Fiscalité montréalaise - La Ville de Montréal annonce la composition d'un comité d'experts en fiscalité

MONTRÉAL, le 18 mai 2023 /CNW/ - La Ville de Montréal se dote d'un comité d'experts en fiscalité qui l'accompagnera dans sa réflexion sur la fiscalité municipale et l'aidera à explorer des pistes de solutions afin de faire face aux défis à venir. Ce comité, présidé par Maxime Pedneaud-Jobin, lui proposera un regard externe et indépendant pour repenser la fiscalité montréalaise.

La formation de ce comité d'experts s'inscrit dans le cadre du Chantier sur la fiscalité montréalaise, lancé par la Ville de Montréal en juin 2022. Elle fait suite à la tenue du Forum sur la fiscalité montréalaise, en novembre 2022, et précède le Sommet sur la fiscalité municipale, qui aura lieu à l'automne.

« On doit repenser la fiscalité municipale afin qu'elle soit adaptée aux réalités et aux défis des villes d'aujourd'hui. Montréal ne peut plus dépendre uniquement de la taxe foncière, qui ne suffit plus à financer les responsabilités qui nous incombent. Si on veut répondre adéquatement aux besoins de nos communautés, aux responsabilités grandissantes de la métropole et aux ambitions de la population, on doit trouver de nouvelles sources de revenus. Je suis heureuse de pouvoir compter sur un comité d'experts de renom, qui pourra nous faire profiter d'un regard neuf et nous aider à analyser des pistes de diversification de nos sources de revenus. Les défis auxquels les villes doivent faire face sont nombreux. Avec l'appui de notre comité d'experts, on sera en meilleure posture pour les relever », a déclaré la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal, Dominique Ollivier

Le comité d'experts en fiscalité est présidé par Maxime Pedneaud-Jobin, ancien maire de Gatineau collaborateur à La Presse. Il est formé de :

Jean-Marc Chouinard , conseiller principal stratégie et gestion et ancien président de la Fondation Lucie et André Chagnon ;

, conseiller principal stratégie et gestion et ancien président de la Fondation Lucie et André Chagnon ; Martin Galarneau , associé de TGTA Affaires immobilières ;

, associé de TGTA Affaires immobilières ; Luc Godbout , titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de Sherbrooke ;

, titulaire de la Chaire en fiscalité et en finances publiques de l'Université de ; Anne-Marie Hubert , associée directrice, Est du Canada , d'EY Canada ;

, associée directrice, Est du , d'EY Canada ; Louis Lévesque, consultant et chargé d'enseignement, et ancien sous-ministre fédéral ;

Suzanne Lévesque, consultante en politiques publiques et fiscalité municipale ;

Karel Mayrand , président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal.

