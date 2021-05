Dans toute l'histoire de Lion Électrique, cette commande d'autobus scolaires est, à ce jour, la plus importante provenant d'un seul client. Cette commande fera de First Student le plus grand exploitant d'autobus scolaires zéro émission en Amérique du Nord. Les livraisons débuteront au second semestre 2021 et se poursuivront jusqu'à la fin du second semestre 2023. Les autobus seront utilisés par Transco, la filiale de First Student qui opère au Québec.

« Aujourd'hui marque une nouvelle étape dans l'adoption des autobus scolaires zéro émission », a déclaré Marc Bédard, Président-fondateur de Lion. « Le leadership de First Student démontre que la technologie zéro émission est là pour répondre aux besoins du marché à grande échelle, tout comme notre capacité de production - nous ne parlons pas de programmes pilotes, mais plutôt de flottes entières d'autobus qui font la transition vers l'électrique, avec des véhicules qui répondent aux exigences des plus grands opérateurs du secteur. »

L'entreprise exploite déjà un certain nombre d'autobus scolaires entièrement électriques Lion. Dans le cadre de cette acquisition, l'équipe de LionÉnergie travaillera stratégiquement avec First Student pour la sélection et l'installation des infrastructures nécessaires afin que l'opérateur puisse adapter adéquatement ses opérations zéro émission.

« Nous sommes fiers de franchir cette étape importante pour améliorer la santé environnementale des élèves qui sont nos passagers, et des communautés que nous desservons », a déclaré le Président de First Student Paul Osland. « First Student comprend l'importance que joueront l'électrification et les technologies zéro émission dans l'avenir du transport scolaire. L'électrification des autobus scolaires a déjà commencé et devrait s'accélérer rapidement. Le travail avec Lion Électrique est une étape importante pour positionner First Student en tant que principal propriétaire et exploitant d'autobus scolaires électriques en Amérique du Nord. »

« Chez First Student, nous sommes depuis longtemps à l'avant-garde du développement et de la mise en œuvre d'innovations dans le domaine des transports », a déclaré Claire Miller, vice-présidente principale de la stratégie, du développement des affaires, du marketing et des communications de First Student. « Désormais, en tant que plus grand exploitant d'autobus scolaires zéro émission en Amérique du Nord, nous jouerons un rôle essentiel en aidant à améliorer la qualité de l'air de nos collectivités et la santé de nos passagers. Avec l'achat de 260 autobus scolaires électriques Lion, tout le monde y gagne. Nous avons hâte de les mettre en opération. »

« Nous sommes très heureux de mettre les autobus en service ici chez nous, au Québec, où les autobus scolaires électriques feront bientôt partie intégrante du paysage », a déclaré Benoit Morin, vice-président des ventes, Canada, chez Lion. « Cela fera en sorte que les enfants d'aujourd'hui soient enthousiasmés par les technologies zéro émission et les rendra ambassadeurs de la lutte contre les changements climatiques, au profit de leurs communautés et de la planète.»

Au cours de la dernière décennie, Lion s'est imposé comme chef de file de l'industrie des véhicules lourds zéro émission, ayant livré plus de 390 véhicules lourds entièrement électriques en Amérique du Nord, lesquels ont parcouru plus de 11 millions de kilomètres depuis 2016. De la première à la dernière pièce, tous les véhicules Lion sont spécifiquement conçus pour la propulsion électrique et assemblés à l'usine nord-américaine de Lion, qui possède actuellement une capacité de production de 2 500 autobus et camions par an.

À propos de Lion Électrique

Lion Électrique est un fabricant innovant de véhicules zéro émission. Nous pensons, concevons et produisons des camions commerciaux urbains 100% électriques de classe 5 à classe 8 et des autobus et minibus tout électriques pour le transport scolaire, adapté et collectif. Lion est un leader en électrification des transports en Amérique du Nord et conçoit, fabrique et assemble plusieurs pièces de ses véhicules : châssis, ensembles de batteries, cabines de camions et carrosseries d'autobus.

Toujours à l'affût des nouvelles technologies, les véhicules Lion possèdent des caractéristiques uniques qui sont adaptées à la réalité de ses utilisateurs et leurs besoins quotidiens. Nous croyons que l'électrification des transports est un catalyseur majeur pour l'amélioration de notre société, de notre environnement et surtout de notre qualité de vie. Les actions Lion sont transigées à la Bourse de New York et à la Bourse de Toronto sous le symbole « LEV ».

Lion Électrique, le choix brillant.

À propos de First Student

First Student est le chef de file du domaine des solutions de transport scolaire en Amérique du Nord. First Student s'efforce au quotidien, d'offrir le meilleur début et la meilleure fin de journée, à chaque élève. First Student transporte cinq millions d'élèves chaque jour, transportant à elle seule plus de passagers que toutes les compagnies aériennes des États-Unis réunies. Avec une équipe de conducteurs hautement qualifiés et le bilan de sécurité le plus performant de l'industrie, First Student fournit des services fiables et de qualité, y compris la gestion de transport clé en main, le transport adapté pour mobilité réduite, l'optimisation et la planification des circuits, la maintenance et les voyages nolisés avec une flotte d'environ 40 000 autobus.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations ne portant pas sur des faits passés qui figurent dans le présent communiqué constituent des « déclarations prospectives » (et de l'information prospective au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières) au sens donné au terme forward-looking statements dans le paragraphe 27A de la Loi de 1933, y compris les déclarations concernant la construction prévue et l'entrée en service de l'usine de fabrication de Lion ainsi que sa capacité de production prévue. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l'emploi de termes comme « croire », « continuer », « prévoir », « estimer », « s'attendre à », « avoir l'intention de », « planifier », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, et par des mots comme « potentiel », « éventuel », « futur », « cible » et d'autres termes semblables qui indiquent des faits ou des tendances à venir ou qui n'énoncent pas des faits historiques, même si toutes les déclarations prospectives ne contiennent pas nécessairement ces termes. Les déclarations prospectives sont fondées sur diverses hypothèses, indiquées ou non dans le présent communiqué, et sur les attentes actuelles de la direction de Lion, sans qu'il s'agisse d'une prédiction du rendement réel. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les lecteurs à comprendre certains éléments clés des objectifs, buts, cibles, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de Lion, ainsi que de mieux comprendre les activités de Lion et l'environnement dans lequel Lion prévoit exercer ses activités. Le lecteur est avisé que ces renseignements pourraient ne pas convenir à d'autres fins et qu'ils ne sont pas destinés à servir de garantie, d'assurance, de prédiction ou de déclaration définitive d'un fait ou d'une probabilité pour un investisseur, qui ne doit pas s'y fier.

Les déclarations prospectives comportent des incertitudes et des risques inhérents, dont la plupart sont difficiles à prévoir et dont beaucoup sont hors du contrôle de Lion. Les déclarations prospectives se fondent sur un certain nombre d'hypothèses et sur d'autres facteurs que Lion estime appropriés et raisonnables dans les circonstances. Cependant, il n'est pas garanti que ces estimations et hypothèses se révéleront exactes ou que la vision, les activités, les objectifs, les plans et les stratégies de Lion se réaliseront. De nombreux risques et incertitudes pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Lion Électrique, ou les événements ou développements futurs, diffèrent profondément de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives.

En outre, les déclarations prospectives reflètent les attentes, les opinions, les plans ou les prévisions de Lion à la date du présent communiqué. Lion prévoit que ses évaluations seront appelées à changer à mesure que la situation évoluera. Cependant, même si Lion décide d'actualiser les déclarations prospectives à un moment donné dans l'avenir, elle n'a aucune intention ni obligation de le faire, sauf si la loi applicable l'exige. Il ne faut pas considérer que les déclarations prospectives représentent les évaluations de Lion à une date postérieure à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives de Lion sont données entièrement sous réserve du texte intégral de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux déclarations prospectives ainsi qu'une description des hypothèses et des facteurs de risque qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur les résultats, le rendement ou les réalisations réels de Lion, ou sur les événements ou les développements futurs de Lion, lesquels pourraient différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives, sont incluses dans la déclaration d'inscription sur formulaire F-4 déposé par Lion sur EDGAR, sous son profil, à l'adresse www.sec.gov.

