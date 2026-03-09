DUP25-085 rapporte 3,74 g/t Au sur 15,5 m et 7,18 g/t sur 8,0 m, dont 30,58 g/t sur 1,65 m

DUP25-081 rapporte 1,56 g/t Au sur 33,15 m, dont 3,18 g/t Au sur 7,6 m

DUP25-090 rapporte 4,08 g/t Au sur 12,0 m, dont 11,20 g/t Au sur 1,0 m, prolongeant la minéralisation jusqu'à une profondeur verticale de 250 m

VANCOUVER, BC, le 9 mars 2026 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société ») (TSX : FF) (OTCQX : FFMGF) (FRANKFURT : FMG) est heureuse d'annoncer les résultats supplémentaires du programme de forage d'exploration 2025 sur son projet aurifère Duparquet (« Projet Duparquet » ou le « Projet ») situé dans la région de l'Abitibi, au Québec, au Canada. La Société a achevé en octobre son programme de forage de 2025 sur le Projet, totalisant 16 577 m de forage. Les résultats présentés ici proviennent principalement de la cible Miroir, une zone de découverte hautement prioritaire qui a été recoupée pour la première fois lors du programme de forage de 2024, puis développée grâce à des forages de suivi en 2025. Les derniers résultats étendent la minéralisation à Miroir à une profondeur verticale de 250 m, ce qui représente une expansion supplémentaire de 150 m en aval-pente par rapport aux forages précédents. La cible s'étend actuellement sur environ 150 m de longueur et 250 m de profondeur et reste ouverte en profondeur et le long du prolongement vers l'est (figures 1 et 2).

Figure 1 : Coupe longitudinale de Miroir, mettant en évidence les récents forages ainsi que le potentiel ouvert de la structure interprétée de Miroir (Groupe CNW/First Mining Gold Corp.) Figure 2 : Carte en plan, mettant en évidence les cibles Miroir, Valentre et d'autres cibles importantes dans la région centrale de Duparquet-Dumico (Groupe CNW/First Mining Gold Corp.) Figure 3: Plan view map highlighting the Normandie target area and showing the 2nd vertical derivative magnetics geophysical product (Groupe CNW/First Mining Gold Corp.)

Les résultats d'analyse du trou de forage DUP25-081 ont donné 1,56 g/t Au sur 33,15 m, dont 3,18 g/t Au sur 7,60 m. Le trou de forage DUP25-085 a donné 3,74 g/t Au sur 15,5 m et 7,18 g/t sur 8,0 m, dont 30,58 g/t sur 1,65 m. Le trou DUP25-090 a donné 4,08 g/t Au sur 12,0 m, dont 11,20 g/t Au sur 1,0 m. Les forages sur la cible Miroir ont continuellement renforcé le potentiel d'une zone à forte croissance des ressources, donnant lieu à de multiples intersections aurifères robustes, et cette cible sera un élément clé à développer dans le cadre de la campagne de forage de 2026.

« Les résultats de notre programme de forage de 2025 à Duparquet et autour de la cible Miroir continuent de démontrer le potentiel du Projet », a déclaré Dan Wilton, chef de la direction de First Mining. « L'empreinte minéralisée proche de la surface du Projet continue de se renforcer grâce au succès continu de nos forages, tout en étendant davantage la cible en profondeur, ce qui démontre le potentiel de Miroir en tant que zone de croissance des ressources du Projet Duparquet. En plus de notre programme d'exploration, nous sommes ravis de nous lancer dans notre programme de référence environnementale afin de continuer à faire avancer le Projet. Le développement et la remise en état du site de ce Projet représentent une formidable opportunité non seulement pour First Mining, mais aussi pour le gouvernement provincial, la ville de Duparquet, les communautés voisines et les membres des Premières Nations. »

Mise à jour sur le Projet Duparquet

First Mining a le plaisir d'annoncer qu'elle a lancé un programme complet de collecte de données environnementales de référence dans le cadre du Projet Duparquet afin de répondre aux exigences en matière d'information nécessaires à l'obtention des autorisations réglementaires pour le Projet. Le programme est dirigé par l'équipe interne de First Mining chargée du développement durable et soutenu par Stantec, qui possèdent tous deux une expérience significative dans ce domaine grâce au développement réussi de la mine d'or Greenstone, qui a récemment commencé sa production en Ontario.

Les programmes de référence couvrent tous les domaines de l'environnement, depuis la géochimie et la qualité de l'eau jusqu'aux études aquatiques et autres aspects biophysiques nécessaires à l'avancement de la planification du projet. First Mining poursuit son engagement et sa collaboration avec la ville de Duparquet et ses habitants grâce à la mise en œuvre du protocole d'accord signé en septembre 2025. Les études d'ingénierie et les consultations relatives au Projet devraient se poursuivre en 2026 afin d'optimiser le plan du site et de publier éventuellement une étude de faisabilité s'appuyant sur le succès de l'évaluation économique préliminaire de 2023.

Mise à jour et perspectives du programme d'exploration

Les activités de forage sur le Projet Duparquet se sont terminées en octobre 2025, avec un total de 16 577 m forés au cours de l'année. Bien que tous les résultats d'analyse du programme de forage 2025 aient été reçus, les résultats et interprétations en suspens seront divulgués dans une mise à jour future, car les travaux d'intégration et de modélisation se poursuivent.

La Société examine actuellement les données de 2025 et les intègre dans des modèles géologiques et d'exploration actualisés. Parallèlement, le programme d'exploration de 2026 est en cours de finalisation, avec un démarrage prévu au deuxième trimestre de 2026. Les forages prévus se concentreront sur les cibles hautement prioritaires, notamment Miroir, afin de mieux exploiter son potentiel en tant qu'opportunité clé d'expansion des ressources.

Détails supplémentaires sur les forages

Les autres faits saillants des derniers résultats de forage divulgués dans le présent communiqué proviennent de la zone cible Valentre (figure 2). Le trou de forage DUP25-074 a donné 1,92 g/t Au sur 9,3 m, dont 2,80 g/t Au sur 4,8 m, et le trou DUP25-083 a donné 4,26 g/t Au sur 3,5 m et 2,41 g/t Au sur 10,95 m. Les derniers résultats continuent de démontrer la continuité de la zone cible CVD, qui s'étend actuellement à 480 m sous la surface et reste ouverte en profondeur.

Deux autres cibles d'exploration inexplorées, Normandie et Lumière, ont fait l'objet de forages en 2025 dans le cadre d'un programme (figure 2) ciblant les anomalies géophysiques présentes le long de contacts lithologiques favorables. Normandie, une structure interprétée géophysiquement située à 150 m au nord-est de Miroir, a donné 1,39 g/t Au sur 4,0 m et 5,22 g/t Au sur 1,0 m dans le trou DUP25-068, mettant en évidence une zone favorable à la minéralisation aurifère et justifiant la poursuite de la modélisation géologique et des essais de forage. Le forage sur la cible Lumière, située à environ 300 m au nord-ouest de Miroir, a donné 7,74 g/t Au sur 1,40 m ainsi que 2,23 g/t Au sur 1,50 m près de la surface dans le trou de forage DUP25-086, démontrant avec succès la présence d'une minéralisation favorable et, une fois modélisée, une cible favorable pour des forages de suivi.

Les derniers résultats d'analyse rapportés représentent environ 2 550 m de forage sur un total d'environ 5 000 m répartis sur 22 trous de forage réalisés à ce jour sur la cible Miroir. Ces trous visaient principalement à mieux comprendre les contrôles de la minéralisation à Miroir et à étendre la profondeur de la cible tout en testant le potentiel en aval-pendage. Les résultats d'analyse les plus importants sont présentés dans le tableau 1, la liste complète des résultats d'analyse est présentée dans le tableau 3 et les détails des collets de forage dans le tableau 4. Tous les résultats d'analyse des forages réalisés sur cette cible ont désormais été divulgués.

Numéro du trou

De (m) À (m) Longueur (m) Teneur (g/t Au) Cible DUP25-066

191,2 193,0 1,8 6,08 Miroir DUP25-066 y compris 192,0 193,0 1,0 8,53 Miroir DUP25-066

197,5 202,0 4,5 1,23 Miroir DUP25-068

19,0 23,0 4,0 1,39 Normandie DUP25-068

77,4 78,4 1,0 5,22 Normandie DUP25-074

214,4 223,7 9,3 1,92 Valentre DUP25-074 y compris 218,9 223,7 4,8 2,80 Valentre DUP25-081

12,1 14,15 2,05 2,57 Miroir DUP25-081

19,0 28,8 9,8 1,13 Miroir DUP25-081

128,4 148,7 20,30 0,61 Miroir DUP25-081

154,7 156,35 1,65 3,17 Miroir DUP25-081

196,9 206,5 9,6 1,53 Miroir DUP25-081

223,7 256,85 33,15 1,56 Miroir DUP25-081 y compris 243,7 251,3 7,6 3,18 Miroir DUP25-081

276,6 277,5 0,9 7,54 Miroir DUP25-083

509,0 512,5 3,5 4,26 Valentre DUP25-083

523,65 534,6 10,95 2,41 Valentre DUP25-084

86,7 89,0 2,3 2,39 Miroir DUP25-084

184,0 213,0 29,0 1,47 Miroir DUP25-084

229,0 237,0 8,0 3,28 Miroir DUP25-084 y compris 235,0 236,0 1,0 18,20 Miroir DUP25-084

245,0 255,0 10,0 1,83 Miroir DUP25-084 y compris 245,0 246,0 1,0 9,58 Miroir DUP25-085

53,0 68,5 15,5 3,74 Miroir DUP25-085

148,0 156,0 8,0 7,18 Miroir DUP25-085 y compris 153,35 155,0 1,65 30,58 Miroir DUP25-086

9,5 10,9 1,4 7,74 Lumière DUP25-087

41,0 46,25 5,25 3,35 Miroir DUP25-087 y compris 43,0 43,55 0,55 20,50 Miroir DUP25-087

79,25 86,4 7,15 0,85 Miroir Tableau 1 : Dernières intersections significatives du forage 2025

Informations supplémentaires sur les forages à Miroir, CVD, Aiguille, Lumière et Normandie

Miroir

Les forages réalisés en 2025 sur la cible Miroir visaient principalement à mieux délimiter l'étendue de la minéralisation proche de la surface découverte en 2024. À ce jour, une série d'intersections significatives ont été obtenues à Miroir (tableau 2), les derniers forages continuant de confirmer et d'étendre la zone cible, prolongeant la minéralisation jusqu'à une profondeur verticale de 250 m sous la surface et mettant en évidence plusieurs zones aurifères proches de la surface.

Parmi les résultats notables des derniers forages, le trou DUP25-081 a donné 1,56 g/t Au sur 33,15 m, dont 3,18 g/t Au sur 7,60 m. Le trou de forage DUP25-085 a donné 3,74 g/t Au sur 15,5 m et 7,18 g/t sur 8,0 m, dont 30,58 g/t sur 1,65 m, et le trou DUP25-090 a donné 4,08 g/t Au sur 12,0 m, dont 11,20 g/t Au sur 1,0 m. Ces résultats continuent de démontrer le potentiel de zones aurifères multiples de haute qualité au sein de la cible Miroir et renforcent son potentiel de croissance future.

Trou de forage

Intervalle important Date de divulgation DUP24-048

3,12 g/t Au sur 19,35 m 20 janvier 2025 DUP25-052

2,77 g/t Au sur 11,1 m, dont 4,36 g/t Au sur 6,5 m 28 mai DUP25-064

3,23 g/t Au sur 25,9 m, dont 11,20 g/t Au sur 2,0 m et 10,16 g/t Au sur 1,4 m 24 septembre DUP25-078

2,01 g/t Au sur 29,8 m, dont 15,70 g/t Au sur 0,75 m et 18,20 g/t Au sur 1,0 m 10 novembre Tableau 2 : Faits saillants des informations précédemment divulguées, cible Miroir

La minéralisation à haute teneur de la cible Miroir est associée à une déformation fragile et ductile coïncidente au sein d'un ensemble volcanique proche des contacts syénitiques. Les intersections minéralisées sont spatialement corrélées avec les zones de déformation D2 orientées nord-est/sud-ouest, qui coïncident avec un contact basalte-syénite déduit par géophysique et plongeant vers l'est.

Dans les derniers trous de forage, la minéralisation est hébergée dans du basalte et de la syénite bréchifiés et altérés par la silice, avec 2 à 5 % de pyrite bronze très fine disséminée à contrôlée par fracture associée à de minces veinules de quartz fumé.

Valentre

Le programme de forage de 2025 a confirmé la continuité de la minéralisation sur la cible Valentre. Parmi les derniers résultats notables des forages les plus récents, le trou DUP25-074 a donné 1,92 g/t Au sur 9,3 m, dont 2,80 g/t Au sur 4,8 m, et le trou DUP25-083 a donné 4,26 g/t Au sur 3,5 m et 2,41 g/t Au sur 10,95 m. Les résultats continuent de démontrer la continuité de la cible Valentre, qui s'étend actuellement à 480 m sous la surface et reste ouverte en profondeur.

La minéralisation aurifère dans la zone centrale Duparquet-Valentre-Dumico (« CVD ») est hébergée dans des unités de syénite minéralisées altérées par la silice et la séricite, avec une pyrite disséminée à grains très fins variant de 0,5 à 3 %. La minéralisation aurifère coïncide également avec des veines et des filons de quartz fumé foncé, avec jusqu'à 3 % de minéralisation de pyrite disséminée à grains fins. Les veines de quartz minéralisées en or sont encaissées dans des unités de syénite et des intervalles alternant des unités de syénite et des unités volcaniques mafiques et ultramafiques.

Aiguille

Au cours de la campagne de forage de 2025, les opportunités en amont et le long du prolongement de la cible Aiguille ont été étudiées à l'aide d'une série de trous de forage peu profonds, ciblant un contact géologique clé afin d'améliorer encore la résolution pour la modélisation de l'étendue de la minéralisation. Le trou de forage DUP25-071 a donné 0,62 g/t Au sur 1,0 m et le trou DUP25-074 a donné 0,48 g/t Au sur 1,0 m. Ces trous ont permis de mettre en évidence des teneurs aurifères anomales dans des structures clés. Le potentiel en aval-pendage de la cible reste ouvert en profondeur et sera validé par des forages supplémentaires.

Normandie

La cible Normandie, située à 150 m au nord-est de Miroir, est une anomalie géophysique interprétée comme un corridor structural reliant la cible Miroir à la cible Sid, une zone inexplorée (voir le communiqué de presse daté du 22 février 2024). Les forages réalisés en 2025 ont permis de recouper avec succès des veines bréchifiées et de type cisaillement à haute teneur le long du contact syénite-volcanique, le trou DUP25-068 rapportant 1,39 g/t Au sur 4,0 m et 5,22 g/t Au sur 1,0 m. Ce premier trou de forage à Normandie a validé l'interprétation géologique, démontrant la continuité géologique et un contexte minéralisé favorable entre les cibles Miroir et Sid. Les forages de suivi se concentreront sur l'évaluation de l'empreinte minéralisée le long du prolongement et en profondeur.

Lumière

La cible Lumière, située à environ 300 m au nord-ouest de Miroir (figure 2), a fait l'objet d'essais de forage en 2025, le trou DUP25-086 ayant donné 7,74 g/t Au sur 1,4 m et 2,23 g/t Au sur 1,5 m près de la surface. Le forage visait une anomalie géophysique et des contacts syénite-volcanique le long de la marge nord du corps syénitique.

Les teneurs élevées en or sont associées à des unités volcaniques bréchifiées et cisaillées présentant une altération siliceuse contrôlée par des fractures. Les interprétations structurales et géochimiques seront intégrées afin de mettre à jour le modèle géologique 3D le long du contact et d'identifier les zones prioritaires pour les forages de suivi.

Trou de forage

De (m) À (m) Longueur (m) Teneur (g Au/t) Cible DUP25-066

191,2 193,0 1,8 6,08 Miroir DUP25-066 y compris 192,0 193,0 1,0 8,53 Miroir DUP25-066

197,5 202,0 4,5 1,23 Miroir DUP25-066

213,0 219,5 6,5 0,62 Miroir DUP25-066

228,7 229,7 1,0 0,73 Miroir DUP25-066

274,5 275,0 0,5 5,12 Miroir DUP25-068

19,0 23,0 4,0 1,39 Normandie DUP25-068

77,4 78,4 1,0 5,22 Normandie DUP25-071

147,0 148,0 1 0,62 Aiguille DUP25-072

aucune minéralisation significative

DUP25-073

56,0 57,0 1,0 0,46 Aiguille DUP25-073

121,0 122,0 1,0 0,47 Aiguille DUP25-074

46,0 47,0 1,0 0,46 Valentre DUP25-074

60,0 61,0 1 0,66 Valentre DUP25-074

106,3 106,95 0,65 0,52 Valentre DUP25-074

111,05 111,95 0,9 4,99 Valentre DUP25-074

155,0 156,0 1 0,42 Valentre DUP25-074

159,25 160,0 0,75 0,69 Valentre DUP25-074

163,0 165,0 2 0,58 Valentre DUP25-074

168,6 169,3 0,7 0,40 Valentre DUP25-074

214,4 223,7 9,3 1,92 Valentre DUP25-074 y compris 218,9 223,7 4,8 2,80 Valentre DUP25-074

405,3 406,25 0,95 0,46 Aiguille DUP25-074

411,0 412,0 1,0 0,48 Aiguille DUP25-081

7,0 8,0 1,0 0,71 Miroir DUP25-081

12,1 14,15 2,05 2,57 Miroir DUP25-081 y compris 12,1 12,65 0,55 7,77 Miroir DUP25-081

19,0 28,8 9,8 1,13 Miroir DUP25-081

83,0 83,85 0,85 0,49 Miroir DUP25-081

103,2 107,0 3,8 0,46 Miroir DUP25-081

128,4 148,7 20,3 0,61 Miroir DUP25-081

144,0 146,9 2,9 0,45 Miroir DUP25-081

147,85 148,7 0,85 1,08 Miroir DUP25-081

154,7 156,35 1,65 3,17 Miroir DUP25-081

168,35 169,2 0,85 2,30 Miroir DUP25-081

192,0 193,0 1,0 0,56 Miroir DUP25-081

196,9 206,5 9,6 1,53 Miroir DUP25-081

223,7 256,85 33,15 1,6 Miroir













DUP25-081 y compris 243,7 251,3 7,6 3,18 Miroir DUP25-081

276,6 277,5 0,9 7,54 Miroir DUP25-081

281,25 281,75 0,5 1,33 Miroir DUP25-081

296,0 297,0 1,0 0,72 Miroir DUP25-081

307,2 308,0 0,8 0,46 Miroir DUP25-082

70,55 72,0 1,45 0,72 Miroir DUP25-082

110,75 111,35 0,6 0,78 Miroir DUP25-082

214,9 215,4 0,5 0,56 Miroir DUP25-083

123,0 124,0 1,0 1,37 Miroir DUP25-083

287,0 288,0 1,0 0,42 Valentre DUP25-083

318,0 319,0 1 0,53 Valentre DUP25-083

336,0 337,0 1 0,58 Valentre DUP25-083

351,3 358,0 6,7 2,07 Valentre DUP25-083

361,55 366,0 4,45 0,62 Valentre DUP25-083

373,0 376,0 3 0,48 Valentre DUP25-083

381,0 383,0 2 0,47 Valentre DUP25-083

427,5 428,2 0,7 0,40 Valentre DUP25-083

488,0 489,0 1,0 1,28 Valentre DUP25-083

509,0 512,5 3,5 4,26 Valentre DUP25-083

523,65 534,6 10,95 2,41 Valentre DUP25-083

564,0 565,0 1,0 1,45 Valentre DUP25-083

573,25 575,0 1,75 2,39 Valentre DUP25-084

16,0 18,0 2 0,51 Miroir DUP25-084

25,3 26,3 1,0 0,57 Miroir DUP25-084

39,0 44,0 5,0 0,75 Miroir DUP25-084

59,3 59,8 0,5 0,49 Miroir DUP25-084

63,2 65,7 2,5 1,01 Miroir DUP25-084

68,2 69,5 1,3 0,81 Miroir DUP25-084

86,7 89,0 2,3 2,39 Miroir DUP25-084

103,5 104,0 0,5 0,72 Miroir DUP25-084

130,0 130,5 0,5 1,83 Miroir DUP25-084

159,0 164,7 5,7 0,60 Miroir DUP25-084

184,0 213,0 29,0 1,47 Miroir DUP25-084

229,0 237,0 8,0 3,28 Miroir DUP25-084 y compris 235,0 236,0 1,0 18,20 Miroir DUP25-084

245,0 255,0 10,0 1,83 Miroir DUP25-084 y compris 245,0 246,0 1,0 9,58 Miroir DUP25-085

13,5 14,3 0,8 0,43 Miroir DUP25-085

22,8 24,3 1,5 0,66 Miroir DUP25-085

33,6 35,0 1,4 1,08 Miroir DUP25-085

45,75 47,0 1,25 1,94 Miroir DUP25-085

53,0 68,5 15,5 3,74 Miroir DUP25-085

76,0 76,8 0,8 0,46 Miroir DUP25-085

78,4 80,35 1,95 3,94 Miroir DUP25-085

85,1 90,9 5,8 2,95 Miroir DUP25-085

137,0 138,0 1,0 1,21 Miroir DUP25-085

148,0 156,0 8,0 7,18 Miroir DUP25-085 y compris 153,35 155,0 1,65 30,58 Miroir DUP25-086

9,5 10,9 1,4 7,74 Lumière DUP25-086

33,0 34,5 1,5 2,23 Lumière DUP25-086

112,6 113,5 0,9 1,47 Lumière DUP25-086

117,0 118,0 1,0 1,69 Lumière DUP25-086

161,0 162,0 1,0 0,56 Lumière DUP25-087

41,0 46,25 5,25 3,35 Miroir DUP25-087 y compris 43,0 43,55 0,55 20,50 Miroir DUP25-087

51,3 51,9 0,6 1,40 Miroir DUP25-087

57,55 62,25 4,7 0,95 Miroir DUP25-087

79,25 86,4 7,15 0,85 Miroir DUP25-087

114,95 115,9 0,95 0,85 Miroir DUP25-087

119,0 120,55 1,55 3,05 Miroir DUP25-088

5,0 6,0 1,0 0,91 Lumière DUP25-089

31,0 31,6 0,6 0,82 Miroir DUP25-089

111,7 115,25 3,55 1,52 Miroir DUP25-089

129,0 129,7 0,7 0,77 Miroir DUP25-089

208,65 210,35 1,7 1,79 Miroir DUP25-089

214,35 217,0 2,65 0,72 Miroir DUP25-089

222,2 223,65 1,45 1,91 Miroir DUP25-089

233,5 235,5 2,0 1,46 Miroir DUP25-089

238,6 239,55 0,95 0,74 Miroir DUP25-089

247,0 252,0 5,0 1,45 Miroir DUP25-089

255,0 258,0 3,0 0,41 Miroir DUP25-089

264,0 268,0 4,0 1,26 Miroir DUP25-089

271,0 278,0 7,0 1,53 Miroir DUP25-089

285,0 288,1 3,1 1,48 Miroir DUP25-089

291,4 292,95 1,55 0,99 Miroir DUP25-089

308,0 310,25 2,25 7,88 Miroir DUP25-089 y compris 313,0 314,6 1,6 2,55 Miroir DUP25-089

344,2 347,0 2,8 0,42 Miroir DUP25-089

359,0 359,6 0,6 0,69 Miroir DUP25-090

6,0 7,0 1,0 0,51 Miroir DUP25-090

157,0 159,3 2,3 1,68 Miroir DUP25-090

162,0 163,0 1,0 0,74 Miroir DUP25-090

177,0 178,0 1,0 0,77 Miroir DUP25-090

190,0 191,0 1 0,60 Miroir DUP25-090

269,7 273,0 3,3 3,49 Miroir DUP25-090 y compris 269,7 270,25 0,55 6,87 Miroir DUP25-090 et inc. 270,8 271,4 0,6 11,00 Miroir DUP25-090

306,9 316,4 9,5 0,61 Miroir DUP25-090

320,9 332,9 12,0 4,08 Miroir DUP25-090 y compris 327,0 328,0 1,0 11,20 Miroir DUP25-091

34,0 38,0 4,0 0,50 Miroir DUP25-091

172,0 173,0 1,0 0,76 Miroir DUP25-091

177,0 184,0 7,0 0,54 Miroir DUP25-091

188,0 191,0 3,0 0,45 Miroir DUP25-091

255,0 256,0 1,0 0,47 Miroir DUP25-091

269,0 270,0 1,0 5,18 Miroir DUP25-091

312,0 313,0 1,0 1,06 Miroir DUP25-091

327,0 328,0 1,0 1,17 Miroir DUP25-091

346,0 349,4 3,4 0,39 Miroir DUP25-091

352,0 353,0 1,0 0,68 Miroir DUP25-091

507,0 509,0 2,0 0,85 Miroir DUP25-091

518,0 522,2 4,2 1,01 Miroir Tableau 3 : Derniers résultats d'analyse du programme de forage 2025

*Les intervalles indiqués correspondent à la longueur des carottes forées (la largeur réelle est estimée à 75-85 % de la longueur de l'intervalle de la carotte ; les valeurs d'analyse ne sont pas tronquées).

Tableau 4 : Emplacements des derniers trous de forage 2025

Numéro du trou Azimut (°) Plongée (°) Longueur (m) Orientation vers l'est Orientation vers le nord DUP25-066 330 -45 294 633650 5374024 DUP25-068 340 -45 225 633860 5374080 DUP25-071 180 -50 159 633437 5373738 DUP25-072 180 -50 174 633369 5373751 DUP25-073 180 -50 153 633568 5373739 DUP25-074 180 -55 495 633552 5373921 DUP25-081 340 -50 330 633639 5373996 DUP25-082 340 -50 270 633591 5373980 DUP25-083 180 -70 625 633681 5374086 DUP25-084 342 -52 282 633651 5374024 DUP25-085 338 -54 201 633569 5374057 DUP25-086 350 -50 201 633409 5374075 DUP25-087 340 -50 150 633534 5374044 DUP25-088 355 -50 150 633105 5374188 DUP25-089 327 -54 366 633716 5374030 DUP25-090 335 -52 351 633694 5373963 DUP25-091 330 -53 600 633834 5373899

Remarque : coordonnées des collets en UTM NAD 83 z17

À propos du projet aurifère Duparquet

Le Projet Duparquet est géologiquement situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et se trouve géographiquement à environ 50 km au nord de la ville de Rouyn-Noranda. Le Projet bénéficie d'un accès facile et de la proximité d'une main-d'œuvre et d'infrastructures existantes, notamment des routes, des voies ferrées et un réseau hydroélectrique. Le Projet Duparquet renferme actuellement des ressources aurifères conformes à la Norme canadienne 43-101, soit 3,44 millions d'onces dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées à une teneur de 1,55 g/t Au, et 2,64 millions d'onces supplémentaires dans la catégorie des ressources présumées, à une teneur de 1,62 g/t Au. First Mining a réalisé une évaluation économique préliminaire1 (« EEP ») du Projet en 2023.

Le Projet Duparquet totalise environ 5 800 hectares répartis sur 19 kilomètres de longueur le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, ainsi que sur de nombreux segments minéralisés et linéaments secondaires influents. Le Projet Duparquet comprend les anciennes mines Beattie, Donchester et Duquesne, ainsi que les gisements Central Duparquet, Dumico et Pitt Gold.

1 De plus amples détails sur l'EEP de Duparquet se trouvent dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment, Duparquet Gold Project, Quebec, Canada » daté du 20 octobre 2023, qui a été préparé pour First Mining par G Mining Services Inc. conformément à la Norme canadienne 43-101 et qui est disponible sous le profil SEDAR+ de First Mining à l'adresse www.sedarplus.ca.

Laboratoire d'analyse et procédures AQ/CQ

Tous les échantillons prélevés par First Mining dans le cadre de ses programmes d'exploration sont soumis à des programmes internes de contrôle et d'assurance de la qualité (AQ/CQ) qui comprennent l'insertion de matériaux de référence certifiés, de matériaux vierges et d'un niveau d'analyse en double. Les échantillons de carottes du programme de forage 2025 à Duparquet ont été envoyés à AGAT Laboratories, avec préparation des échantillons à Val d'Or et analyse à Thunder Bay, en Ontario, où ils ont été traités pour l'analyse de l'or par essai pyrognostique de 50 grammes avec une finition par absorption atomique. Des échantillons provenant de certains trous ont été envoyés à AGAT Laboratories à Calgary, Alberta, pour une analyse multi-élément (y compris l'argent) par la méthode du plasma inductif (ICP) avec une digestion à quatre acides. Les systèmes d'AGAT Laboratories sont conformes aux exigences de la Norme ISO/IEC 17025 et répondent aux exigences de la Norme canadienne 43-101 en matière d'analyse.

Personne qualifiée

James Maxwell, P.Geo., vice-président de l'exploration et des opérations de projet pour First Mining, est une « personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et a examiné et approuvé l'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où nous avons commencé une étude de faisabilité et où les activités d'obtention des permis sont en cours avec une déclaration d'impact environnemental finale / évaluation environnementale pour le projet soumise en novembre 2024, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining possède également le projet aurifère Cameron en Ontario et une participation de 30 % dans le projet aurifère Pickle Crow.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, le fondateur et chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et administrateur

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les énoncés prévisionnels contenus dans ce communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prédictions, attentes ou croyances actuelles concernant des événements futurs. Ils comprennent, sans s'y limiter, les énoncés concernant : (i) le potentiel de croissance des ressources et le succès futur de l'exploration du projet ; (ii) le lancement et le succès de tout programme environnemental de référence dans le cadre du projet ; (iii) la compilation et l'interprétation des résultats de forage dans le cadre du projet ; (iv) la publication d'une étude de faisabilité sur le projet Duparquet ; (v) les activités de faisabilité et d'obtention de permis liées au projet aurifère Springpole ; et (vi) la réalisation de la valeur des projets aurifères de la société pour ses actionnaires. Tous les énoncés prévisionnels sont fondés sur les croyances actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses qu'ils ont formulées et sur l'information dont ils disposent actuellement. Il n'y a aucune garantie que ces déclarations se révèlent exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer matériellement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prévisionnelles reflètent les convictions, les opinions et les projections à la date à laquelle elles sont faites et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que considérées comme raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et éventualités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter, le fait que les activités, les opérations et la situation financière de la Société puissent être matériellement affectées par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, et par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés à de telles épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, qui peuvent entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des activités dans tout ou partie des propriétés minières de la Société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des prix au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations des marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'évolution des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, des réglementations et des développements politiques ou économiques ; les risques et dangers associés à l'exploration minière, au développement et à l'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et les autres parties prenantes, ainsi que leurs revendications ; la disponibilité et l'augmentation des coûts associés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et du développement miniers ; les titres de propriété. Ces risques sont décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024, déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR de la Société, à l'adresse www.sedar.com, et dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 40-F, déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining met en garde contre le fait que la liste des facteurs susceptibles d'affecter les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos énoncés prévisionnels pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et les autres personnes devraient examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles, qu'elles soient écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par la Société ou en son nom, sauf si la loi l'exige.

Avertissement aux investisseurs américains

La Société est un « émetteur privé étranger » au sens de la règle 3b-4 du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et peut se prévaloir du régime d'information multinational Canada-États-Unis. Elle est donc autorisée à préparer les informations techniques contenues dans le présent document conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur aux États-Unis. En conséquence, les informations concernant les gisements minéraux présentées ici peuvent ne pas être comparables aux informations rendues publiques par les sociétés qui publient leurs rapports conformément aux normes américaines.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été préparées conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et utilisent des termes conformes aux normes de déclaration du Canada, certaines estimations étant préparées conformément à la Norme canadienne 43-101.

La Norme 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui établit des normes pour toutes les informations scientifiques et techniques communiquées au public par un émetteur au sujet de ses projets miniers importants.

