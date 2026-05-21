VANCOUVER, BC, le 21 mai 2026 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société ») (TSX : FF) (OTCQX : FFMGF) (FRANCFORT : FMG) a le plaisir d'annoncer le lancement des activités de forage du projet aurifère Duparquet (« Projet Duparquet » ou le « Projet ») et la signature d'un nouveau partenariat de forage dans le cadre de son projet situé dans la région de l'Abitibi au Québec, au Canada, avec Forage Anicinape (« Forage Anicinape »), une entreprise de forage dirigée par des Autochtones, créée dans le cadre d'un partenariat entre Forages Rouillier et la Coopérative de solidarité de Pikogan, représentant la Première Nation de Pikogan. Ce partenariat témoigne de l'engagement continu de First Mining à établir des relations significatives avec les communautés et les entreprises autochtones tout en faisant progresser les activités d'exploration et de développement à Duparquet.

La campagne de forage du projet Duparquet devrait totaliser environ 12 000 mètres et visera à renforcer la fiabilité des ressources, à faire progresser l'exploration des opportunités de croissance des ressources et à soutenir les futures études économiques et techniques grâce à des programmes de forage géotechniques, métallurgiques, hydrogéologiques et autres. Cette campagne s'appuie sur les trois dernières années de travaux d'exploration et d'avancement du projet menés avec succès par la Société à Duparquet.

« Nous sommes ravis de nous associer à Forage Anicinape et d'être l'un de ses premiers clients alors que nous continuons à faire avancer le projet Duparquet », a déclaré Dan Wilton, Chef de la direction de First Mining. « Le développement de partenariats solides avec les communautés et les entreprises autochtones est un élément important de notre mode de fonctionnement et de la manière dont nous faisons avancer nos projets, avec une responsabilité visant directement à rechercher une participation significative des communautés, dont celles Autochtones. Cette collaboration reflète notre engagement à créer des opportunités à long terme et un succès partagé alors que nous continuons à faire avancer le projet Duparquet. »

« Nous sommes fiers d'entamer ce partenariat avec First Mining dans le cadre du Projet Duparquet », a déclaré Kenny Ruperthouse, directeur général de la Coopérative de solidarité de Pikogan. « Forage Anicinape a été créée pour offrir des opportunités significatives aux travailleurs et aux communautés autochtones grâce à des activités d'exploration minière responsables. Ce partenariat représente une étape importante dans le renforcement de la participation autochtone au secteur minier, tout en contribuant au développement économique et à la croissance de la main-d'œuvre dans la région. »

Forage Anicinape a été créée en 2024 par Forages Rouillier en collaboration avec la Coopérative de solidarité de Pikogan, dans le cadre d'un engagement plus large visant à renforcer la participation des Autochtones aux activités d'exploration minière au Québec.

Le programme de forage 2026 a débuté au deuxième trimestre 2026 et se poursuivra tout au long de l'année à l'aide de deux foreuses au diamant. Il comprendra des forages de définition sur la cible Miroir, une zone prioritaire et un objectif de croissance clé à la suite des résultats encourageants du programme de forage 2025 publiés en mars. Parmi les faits marquants de ce programme, on peut citer le trou de forage DUP25-085, qui a donné 3,74 g/t Au sur 15,5 m et 7,18 g/t sur 8,0 m, dont 30,58 g/t sur 1,65 m, et le trou DUP25-090, qui a donné 4,08 g/t Au sur 12,0 m, dont 11,20 g/t Au sur 1,0 m, ce qui continue de confirmer Miroir comme une cible prioritaire au sein du Projet Duparquet dans son ensemble.

À propos du projet aurifère Duparquet

Le Projet Duparquet est géologiquement situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et se trouve géographiquement à environ 50 km au nord-ouest de la ville de Rouyn-Noranda. Le Projet bénéficie d'un accès facile et de la proximité d'une main-d'œuvre et d'infrastructures existantes, notamment des routes, des voies ferrées et un réseau hydroélectrique. Le Projet Duparquet renferme actuellement des ressources aurifères conformes à la Norme canadienne 43-101, soit 3,44 millions d'onces dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées à une teneur de 1,55 g/t Au, et 2,64 millions d'onces supplémentaires dans la catégorie des ressources présumées, à une teneur de 1,62 g/t Au. First Mining a réalisé une évaluation économique préliminaire1 (« EEP ») du Projet en 2023.

Le Projet Duparquet totalise environ 5 800 hectares répartis sur 19 kilomètres le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, ainsi que sur de nombreux segments minéralisés et linéaments secondaires influents. Le Projet Duparquet comprend les anciennes mines Beattie, Donchester et Duquesne, ainsi que les gisements Central Duparquet, Dumico et Pitt Gold.

1 De plus amples détails sur l'EEP de Duparquet se trouvent dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment, Duparquet Gold Project, Quebec, Canada » daté du 20 octobre 2023, qui a été préparé pour First Mining par G Mining Services Inc. conformément à la Norme canadienne 43-101 et qui est disponible sous le profil SEDAR+ de First Mining à l'adresse www.sedarplus.ca.

Personne qualifiée

Caroline Pienaar, P.Geo., directrice de l'exploration pour First Mining, est une « Personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et a examiné et approuvé l'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où les activités d'obtention des permis sont en cours avec une déclaration d'impact environnemental finale / évaluation environnementale pour le projet soumise en novembre 2024, et le Projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining détient également une participation de 20 % dans le projet aurifère Pickle Crow en Ontario et une importante participation dans Seva Mining Corp.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, le fondateur et Chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et Directeur

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prévisions, attentes ou convictions actuelles concernant des événements futurs. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses formulées par ceux-ci et sur les informations dont ils disposent actuellement. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant : le potentiel de croissance des ressources et le succès futur de l'exploration au sein du projet Duparquet ; la compilation et l'interprétation des résultats de forage au sein du projet Duparquet ; les activités de faisabilité et d'obtention de permis liées au projet aurifère Springpole ; la réalisation de la valeur des projets aurifères de la Société pour les actionnaires de la Société ; la stratégie commerciale de la Société ; les processus de planification future. Les déclarations concernant les réserves minérales prouvées et probables et les estimations de ressources minérales peuvent également être considérées comme des déclarations prospectives dans la mesure où elles impliquent des estimations de la minéralisation qui sera rencontrée au fur et à mesure que la propriété sera développée, et dans le cas de ressources minérales mesurées et indiquées ou de réserves minérales prouvées et probables, ces déclarations reflètent la conclusion, fondée sur certaines hypothèses, selon laquelle le gisement minéral peut être exploité de manière rentable.

Les déclarations prospectives reflètent les convictions, opinions et projections de la direction à la date à laquelle elles sont formulées et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que jugées raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et imprévus d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter les activités, les opérations et la situation financière de la Société pouvant être affectées de manière défavorable et significative par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, ainsi que par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés face à ces épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, y compris de pandémies ou d'autres crises sanitaires, qui pourraient entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des opérations sur tout ou partie des propriétés minières de la Société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des cours au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations sur les marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les changements au niveau des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, de la réglementation et des développements politiques ou économiques ; les besoins en capitaux supplémentaires ; les modifications des paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être affinés ; les variations des réserves de minerai, de la teneur ou des taux de récupération ; les performances réelles des installations, des équipements ou des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes ; les risques et dangers associés aux activités d'exploration minière, de mise en valeur et d'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'efficacité des mesures d'atténuation et des stratégies environnementales, y compris la production de résidus NAG et PAG et les stratégies de gestion des stériles et de l'eau, l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et d'autres parties prenantes, ainsi que les réclamations de celles-ci ; la disponibilité et l'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières ; titres de propriété ; et les risques supplémentaires décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposée auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca, ainsi que dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 40-F déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining avertit que la liste ci-dessus des facteurs susceptibles d'influencer les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos déclarations prospectives pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et autres parties prenantes doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qui pourraient être faites de temps à autre par la Société ou en notre nom, sauf si la loi l'exige.

Avertissement aux investisseurs américains

La Société est un « émetteur privé étranger » au sens de la règle 3b-4 du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et peut se prévaloir du régime d'information multinational Canada-États-Unis. Elle est donc autorisée à préparer les informations techniques contenues dans le présent document conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur aux États-Unis. En conséquence, les informations concernant les gisements minéraux présentées ici peuvent ne pas être comparables aux informations rendues publiques par les sociétés qui publient leurs rapports conformément aux normes américaines.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été préparées conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et utilisent des termes conformes aux normes de déclaration du Canada, certaines estimations étant préparées conformément à la Norme canadienne 43-101.

La Norme canadienne 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui établit des normes pour toutes les informations scientifiques et techniques communiquées au public par un émetteur au sujet de ses projets miniers importants.

SOURCE First Mining Gold Corp.

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