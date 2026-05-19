Parmi les faits saillants de la cible de la zone Nord, on note le forage DUP25-056 qui a donné 15,14 g/t sur 5,0 m, dont 73,40 g/t sur 1,0 m, et 1,88 g/t Au sur 16,9 m, dont 5,85 g/t Au sur 2,70 m, et le forage DUP25-063 qui a donné 2,97 g/t Au sur 11,5 m, dont 7,04 g/t Au sur 1,7 m





DUP25-061 renvoie 6,18 g/t Au sur 2,95 m dans la cible de la zone Sud





La cible Minuit affiche 9,87 g/t Au sur 2,75 m, dont 17,90 g/t Au sur 0,7 m dans le trou DUP25-070, et le trou DUP25-076 affiche 5,53 g/t Au sur 5,3 m, dont 19,6 g/t Au sur 0,5 m

VANCOUVER, BC, le 19 mai 2026 /CNW/ - First Mining Gold Corp. (« First Mining » ou la « Société ») (TSX : FF) (OTCQX : FFMGF) (FRANCFORT : FMG) a le plaisir d'annoncer les résultats définitifs du programme de forage d'exploration 2025 mené sur son projet aurifère Duparquet (« Projet Duparquet » ou le « Projet ») situé dans la région de l'Abitibi, au Québec, au Canada. Les résultats présentés ici proviennent de la zone Minuit récemment découverte, ainsi que des cibles des zones Nord et Sud situées le long des marges de l'intrusion syénitique de Beattie (figure 1). Dans l'ensemble, les récents forages continuent de mettre en évidence une minéralisation aurifère à plus haute teneur sur plusieurs cibles du projet Duparquet, tant dans le prolongement qu'en en profondeur, grâce à une stratégie d'exploration fondée sur les données géoscientifiques et axée sur la délimitation de la minéralisation le long des principales zones de contact des ressources minérales.

Figure 1 : Carte en vue en plan, mettant en évidence les emplacements des Zones Nord et Sud et de la cible Minuit (Groupe CNW/First Mining Gold Corp.) Figure 2 : Coupe longitudinale de la zone Nord mettant en évidence les derniers forages (Groupe CNW/First Mining Gold Corp.) Figure 3 : Coupe longitudinale mettant en évidence les derniers forages réalisés sur les cibles Minuit et Zone Sud (Groupe CNW/First Mining Gold Corp.)

Parmi les résultats d'analyse issus des forages réalisés dans la zone Nord, le trou DUP25-056 se distingue particulièrement : il a livré 15,14 g/t Au sur 5,0 m, dont 73,40 g/t Au sur 1,0 m entre 64,0 m et 69,0 m, et 1,88 g/t Au sur 16,9 m entre 738,2 m et 755,10 m, ainsi que le trou de forage DUP25-063 qui a donné 1,51 g/t Au sur 29,0 m entre 279,0 m et 308,0 m et 2,97 g/t Au sur 11,5 m entre 639,5 m et 651,0 m. Parmi les résultats d'analyse marquants de la cible de la zone Sud, on peut citer le trou de forage DUP25-061, qui a donné 6,18 g/t Au sur 2,95 m entre 649,85 m et 652,8 m. Les résultats de forage de la zone Minuit sont mis en évidence par le trou de forage DUP25-070, qui a donné 9,87 g/t Au sur 2,75 m entre 513,7 m et 516,45 m, ainsi que le trou de forage DUP25-076 qui a donné 5,53 g/t Au sur 5,3 m entre 632,7 m et 638,0 m, dont 19,6 g/t Au sur 0,5 m entre 632,7 m et 637,5 m.

« Les résultats de notre programme de forage 2025 sur le projet Duparquet continuent d'affiner et de renforcer notre compréhension du système minéralisé dans les zones Nord, Sud et Minuit, cette dernière ayant été récemment identifiée », a déclaré Dan Wilton, Chef de la direction de First Mining. « Ces résultats continuent de démontrer un fort potentiel de croissance des ressources et des opportunités d'exploration le long du contact syénite-volcanique mafique, qui qui demeure ouvert selon la direction et en profondeur.. Nous sommes très encouragés par notre programme de forage 2025 et nous sommes impatients d'annoncer nos plans de suivi dans le cadre de notre programme 2026. »

Les derniers résultats d'analyse communiqués concernent 4 329 m de forage répartis sur 12 trous de forage, sur un total de 16 577 m de forage réalisés au cours de la campagne 2025. Ces trous visaient principalement à démontrer la continuité le long du prolongement, à identifier les facteurs contrôlant la minéralisation et à étendre les profondeurs cibles. Les faits saillants des résultats d'analyse sont présentés dans le tableau 1, tandis que la liste complète des résultats figure dans le tableau 2. Les détails relatifs aux colliers de forage sont fournis dans le tableau 3. Tous les résultats d'analyse de la campagne de forage 2025 ont désormais été publiés.

Tableau 1 : Derniers intersections significatives de la campagne de forage 2025

Forage

De (m) À (m) Longueur

(m) Teneur

(g/t Au) Cible DUP25-056

64,0 69,0 5,0 15,14 Zone 3 DUP25-056 incl. 64,0 65,0 1,0 73,40 Zone 3 DUP25-056

524,0 533,6 9,6 0,81 Zone Nord DUP25-056 incl. 532,8 533,6 0,8 5,57 Zone Nord DUP25-056

738,2 755,1 16,9 1,88 Zone Nord DUP25-056 incl. 739,95 742,65 2,7 5,85 Zone Nord DUP25-061

553,0 556,5 3,5 2,15 Zone Sud DUP25-061

564,5 567,8 3,3 2,52 Zone Sud DUP25-061 incl. 564,5 565,0 0,5 11,80 Zone Sud DUP25-061

623,1 625,6 2,5 2,17 Zone Sud DUP25-061

649,85 652,8 2,95 6,18 Zone Sud DUP25-061

658,0 660,0 2,0 5,38 Zone Sud DUP25-062

580,0 584,0 4,0 1,70 Zone Sud DUP25-062

647,0 649,05 2,05 3,78 Zone Sud DUP25-062 incl. 648,3 649,05 0,75 6,65 Zone Sud DUP25-063

13,0 20,65 7,65 1,26 Zone Sud DUP25-063

639,5 651,0 11,5 2,97 Zone Nord DUP25-063 incl. 647,3 649,0 1,7 7,04 Zone Nord DUP25-065

765,7 772,2 6,5 3,09 Zone Nord DUP25-065

800,0 806,9 6,9 1,79 Zone Nord DUP25-065 incl. 802,7 803,7 1,0 5,50 Zone Nord DUP25-065

838,7 844,4 5,7 1,67 Zone Nord DUP25-070

426,95 429,0 2,05 3,58 Minuit DUP25-070 incl. 427,6 428,4 0,8 6,43 Minuit DUP25-070

513,7 516,45 2,75 9,87 Minuit DUP25-070 incl. 514,2 514,9 0,7 17,90 Minuit DUP25-075

415,85 422,3 6,45 2,34 Minuit DUP25-075 incl. 417,3 419,9 2,6 4,29 Minuit DUP25-076

614,5 616,5 2,0 2,68 Minuit DUP25-076

623,0 627,1 4,1 4,07 Minuit DUP25-076

632,7 638,0 5,3 5,53 Minuit DUP25-076 incl. 637,0 637,5 0,5 19,60 Minuit DUP23-004 EXT

675,9 676,9 1,0 5,26 Minuit DUP23-004 EXT

718,8 720,2 1,4 3,57 Minuit

Informations supplémentaires sur les cibles de la Zone Nord, de la Zone Sud et de Minuit

Zone Nord

Les forages dans la Zone Nord continuent de confirmer la présence d'une minéralisation aurifère à haute teneur le long du contact nord entre la syénite de Beattie et les unités volcaniques mafiques adjacentes. La stratégie de forage dans la Zone Nord vise à tester les prolongements de la minéralisation tant en profondeur qu'au long du prolongement, en mettant l'accent sur la définition de couloirs potentiels à haute teneur au sein d'une enveloppe minéralisée plus large.

Les forages précédents réalisés en 2024 comprenaient le trou DUP24-024, qui a donné plusieurs intersections significatives, notamment 10,67 g/t Au sur 5,3 m, 6,63 g/t Au sur 9,0 m, 3,04 g/t Au sur 33,5 m et 5,97 g/t Au sur 33,0 m (voir le communiqué de presse du 18 juin 2024), soulignant la continuité et le potentiel à haute teneur du système.

La zone de contact entre la syénite et les roches volcaniques mafiques présente des caractéristiques favorables à une minéralisation à haute teneur, notamment une forte foliation, des zones de brèches associées à une silicification, ainsi qu'une minéralisation disséminée de pyrite bronze et de pyrite filiforme pouvant atteindre 5 %. Ces caractéristiques sont interprétées comme représentant des pièges structuraux et chimiques favorables au dépôt d'or.

Parmi les résultats des forages de 2025 dans la Zone Nord, le trou DUP25-056 a donné 1,88 g/t Au sur 16,90 m, dont 5,85 g/t Au sur 2,7 m (figure 2). Le trou de forage DUP25-063 a donné 2,97 g/t Au sur 11,5 m, dont 7,04 g/t Au sur 1,7 m, et le trou DUP25-065 a donné 3,09 g/t Au sur 6,5 m, et 1,79 g/t Au sur 6,9 m, dont 5,50 g/t Au sur 1,0 m, et 1,67 g/t Au sur 5,7 m (figure 2). Les récents forages ont permis de démontrer la continuité de la minéralisation le long de la plongée interprétée et continuent de fournir des indications positives pour l'exploration en profondeur et le long du prolongement.

Zone Sud

Le programme de forage de la Zone Sud visait l'extension en profondeur de la minéralisation sous les anciens chantiers de la mine Donchester. Les trous de forage DUP25-061 et DUP25-062 figuraient parmi les trous les plus profonds forés dans la Zone Sud ; ils ont testé la minéralisation jusqu'à environ 550 m sous la surface et ont recoupé avec succès la minéralisation à 80 m sous les anciens chantiers miniers (figure 3). Les trous de forage ont recoupé une minéralisation favorable, avec des teneurs de 6,18 g/t Au sur 2,95 m et de 5,38 g/t Au sur 2,0 m dans le trou DUP25-061, et de 3,78 g/t Au sur 2,05 m, dont 6,65 g/t Au sur 0,75 m dans le trou DUP25-062. Les forages ont permis de confirmer la continuité de la minéralisation sous l'ancienne mine Donchester et indiquent des opportunités d'exploration en profondeur et selon la plongée.

La minéralisation de la Zone Sud est hébergée dans des unités volcaniques intermédiaires à mafiques présentant une foliation modérée à forte et une silicification importante. La minéralisation sulfurée se compose de pyrite de bronze disséminée à grains très fins et associée à des filons, à une teneur pouvant atteindre 5 %.

Minuit

La Zone Minuit a été initialement identifiée lors de forages visant à mettre en évidence les prolongements de la minéralisation associés à une extension projetée en direction et en profondeur de l'ancienne mine Donchester (Zone Sud), où une découverte entièrement sans effleurement a été réalisée dans une zone faillée de 70 m décalée par rapport au gisement principal. Le trou de forage DUP25-059 a renvoyé 2,25 g/t Au sur 12,8 m, dont 4,08 g/t Au sur 4,0 m (voir le communiqué de presse daté du 14 juillet 2025).

À la suite de la découverte de cette zone cible, les interprétations ont mis en évidence une continuité conceptuelle potentielle de 315 m entre DUP25-059 et DUP23-003, qui a donné 3,47 g/t Au sur 7,75 m.

Des forages de suivi ont été réalisés avec les trous DUP25-070, DUP25-075 et DUP25-076 afin de tester la continuité entre les deux intersections précédentes et de continuer à recouper une minéralisation et des structures favorables attribuées à la zone cible (figure 3). La zone cible est considérée comme ayant le potentiel de contribuer à la croissance des ressources à court terme et restera un axe prioritaire des futurs forages d'exploration.

Le trou de forage DUP25-070 a donné lieu à de multiples intersections, dont les plus remarquables sont 3,58 g/t Au sur 2,05 m, incluant 6,43 g/t Au sur 0,8 m, et 9,87 g/t Au sur 2,75 m, incluant 17,90 g/t Au sur 0,7 m. Le trou de forage DUP25-075 a donné 2,34 g/t Au sur 6,45 m, dont 4,29 g/t Au sur 2,60 m, et le trou DUP25-076 a donné plusieurs intersections, dont les plus remarquables sont 4,07 g/t Au sur 4,1 m et 5,53 g/t Au sur 5,3 m, dont 19,6 g/t Au sur 0,5 m.

La minéralisation se trouve au sein d'une brèche fortement à intensément silicifiée, hébergée dans des unités volcaniques intermédiaires à mafiques contenant jusqu'à 10 % de pyrite à grains très fins et des veines locales de quartz fumé.

À la suite d'une nouvelle interprétation des modèles, le trou de forage DUP23-004 a été prolongé de 173 m lors du récent programme afin de recouper la cible Minuit plus profondément dans le mur inférieur, tout en confirmant la continuité et la répétabilité de la zone nouvellement définie. Le prolongement a permis de recouper avec succès une brèche fortement silicifiée contenant jusqu'à 5 à 10 % de minéralisation de pyrite bronze à grains très fins, avec des filons de quartz fumé, renvoyant 5,26 g/t Au sur 1,0 m et 3,57 g/t Au sur 1,4 m.

En 2025, First Mining a achevé sa plus grande campagne de forage à ce jour sur le projet Duparquet, comprenant 44 trous de forage pour un total de 16 576,5 m. La Société a réalisé un total initial de 91 trous de forage sur 35 960 m dans le cadre de ce projet, ce qui renforce considérablement sa compréhension interne du projet et favorisera la transition vers une stratégie globale d'avancement du projet comprenant le lancement d'études environnementales de référence, l'élaboration d'un programme technique et la possibilité d'une future mise à jour des ressources.

Tableau 2 : Derniers résultats d'analyse du programme de forage 2025

Forage

De (m) À (m) Longueur

(m) Teneur

(Au g/t) Cible DUP25-056

10,6 11,6 1,0 0,93 Zone 3 DUP25-056

19,2 24,2 5,0 0,55 Zone 3 DUP25-056

42,6 43,8 1,2 0,51 Zone 3 DUP25-056

64,0 69,0 5,0 15,14 Zone 3 DUP25-056 incl. 64,0 65,0 1,0 73,40 Zone 3 DUP25-056

72,0 72,5 0,5 0,50 Zone 3 DUP25-056

81,4 82,4 1,0 1,70 Zone 3 DUP25-056

100,2 102,2 2,0 0,63 Zone 3 DUP25-056

117,7 118,2 0,5 0,73 Zone 3 DUP25-056

138,3 140,4 2,1 1,56 Zone 3 DUP25-056

165,2 168,2 3,0 0,58 Zone 3 DUP25-056

172,2 173,2 1,0 1,82 Zone 3 DUP25-056

175,1 175,6 0,5 0,53 Zone 3 DUP25-056

196,1 197,1 1,0 0,48 Zone 3 DUP25-056

222,1 222,6 0,5 1,38 Zone 38 DUP25-056

239,7 242,2 2,5 2,57 Zone 38 DUP25-056

251,9 252,4 0,5 3,09 Zone 38 DUP25-056

258,3 259,3 1,0 0,50 Zone 38 DUP25-056

262,3 263,0 0,7 0,41 Zone 38 DUP25-056

281,0 285,0 4,0 0,90 Zone 38 DUP25-056

289,5 296,0 6,5 2,28 Zone 38 DUP25-056

300,9 301,4 0,5 2,75 Zone 38 DUP25-056

307,4 307,9 0,5 0,41 Zone 38 DUP25-056

420,0 421,0 1,0 4,19 Zone 3B DUP25-056

426,0 426,8 0,8 0,42 Zone 3B DUP25-056

465,1 474,6 9,5 2,08 Zone 3B DUP25-056 incl. 472,1 472,6 0,5 16,90 Zone 3B DUP25-056 et incl. 474,1 474,6 0,5 12,50 Zone 3B DUP25-056

521,5 522,0 0,5 0,56 Zone Nord DUP25-056

524,0 533,6 9,6 0,81 Zone Nord DUP25-056 incl. 532,8 533,6 0,8 5,57 Zone Nord DUP25-056

536,6 537,3 0,7 0,50 Zone Nord DUP25-056

545,0 545,5 0,5 0,93 Zone Nord DUP25-056

555,0 560,0 5,0 0,42 Zone Nord DUP25-056

571,5 572,1 0,6 1,12 Zone Nord DUP25-056

585,0 586,0 1,0 0,72 Zone Nord DUP25-056

605,6 609,5 3,9 0,49 Zone Nord DUP25-056

616,0 618,6 2,6 1,12 Zone Nord DUP25-056

654,3 655,0 0,7 0,62 Zone Nord DUP25-056

663,55 664,15 0,6 0,46 Zone Nord DUP25-056

678,0 679,0 1,0 0,72 Zone Nord DUP25-056

726,0 726,6 0,6 2,61 Zone Nord DUP25-056

738,2 755,1 16,9 1,88 Zone Nord DUP25-056 incl. 739,95 742,65 2,7 5,85 Zone Nord DUP25-056

771,65 772,3 0,65 0,56 Zone Nord DUP25-060

70,75 71,3 0,55 2,25 Zone 3 DUP25-060

77,35 77,85 0,5 0,48 Zone 3 DUP25-060

131,0 131,75 0,75 0,51 Zone 3 DUP25-060

146,0 147,0 1,0 1,42 Zone 3 DUP25-060

164,0 164,5 0,5 0,62 Zone 3 DUP25-060

181,0 182,0 1,0 0,58 Zone 3 DUP25-060

190,0 192,3 2,3 0,56 Zone 3 DUP25-060

216,0 218,0 2,0 0,41 Zone 3 DUP25-060

223,0 225,0 2,0 0,52 Zone 3 DUP25-060

229,05 231,1 2,05 0,36 Zone 3 DUP25-060

233,95 234,5 0,55 0,61 Zone 3 DUP25-060

238,55 239,3 0,75 0,57 Zone 3 DUP25-060

242,0 249,1 7,1 1,01 Zone 3 DUP25-060

255,15 263,85 8,7 0,90 Zone 3 DUP25-060

266,7 267,5 0,8 0,65 Zone 3 DUP25-060

274,8 275,8 1,0 0,76 Zone 3 DUP25-060

279,7 280,5 0,8 1,24 Zone 3 DUP25-060

295,0 296,0 1,0 1,05 Zone 3 DUP25-060

311,0 313,5 2,5 0,40 Zone 3B DUP25-060

317,4 321,0 3,6 1,33 Zone 3B DUP25-060

332,7 341,5 8,8 1,19 Zone 3B DUP25-060 incl. 333,7 334,3 0,6 9,11 Zone 3B DUP25-060

351,3 352,0 0,7 0,45 Zone 3B DUP25-060

370,2 370,8 0,6 1,30 Zone 3B DUP25-060

373,6 374,4 0,8 1,17 Zone 3B DUP25-060

380,0 380,6 0,6 0,44 Zone 3B DUP25-060

382,6 384,0 1,4 1,04 Zone 3B DUP25-060

412,2 413,0 0,8 0,90 Zone 3B DUP25-060

420,0 429,6 9,6 0,44 Zone 3B DUP25-060

436,0 436,7 0,7 0,67 Zone 3B DUP25-060

489,9 490,4 0,5 1,71 Zone Nord DUP25-060

509,4 511,8 2,4 1,17 Zone Nord DUP25-060

540,0 541,0 1,0 1,14 Zone Nord DUP25-060

682,7 683,7 1,0 2,03 Zone Nord DUP25-060

714,0 715,0 1,0 3,69 Zone Nord DUP25-060

857,1 857,7 0,6 1,67 Zone Nord DUP25-061

5,3 5,8 0,5 0,82 Zone O DUP25-061

28,0 29,0 1,0 0,64 Zone O DUP25-061

47,4 48,1 0,7 0,63 Zone O DUP25-061

51,6 56,35 4,75 5,00 Zone O DUP25-061

104,15 105,0 0,85 0,54 Zone O DUP25-061

126,3 128,1 1,8 2,38 Zone 3B DUP25-061

195,0 195,85 0,85 1,01 Zone 3 DUP25-061

248,3 249,25 0,95 0,46 Zone 3 DUP25-061

267,0 268,0 1,0 0,59 Zone 3 DUP25-061

341,75 342,5 0,75 0,85 Zone 3 DUP25-061

367,0 368,0 1,0 1,00 Zone 3 DUP25-061

381,0 381,5 0,50 2,35 Zone 3 DUP25-061

446,0 447,0 1,0 0,44 Zone 3 DUP25-061

482,8 483,45 0,65 0,95 Zone Sud DUP25-061

501,0 502,0 1,0 0,71 Zone Sud DUP25-061

523,8 524,8 1,0 0,43 Zone Sud DUP25-061

530,0 530,8 0,8 0,83 Zone Sud DUP25-061

553,0 556,5 3,5 2,15 Zone Sud DUP25-061 incl. 553,0 553,5 0,5 6,82 Zone Sud DUP25-061

564,5 567,8 3,3 2,52 Zone Sud DUP25-061 incl. 564,5 565,0 0,5 11,80 Zone Sud DUP25-061

576,2 578,0 1,8 2,38 Zone Sud DUP25-061

586,25 587,2 0,95 4,93 Zone Sud DUP25-061

616,2 617,2 1,0 1,53 Zone Sud DUP25-061

623,1 625,6 2,5 2,17 Zone Sud DUP25-061

635,4 636,0 0,6 1,69 Zone Sud DUP25-061

645,0 646,0 1,0 1,05 Zone Sud DUP25-061

649,85 652,8 2,95 6,18 Zone Sud DUP25-061

658,0 660,0 2,0 5,38 Zone Sud DUP25-062

10,0 11,0 1,0 0,55 Zone Nord DUP25-062

20,0 21,0 1,0 0,51 Zone O DUP25-062

80,55 82,2 1,65 1,06 Zone O DUP25-062

115,2 116,0 0,8 0,47 Zone 3B DUP25-062

133,0 135,0 2,0 4,54 Zone 3B DUP25-062

145,3 151,8 6,5 0,86 Zone 3B DUP25-062

164,3 165,0 0,7 3,82 Zone 3B DUP25-062

167,3 168,3 1,0 0,49 Zone 3B DUP25-062

179,15 180,0 0,85 0,44 Zone 3B DUP25-062

197,0 198,0 1,0 1,12 Zone 3B DUP25-062

207,0 208,0 1,0 0,68 Zone 3B DUP25-062

218,0 219,0 1,0 0,50 Zone 3B DUP25-062

225,0 225,5 0,5 9,82 Zone 3B DUP25-062

229,0 234,0 5,0 0,50 Zone 3B DUP25-062

238,3 241,5 3,2 0,45 Zone 3B DUP25-062

245,0 246,0 1,0 0,73 Zone 3B DUP25-062

310,35 310,9 0,55 0,82 Zone 3 DUP25-062

470,25 470,75 0,5 9,30 Zone Sud DUP25-062

580,0 584,0 4,0 1,70 Zone Sud DUP25-062

600,0 600,5 0,5 3,70 Zone Sud DUP25-062

617,5 618,0 0,5 2,91 Zone Sud DUP25-062

640,95 641,5 0,55 3,11 Zone Sud DUP25-062

647,0 649,05 2,05 3,78 Zone Sud DUP25-062 incl. 648,3 649,05 0,75 6,65 Zone Sud DUP25-062

654,0 654,6 0,6 3,62 Zone Sud DUP25-063

13,0 20,65 7,65 1,26 Zone Sud DUP25-063 incl. 14,65 15,5 0,85 5,03 Zone Sud DUP25-063

52,35 52,85 0,5 0,72 Zone Sud DUP25-063

68,95 70,15 1,2 0,54 Zone Sud DUP25-063

80,25 82,25 2,0 1,42 Zone Sud DUP25-063

85,65 87,7 2,05 0,57 Zone Sud DUP25-063

97,2 101,0 3,8 1,20 Zone Sud DUP25-063

105,3 105,8 0,5 8,06 Zone Sud DUP25-063

115,4 116,1 0,7 0,95 Zone Sud DUP25-063

152,5 153,9 1,4 2,62 Zone 3 DUP25-063

160,2 161,2 1,0 0,87 Zone 3 DUP25-063

184,35 184,85 0,5 2,06 Zone 3 DUP25-063

225,0 227,0 2,0 3,26 Zone 3 DUP25-063 incl. 225,0 226,0 1,0 6,01 Zone 3 DUP25-063

240,0 241,0 1,0 1,20 Zone 3 DUP25-063

250,8 254,75 3,95 0,59 Zone 3 DUP25-063

263,0 268,2 5,2 1,78 Zone 3 DUP25-063

279,0 308,0 29,0 1,51 Zone 3B DUP25-063 incl. 297,0 308,0 11,0 2,63 Zone 3B DUP25-063

343,5 344,1 0,6 1,15 Zone O DUP25-063

349, 350,0 1,0 0,46 Zone O DUP25-063

392,0 393,0 1,0 0,40 Zone O DUP25-063

399,0 400,0 1,0 0,71 Zone O DUP25-063

460,45 461,45 1,0 0,42 Zone O DUP25-063

491,0 493,0 2,0 0,58 Zone O DUP25-063

639,5 651,0 11,5 2,97 Zone Nord DUP25-063 incl. 647,3 649,0 1,7 7,04 Zone Nord DUP25-065

137,0 139,0 2,0 1,11 Zone 3 DUP25-065

156,0 158,0 2,0 2,54 Zone 3 DUP25-065

223,0 224,5 1,5 0,69 Zone 3 DUP25-065

241,5 246,0 4,5 0,92 Zone 3 DUP25-065

249,5 250,5 1,0 0,40 Zone 3 DUP25-065

256,9 259,0 2,1 4,33 Zone 3 DUP25-065 incl. 257,7 258,3 0,6 10,50 Zone 3 DUP25-065

262,7 268,0 5,3 2,13 Zone 3 DUP25-065 incl. 265,0 266,0 1,0 6,48 Zone 3 DUP25-065

295,7 298,4 2,7 1,47 Zone 3 DUP25-065

335,0 336,0 1,0 1,69 Zone 3 DUP25-065

357,0 358,0 1,0 8,44 Zone O DUP25-065 incl. 357,0 357,5 0,5 16,40 Zone O DUP25-065

376,0 380,0 4,0 0,69 Zone O DUP25-065

383,0 384,5 1,5 1,16 Zone O DUP25-065

390,0 391,0 1,0 0,40 Zone O DUP25-065

421,1 422,0 0,9 0,83 Zone O DUP25-065

553,7 554,8 1,1 2,98 Zone Nord DUP25-065

671,1 673,4 2,3 1,41 Zone Nord DUP25-065

677,2 679,4 2,2 1,41 Zone Nord DUP25-065

686,3 687,0 0,7 1,56 Zone Nord DUP25-065

765,7 772,2 6,5 3,09 Zone Nord DUP25-065

800,0 806,9 6,9 1,79 Zone Nord DUP25-065 incl. 802,7 803,7 1,0 5,50 Zone Nord DUP25-065

838,7 844,4 5,7 1,67 Zone Nord DUP25-070

28,4 35,0 6,6 3,20 Zone O DUP25-070 incl. 28,4 31,2 2,8 7,13 Zone O DUP25-070

76,6 89,0 12,4 0,56 Zone 3 DUP25-070

104,0 106,0 2,0 0,53 Zone 3 DUP25-070

163,0 164,0 1,0 0,96 Zone 3 DUP25-070

179,0 182,0 3,0 1,05 Zone 3 DUP25-070

217,1 218,1 1,0 0,94 RSRW DUP25-070

222,0 224,0 2,0 0,55 RSRW DUP25-070

255,8 256,4 0,6 0,90 RSRW DUP25-070

320,3 322,0 1,7 1,18 IntraZone DUP25-070

324,0 325,0 1,0 0,61 IntraZone DUP25-070

349,45 350,0 0,55 2,83 IntraZone DUP25-070

360,3 361,0 0,7 1,31 IntraZone DUP25-070

426,95 429,0 2,05 3 h 58 Minuit DUP25-070 incl. 427,6 428,4 0,8 6,43 Minuit DUP25-070

448,0 449,8 1,8 1,56 Minuit DUP25-070

497,3 498,5 1,2 5,53 Minuit DUP25-070

513,7 516,45 2,75 9,87 Minuit DUP25-070 incl. 514,2 514,9 0,7 17,90 Minuit DUP25-070

526,7 531,9 5,2 1,01 Minuit DUP25-075

10,0 11,0 1,0 1,88 Zone 3B DUP25-075

36,9 38,7 1,8 4,14 Zone 3 DUP25-075

60,4 61,15 0,75 0,52 Zone 3 DUP25-075

69,7 70,6 0,9 0,47 Zone 3 DUP25-075

196,6 197,25 0,65 0,99 IntraZone DUP25-075

218,4 219,4 1,0 0,79 IntraZone DUP25-075

230,2 231,0 0,8 1,13 IntraZone DUP25-075

266,5 267,0 0,5 2,09 IntraZone DUP25-075

322,0 323,0 1,0 0,51 IntraZone DUP25-075

364,3 364,8 0,5 1,36 IntraZone DUP25-075

401,0 402,0 1,0 0,40 Minuit DUP25-075

415,85 422,3 6,45 2,34 Minuit DUP25-075 incl. 417,3 419,9 2,6 4,29 Minuit DUP25-075

506,45 507,0 0,55 3,03 Minuit DUP25-076

76,0 77,0 1,0 0,76 Zone 3B DUP25-076

92,3 101,0 8,7 1,19 Zone 3B DUP25-076

106,6 107,2 0,6 2,11 Zone 3B DUP25-076

130,0 152,0 22,0 0,77 Zone 3B DUP25-076

164,0 166,0 2,0 0,71 Zone O DUP25-076

169,0 170,0 1,0 1,41 Zone O DUP25-076

177,0 178,0 1,0 0,56 Zone O DUP25-076

182,0 183,0 1,0 0,47 Zone O DUP25-076

190,0 194,0 4,0 0,41 Zone O DUP25-076

198,0 208,0 10,0 1,81 Zone O DUP25-076

219,9 228,0 8,1 1,07 Zone 3 DUP25-076

240,0 241,0 1,0 0,43 Zone 3 DUP25-076

249,0 253,0 4,0 1,37 Zone 3 DUP25-076

319,0 320,0 1,0 1,16 IntraZone DUP25-076

357,5 358,5 1,0 6,29 IntraZone DUP25-076

380,0 381,0 1,0 2,11 IntraZone DUP25-076

400,0 401,0 1,0 0,58 IntraZone DUP25-076

561,3 564,2 2,9 1,06 Minuit DUP25-076

578,3 579,0 0,7 2,65 Minuit DUP25-076

581, 582,3 1,0 2,26 Minuit DUP25-076

596,5 597,0 0,5 7,02 Minuit DUP25-076

614,5 616,5 2,0 2,68 Minuit DUP25-076

623,0 627,1 4,1 4,07 Minuit DUP25-076

632,7 638,0 5,3 5,53 Minuit DUP25-076 incl. 637,0 637,5 0,5 19,60 Minuit DUP25-080

65,8 66,5 0,7 2,03 Zone O DUP25-080

187,7 188,7 1,0 0,41 Zone 3 DUP25-080

233,0 233,8 0,8 0,62 Zone 3 DUP25-080

396,25 397,0 0,75 0,49 IntraZone DUP25-080

564,0 565,0 1,0 1,44 NZ Fold DUP23-004 EXT

675,90 676,9 1,0 5,26 Minuit DUP23-004 EXT

680,45 681,25 0,8 3,94 Minuit DUP23-004 EXT

704,7 705,4 0,7 1,91 Minuit DUP23-004 EXT

713,4 715,0 1,6 1,37 Minuit DUP23-004 EXT

718,8 720,2 1,4 3,57 Minuit DUP23-004 EXT

742,3 742,9 0,6 1,03 Minuit DUP23-004 EXT

750,8 751,3 0,5 1,15 Minuit DUP23-004 EXT

754,0 754,5 0,5 1,03 Minuit DUP23-004 EXT

759,9 760,4 0,5 1,39 Minuit DUP23-004 EXT

762,5 763,5 1,0 1,20 Minuit DUP23-004 EXT

765,5 766,5 1,0 1,71 Minuit DUP23-004 EXT

772,7 773,7 1,0 1,90 Minuit DUP23-004 EXT

779,5 780,6 1,1 2,15 Minuit DUP23-004 EXT

787,5 788,0 0,5 1,01 Minuit

*Les intervalles indiqués correspondent aux longueurs de carottes forées (les largeurs réelles sont estimées à 75-85 % de la longueur de l'intervalle de carottes ; les teneurs sont brutes)

Tableau 3 : Emplacements des derniers trous de forage de 2025

Forage Azimut (°) Pente (°) Longueur

(m) Coordonnée

est Coordonnée

nord DUP23-004 353 -70 830 631631 5373923 DUP25-056 360 -69 908 632052 5374313 DUP25-060 8 -66 975 631657 5374288 DUP25-061 180 -63 720 631770 5374504 DUP25-062 180 -63 744 631869 5374514 DUP25-063 351 -60 730 631483 5374238 DUP25-065 8 -65 894 632050 5374227 DUP25-070 180 -63 573 631413 5374482











DUP25-075 175 -67 519 631456 5374435 DUP25-076 176 -65 691 631533 5374497 DUP25-080 0 -60 628 632661 5374164

Remarque : Coordonnées du collier en UTM NAD 83 z17

À propos du projet aurifère Duparquet

Le Projet Duparquet est géologiquement situé dans la partie sud de la ceinture de roches vertes de l'Abitibi et se trouve géographiquement à environ 50 km au nord de la ville de Rouyn-Noranda. Le Projet bénéficie d'un accès facile et de la proximité d'une main-d'œuvre et d'infrastructures existantes, notamment des routes, des voies ferrées et un réseau hydroélectrique. Le Projet Duparquet renferme actuellement des ressources aurifères conformes à la Norme canadienne 43-101, soit 3,44 millions d'onces dans la catégorie des ressources mesurées et indiquées à une teneur de 1,55 g/t Au, et 2,64 millions d'onces supplémentaires dans la catégorie des ressources présumées, à une teneur de 1,62 g/t Au. First Mining a réalisé une évaluation économique préliminaire1 (« EEP ») du Projet en 2023.

Le Projet Duparquet totalise environ 5 800 hectares répartis sur 19 kilomètres de longueur le long de la prolifique zone de faille Destor-Porcupine, ainsi que sur de nombreux segments minéralisés et linéaments secondaires influents. Le Projet Duparquet comprend les anciennes mines Beattie, Donchester et Duquesne, ainsi que les gisements Central Duparquet, Dumico et Pitt Gold.

1 De plus amples détails sur l'EEP de Duparquet se trouvent dans le rapport technique intitulé « NI 43-101 Technical Report : Preliminary Economic Assessment, Duparquet Gold Project, Quebec, Canada » daté du 20 octobre 2023, qui a été préparé pour First Mining par G Mining Services Inc. conformément à la Norme canadienne 43-101 et qui est disponible sous le profil SEDAR+ de First Mining à l'adresse www.sedarplus.ca.

Laboratoire d'analyse et procédures AQ/CQ

Tous les échantillons prélevés par First Mining dans le cadre de ses programmes d'exploration sont soumis à des programmes internes de contrôle et d'assurance de la qualité (AQ/CQ) qui comprennent l'insertion de matériaux de référence certifiés, de matériaux vierges et d'un niveau d'analyse en double. Les échantillons de carottes du programme de forage 2025 à Duparquet ont été envoyés à AGAT Laboratories, avec préparation des échantillons à Val d'Or et analyse à Thunder Bay, en Ontario, où ils ont été traités pour l'analyse de l'or par essai pyrognostique de 50 grammes avec une finition par absorption atomique. Des échantillons provenant de certains trous ont été envoyés à AGAT Laboratories à Calgary, Alberta, pour une analyse multi-élément (y compris l'argent) par la méthode du plasma inductif (ICP) avec une digestion à quatre acides. Les systèmes d'AGAT Laboratories sont conformes aux exigences de la Norme ISO/IEC 17025 et répondent aux exigences de la Norme canadienne 43-101 en matière d'analyse.

Personne qualifiée

James Maxwell, P.Geo., vice-président de l'exploration et des opérations de projet pour First Mining, est une « Personne qualifiée » au sens de la Norme canadienne 43-101 sur l'information concernant les projets miniers et a examiné et approuvé l'information scientifique et technique contenue dans ce communiqué de presse.

À propos de First Mining Gold Corp.

First Mining est un promoteur aurifère qui fait avancer deux des plus grands projets aurifères au Canada, le projet aurifère Springpole dans le nord-ouest de l'Ontario, où les activités d'obtention des permis sont en cours avec une déclaration d'impact environnemental finale / évaluation environnementale pour le projet soumise en novembre 2024, et le projet Duparquet au Québec, un projet de développement au stade de l'EEP situé sur la zone de faille Destor-Porcupine dans la région prolifique de l'Abitibi. First Mining détient également une participation de 20 % dans le projet aurifère Pickle Crow en Ontario et une importante participation dans Seva Mining Corp.

First Mining a été créée en 2015 par M. Keith Neumeyer, le fondateur et Chef de la direction de First Majestic Silver Corp.

AU NOM DE FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chef de la direction et Directeur

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient certaines « informations prévisionnelles » et « déclarations prévisionnelles » (collectivement « déclarations prévisionnelles ») au sens de la législation canadienne et américaine applicable en matière de valeurs mobilières, y compris la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prévisionnelles sont faites à la date du présent communiqué de presse. Les déclarations prévisionnelles sont souvent, mais pas toujours, identifiées par des termes tels que « s'attendre à », « anticiper », « croire », « planifier », « projeter », « avoir l'intention de », « estimer », « envisager », « potentiel », « possible », « stratégie », « buts », « opportunités », « objectifs », ou des variations de ces termes, ou déclarant que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront » pris, se produisent ou sont atteints, ou la forme négative de l'un de ces termes et d'autres expressions similaires.

Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse se rapportent à des événements futurs ou à des performances futures et reflètent les estimations, prévisions, attentes ou convictions actuelles concernant ces événements. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur les convictions actuelles de First Mining ou de ses consultants, ainsi que sur diverses hypothèses formulées par ceux-ci et sur les informations dont ils disposent actuellement. Rien ne garantit que ces déclarations s'avéreront exactes, et les résultats réels ainsi que les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant : le potentiel de croissance des ressources et le succès futur de l'exploration au sein du projet Duparquet ; la compilation et l'interprétation des résultats de forage au sein du projet Duparquet ; les activités de faisabilité et d'obtention de permis liées au projet aurifère Springpole ; la réalisation de la valeur des projets aurifères de la Société pour les actionnaires de la Société ; la stratégie commerciale de la Société ; les processus de planification future. Les déclarations concernant les réserves minérales prouvées et probables et les estimations de ressources minérales peuvent également être considérées comme des déclarations prospectives dans la mesure où elles impliquent des estimations de la minéralisation qui sera rencontrée au fur et à mesure que la propriété sera développée, et dans le cas de ressources minérales mesurées et indiquées ou de réserves minérales prouvées et probables, ces déclarations reflètent la conclusion, fondée sur certaines hypothèses, selon laquelle le gisement minéral peut être exploité de manière rentable.

Les déclarations prospectives reflètent les convictions, opinions et projections de la direction à la date à laquelle elles sont formulées et reposent sur un certain nombre d'hypothèses et d'estimations qui, bien que jugées raisonnables par les parties concernées, sont intrinsèquement soumises à d'importantes incertitudes et imprévus d'ordre commercial, économique, concurrentiel, politique et social. Ces facteurs comprennent, sans s'y limiter les activités, les opérations et la situation financière de la Société pouvant être affectées de manière défavorable et significative par l'apparition d'épidémies, de pandémies ou d'autres crises sanitaires, ainsi que par les réactions des acteurs gouvernementaux et privés face à ces épidémies ; les risques pour la santé et la sécurité des employés résultant de l'apparition d'épidémies, y compris de pandémies ou d'autres crises sanitaires, qui pourraient entraîner un ralentissement ou une suspension temporaire des opérations sur tout ou partie des propriétés minières de la Société ainsi qu'à son siège social ; les fluctuations des cours au comptant et à terme de l'or, de l'argent, des métaux de base ou de certaines autres matières premières ; les fluctuations sur les marchés des devises (telles que le dollar canadien par rapport au dollar américain) ; les changements au niveau des gouvernements nationaux et locaux, de la législation, de la fiscalité, des contrôles, de la réglementation et des développements politiques ou économiques ; les besoins en capitaux supplémentaires ; les modifications des paramètres des projets à mesure que les plans continuent d'être affinés ; les variations des réserves de minerai, de la teneur ou des taux de récupération ; les performances réelles des installations, des équipements ou des procédés par rapport aux spécifications et aux attentes ; les risques et dangers associés aux activités d'exploration minière, de mise en valeur et d'exploitation minière (y compris les risques environnementaux, les accidents industriels, les formations inhabituelles ou inattendues, les pressions, les effondrements et les inondations) ; l'efficacité des mesures d'atténuation et des stratégies environnementales, y compris la production de résidus NAG et PAG et les stratégies de gestion des roches et de l'eau de mine, l'existence de lois et de réglementations susceptibles d'imposer des restrictions à l'exploitation minière ; les relations avec les employés ; les relations avec les communautés locales, les populations autochtones et d'autres parties prenantes, ainsi que les réclamations de celles-ci ; la disponibilité et l'augmentation des coûts liés aux intrants miniers et à la main-d'œuvre ; la nature spéculative de l'exploration et de la mise en valeur minières ; titres de propriété ; et les risques supplémentaires décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 déposée auprès de , les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières sous le profil SEDAR+ de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca, et dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 40-F déposé auprès de la SEC sur EDGAR.

First Mining avertit que la liste ci-dessus des facteurs susceptibles d'influencer les résultats futurs n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils s'appuient sur nos déclarations prospectives pour prendre des décisions concernant First Mining, les investisseurs et autres parties prenantes doivent examiner attentivement les facteurs susmentionnés ainsi que d'autres incertitudes et événements potentiels. First Mining ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives, qu'elles soient écrites ou orales, qui pourraient être faites de temps à autre par la Société ou en notre nom, sauf si la loi l'exige.

Avertissement aux investisseurs américains

La Société est un « émetteur privé étranger » au sens de la règle 3b-4 du United States Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et peut se prévaloir du régime d'information multinational Canada-États-Unis. Elle est donc autorisée à préparer les informations techniques contenues dans le présent document conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières en vigueur au Canada, qui diffèrent des exigences des lois sur les valeurs mobilières actuellement en vigueur aux États-Unis. En conséquence, les informations concernant les gisements minéraux présentées ici peuvent ne pas être comparables aux informations rendues publiques par les sociétés qui publient leurs rapports conformément aux normes américaines.

Les informations techniques contenues dans ce communiqué de presse n'ont pas été préparées conformément aux exigences des lois sur les valeurs mobilières des États-Unis et utilisent des termes conformes aux normes de déclaration du Canada, certaines estimations étant préparées conformément à la Norme canadienne 43-101.

La Norme canadienne 43-101 est une règle élaborée par les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) qui établit des normes pour toutes les informations scientifiques et techniques communiquées au public par un émetteur au sujet de ses projets miniers importants.

SOURCE First Mining Gold Corp.

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