Finances et affaires municipales - Le gouvernement du Québec annonce la nomination d'un observateur à Saint-Barnabé

QUÉBEC, le 17 janv. 2025 /CNW/ - La ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, annonce la désignation de M. Jean-Sébastien Girard comme observateur pour la Municipalité de la paroisse de Saint-Barnabé.

Cette décision survient après l'analyse du respect des obligations en matière de finances municipales, pour lesquelles Saint-Barnabé accuse des lacunes importantes pouvant nuire à ses liquidités. Au cours des dernières années, le Ministère a informé la Municipalité de ces lacunes et formulé diverses recommandations en vue de les corriger. Comme le suivi de certaines de ces recommandations n'a toujours pas été effectué, le gouvernement intervient pour accompagner la Municipalité dans le redressement de sa situation financière, et sollicite la collaboration du conseil et de l'Administration de la Municipalité à cette fin.

Le mandat de M. Girard sera d'une durée de 12 semaines, à la suite desquelles il produira un rapport à la ministre. Ce rapport recommandera des mesures à mettre en place pour s'assurer que le conseil municipal prend les décisions nécessaires au redressement de la situation financière de la Municipalité.

Citation :

« La saine gestion des finances publiques est essentielle au bon fonctionnement d'une municipalité et pour préserver la confiance des citoyens envers leurs institutions. Les citoyens n'ont pas à subir les conséquences des lacunes dans la gestion administrative de Saint-Barnabé. Avec la désignation de M. Girard, nous prenons donc aujourd'hui les moyens nécessaires pour que la Municipalité redresse sa situation financière. Je m'attends à une collaboration et à un engagement sincères de la part du conseil municipal dans cette démarche. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales

Faits saillants :

La Municipalité de la paroisse de Saint-Barnabé a été informée de la nomination de l'observateur, dont le mandat a débuté le 16 janvier 2025.

Conformément à l'article 15 de la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Girard pourra avoir accès, à toute heure raisonnable, au bureau de la Municipalité, examiner tout document pertinent et en tirer copie, et exiger, de toute personne fonctionnaire, employée ou membre du conseil, tout renseignement ou tout document relatif à l'application des lois qui relèvent de la responsabilité de la ministre des Affaires municipales.

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales

Source : Élodie Masson, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales, 367 990-8017, [email protected]; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications, Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746