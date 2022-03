OTTAWA, ON, le 28 mars 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les activités et projets qui favorisent l'accès à la justice et la sensibilisation aux services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille.

Aujourd'hui, l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, en compagnie de l'honorable Jim Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud, et de l'honorable Kelvin Goertzen, ministre de la Justice et procureur général du Manitoba, a annoncé que le gouvernement du Canada offre une aide financière aux Services aux victimes du gouvernement du Manitoba, de manière à accroître le soutien offert aux victimes et à réagir aux traumatismes indirects subis par le personnel. Tiré du Fonds d'aide aux victimes mis en place par le gouvernement fédéral, le financement, de l'ordre de 3 586 500 $ sur une période de cinq ans, a commencé le 1er avril 2021.

Les fonds assureront le soutien et l'enrichissement continus du programme de mieux-être des Services aux victimes du ministère de la Justice du Manitoba, qui vise à réagir aux traumatismes indirects et à en atténuer les effets chez les personnes qui travaillent directement avec les victimes d'actes criminels, tout en améliorant les soins tenant compte des traumatismes afin d'éviter la revictimisation au cours du processus juridique. Le financement permettra aussi d'étendre les services offerts dans le cadre du programme de mieux-être à davantage de membres du personnel du système de justice.

En outre, la Direction générale des services aux victimes du ministère de la Justice du Manitoba se servira de l'aide reçue pour accroître le soutien offert aux victimes aux termes de la Charte canadienne des droits des victimes, notamment en contribuant à la réduction des frais juridiques des victimes, ainsi qu'à la création d'espaces adaptés aux traumatismes réservés aux victimes et aux membres de leur famille lorsqu'ils viennent au tribunal.

Les intervenants auprès des victimes disposeront aussi de soutien pour favoriser la sécurité culturelle dans le système de justice. Dans l'objectif de créer et de maintenir des espaces culturellement sécuritaires pour les victimes et les membres de leur famille, en particulier les personnes autochtones, les services et soutiens seront étendus de manière à améliorer l'offre de programmes culturellement sécuritaires. Dans le cadre de l'initiative, des grand-mères, des aînés et d'autres travailleurs autochtones en soutien culturel pourront offrir du soutien et des conseils aux victimes lors du processus judiciaire.

« Le gouvernement du Canada est déterminé à ce que le système de justice pénale soit adapté à tous les Canadiens et les Canadiennes. Le financement offert aux Services aux victimes du ministère de la Justice du Manitoba contribuera à réagir aux traumatismes indirects subis par le personnel travaillant dans le système de justice, ainsi qu'à fournir le soutien dont ont tant besoin les victimes et leurs familles, d'une manière adaptée à la culture et tenant compte des traumatismes. »

L'honorable David Lametti, C.P., c.r., député

Ministre de la Justice et procureur général du Canada





« Le financement accordé au gouvernement du Manitoba permettra de s'assurer que le personnel reçoit le soutien dont il a besoin au sein du système de justice et que les victimes ont accès à de l'information, de l'aide et du soutien pertinents. »

L'honorable Jim Carr, député

Député de Winnipeg-Centre-Sud

« Le gouvernement du Manitoba est heureux de soutenir le personnel du système de justice du Manitoba, en partenariat avec le gouvernement fédéral, en offrant des programmes essentiels visant à répondre aux répercussions des traumatismes vécus par le personnel qui travaille de manière directe avec les victimes d'actes criminels, et d'atténuer ces répercussions, et de fournir un plus grand soutien aux victimes et à leur famille. De plus, le financement permettra d'élargir les services du programme de mieux-être et d'améliorer l'offre de programmes culturellement sécuritaires. »

L'honorable Kelvin Goertzen, M.A.L.

Ministre de la Justice et procureur général du Manitoba, Gouvernement du Manitoba

Faits en bref

Le financement découle d'un appel de propositions, lancé en octobre 2020, pour le Fonds d'aide aux victimes, visant à aider les gouvernements provinciaux et territoriaux à soutenir la mise en œuvre de services aux victimes et la Charte canadienne des droits des victimes , de 2021 à 2026.

, de 2021 à 2026. Le financement vise le renforcement de la capacité des provinces et territoires d'offrir des services aux victimes; la mise en œuvre de lois relatives aux victimes; la participation accrue des victimes dans le système de justice pénale; la prestation de conseils juridiques indépendants aux victimes d'agression sexuelle; la sensibilisation et la diffusion d'information au sujet des enjeux, des lois et des services offerts, à l'intention du personnel du système de justice pénale, des fournisseurs de services et des victimes.

Le Fonds d'aide aux victimes offre des subventions et des contributions pour appuyer des projets et activités qui visent à élaborer de nouvelles approches, facilitent l'accès à la justice, améliorent la capacité des fournisseurs de services, favorisent l'établissement de réseaux d'aiguillage et sensibilisent la population aux services offerts aux victimes d'actes criminels et aux membres de leur famille.

Au Canada , les femmes sont plus à risque que les hommes de faire l'objet d'un crime violent, tel qu'une agression sexuelle ou d'autres formes de violence sexuelle. Les services aux victimes du ministère de la Justice du Manitoba offrent des programmes à toutes les victimes d'actes criminels, dont le plus grand nombre a subi de la violence entre partenaires intimes, ce qui est une forme de violence fondée sur le genre.

