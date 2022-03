OTTAWA, ON, le 16 mars 2022 /CNW/ - La violence familiale et la violence entre partenaires intimes (VPI) constituent de graves problèmes de santé publique et elles ont des conséquences immédiates et à long terme pour les victimes, y compris des conséquences physiques, mentales, cognitives et financières. Toutes les personnes vivant au Canada devraient se sentir en sécurité et à l'abri de la violence, de la discrimination et du harcèlement physiques, émotionnels et sexuels. Comme la pandémie de COVID‑19 a creusé les inégalités systémiques et de longue date, il est de plus en plus nécessaire et urgent de financer des initiatives visant à soutenir les victimes de violence familiale, d'agression sexuelle et de VPI partout au pays.

Aujourd'hui, Gary Anandasangaree, secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada, et Sean Casey, député de Charlottetown, ont annoncé au nom de l'honorable David Lametti, ministre de la Justice et procureur général du Canada, que le gouvernement du Canada fournit un financement de plus de 1,17 million de dollars pour deux projets à l'Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.‑P.‑É.) en vue d'appuyer les victimes de VPI et de violence familiale. Ce financement est fourni par l'intermédiaire du Programme juridique de partenariats et d'innovation (PJPI) du ministère de la Justice Canada, qui appuie les initiatives visant à assurer un système de justice efficace et équitable pour tous et auquel tous peuvent avoir accès.

Le ministère du Développement social et du Logement et les Services à l'enfance et à la famille de l'Î.‑P.‑É. recevront un financement de 501 950 $ pour son projet « Interagency Domestic Violence Case Assessment Team and Family Violence Risk Assessment Training » (équipe interorganisationnelle d'évaluation des cas de violence conjugale et formation sur l'évaluation des risques de violence familiale). Ce projet mettra en œuvre une réponse collaborative et un modèle adapté à la culture pour répondre aux situations de violence familiale à risque élevé et offrira une formation à l'intention des travailleurs de la protection de l'enfance relativement à l'utilisation d'un outil d'évaluation du risque de violence conjugale. Le projet permettra d'accroître la sensibilisation et la compréhension en ce qui a trait aux facteurs de risque associés à la violence familiale, ainsi que d'approfondir les connaissances et les compétences des membres du gouvernement et de la collectivité à l'Î.‑P.‑É. pour intervenir dans les situations de violence familiale. Cet investissement est financé dans le cadre de l'Initiative de lutte contre la violence familiale du PJPI, qui appuie l'élaboration, la mise en œuvre, la mise à l'essai et l'évaluation de modèles, de stratégies et d'outils qui amélioreront la réponse du système de justice à la violence familiale. Elle appuie également des projets visant à sensibiliser le public à cette question et à favoriser sa participation à l'élaboration de solutions.

La Community Legal Information Association de l'Île‑du‑Prince‑Édouard recevra un financement de 671 155 $ pour son programme « RISE: Legal Resources for Victims of Intimate Partner Violence » (RISE : ressources juridiques pour les victimes de violence entre partenaires intimes). Ce projet donne du pouvoir aux victimes et aux survivants dans le cadre d'une approche axée sur les victimes en leur offrant un processus d'accueil global fondé sur le traumatisme; des renseignements sur leurs options juridiques; et jusqu'à concurrence de quatre heures de conseils juridiques gratuits offerts par un avocat dont les pratiques tiennent compte des traumatismes.

Cet investissement est le résultat d'un appel de propositions lancé par le gouvernement du Canada en juin 2021 et fait partie d'un investissement total de 48,75 millions de dollars sur une période de cinq ans prévu dans le budget de 2021, par l'intermédiaire du Fonds d'aide aux victimes et du Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la Justice Canada, pour des projets qui aident les survivants d'agression sexuelle et de VPI à prendre des décisions éclairées au sujet de leur situation particulière. Ces investissements s'appuient sur les budgets de 2017 et de 2018, avec un financement total de plus de 600 millions de dollars sur une période de cinq ans et complètent les efforts en cours dans le cadre de la Stratégie contre la violence fondée sur le sexe du gouvernement du Canada.

Citations

« Une réalité troublante de la pandémie est l'augmentation des taux de violence familiale et de violence entre partenaires intimes au Canada et à l'échelle mondiale. Maintenant plus que jamais, les victimes et les survivants ont besoin de notre soutien. Le financement accordé aujourd'hui permettra aux survivants de violence familiale et de violence entre partenaires intimes à l'Île‑du‑Prince‑Édouard de comprendre leurs droits et les aidera à s'orienter dans le système de justice pénale. Il permettra également d'améliorer le système de justice familiale afin qu'il puisse mieux répondre à la violence familiale et protéger les enfants et les familles qui vivent ces situations difficiles. »

Gary Anandasangaree

Secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada

« Personne au Canada ne devrait être victime de violence ou de harcèlement, surtout de la part d'un membre de la famille ou d'un partenaire intime. Les femmes et les enfants sont disproportionnellement victimes de violence familiale et de violence entre partenaires intimes et ils ont besoin d'un soutien et de ressources pour les aider à sortir de la crise. Ces projets constituent une étape importante pour donner aux survivants à l'Île‑du‑Prince‑Édouard le pouvoir de faire appel à la justice qu'ils méritent afin qu'ils puissent commencer leur route vers la guérison. »

Sean Casey

Député de Charlottetown

« Il est de la responsabilité de chacun de réduire les effets de la violence familiale et de fournir aux personnes touchées le soutien nécessaire. Ce financement contribuera à améliorer la capacité de la province à accroître les réponses concertées et à offrir un plus vaste éventail de mesures de soutien aux victimes de violence. Qu'il s'agisse d'un meilleur accès à des renseignements juridiques de qualité, d'un accroissement des occasions de formation pour les travailleurs de première ligne qui protègent des personnes vulnérables ou de la mise en place de nouveaux outils d'évaluation des risques, ce sont toutes des mesures réelles et tangibles pour s'assurer que les insulaires puissent être en sécurité dans leur foyer. »

Bloyce Thompson

Ministre de la Justice et de la Sécurité publique et procureur général de l'Île-du-Prince-Édouard et président du comité spécial du Cabinet de l'Î.-P.-É. sur la prévention de la violence familiale

« Le financement pour ce projet ne pourrait être plus opportun pour l'Île-du-Prince-Édouard, avec l'augmentation des incidents de violence familiale durant la pandémie. Ce financement donne à l'Î.-P.-É. la possibilité d'améliorer la coordination, la collaboration et l'échange de renseignements entre les services et les secteurs afin de répondre aux besoins complexes des victimes et des contrevenants. Nous sommes très chanceux d'avoir des partenaires incroyables dans le domaine de la violence familiale, avec lesquels nous collaborons pour mettre en œuvre le nouvel outil et les nouveaux programmes d'évaluation des risques qui ne font que renforcer nos partenariats. »

Brad Trivers

Ministre du Développement social et du Logement de l'Île-du-Prince-Édouard et membre du comité spécial du Cabinet de l'Î.-P.É. sur la prévention de la violence familiale

« Nous sommes très heureux de recevoir ce financement du ministère de la Justice Canada afin de soutenir les victimes de violence entre partenaires intimes (VPI) dans le cadre de notre programme RISE. Ces nouveaux fonds nous permettent d'offrir nos services à un groupe de personnes très vulnérables au moyen de conseils juridiques gratuits, de renseignements juridiques en langage simple et d'aiguillages vers d'autres services de soutien. Je remercie l'équipe du Programme juridique de partenariats et d'innovation du ministère de la Justice Canada d'avoir élaboré ce financement, qui aura des répercussions importantes pour les résidents de l'Î.-P.-É. »

Ellen Mullally, directrice générale

Community Legal Information Association de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Un rapport de Statistique Canada intitulé La violence familiale au Canada a permis de conclure qu'en 2019 il y a eu près de 400 000 victimes de violence déclarées par la police au Canada . Parmi ces victimes, un quart (26 %) ont été victimes d'un membre de la famille et trois sur dix (30 %) ont été victimes d'un partenaire intime. Un peu plus de la moitié (53 %) des victimes de violence étaient des femmes; 67 % des victimes de violence familiale étaient des femmes et 79 % des victimes de VPI étaient des femmes.

a permis de conclure qu'en 2019 il y a eu près de 400 000 victimes de violence déclarées par la police au . Parmi ces victimes, un quart (26 %) ont été victimes d'un membre de la famille et trois sur dix (30 %) ont été victimes d'un partenaire intime. Un peu plus de la moitié (53 %) des victimes de violence étaient des femmes; 67 % des victimes de violence familiale étaient des femmes et 79 % des victimes de VPI étaient des femmes. La VPI, aussi appelée violence conjugale ou familiale, renvoie à de multiples formes de préjudice causé par un partenaire intime ou un conjoint actuel ou ancien. Elle peut se produire dans toute communauté, dans tout type de relation intime, notamment dans le cadre d'un mariage, d'une union de fait ou d'une relation amoureuse; dans une relation hétérosexuelle ou LGBTQ2 (lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituelle). Elle peut exister à tout moment pendant la relation ou après la fin de celle‑ci, que les partenaires vivent ou non ensemble ou aient ou non des rapports sexuels.

Le Programme juridique de partenariats et d'innovation offre un financement aux organisations afin qu'elles élaborent des solutions novatrices aux nouveaux problèmes de justice. Le programme appuie le ministère de la Justice dans sa mission qui consiste à s'efforcer d'assurer au Canada l'existence d'une société juste et respectueuse des lois, pourvue d'un système de justice efficace, équitable et accessible.

