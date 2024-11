Financement du transport collectif - La ministre Guilbault rend public le rapport sur l'audit de performance des sociétés de transport collectif du Québec

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, rend public le rapport sur l'audit de performance qu'elle a commandé l'automne dernier, qui examinait les dix grandes sociétés de transport collectif du Québec et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

Ce rapport a été demandé afin de trouver des solutions aux enjeux du financement du transport collectif, alors que plusieurs sociétés de transport appréhendent d'importants déficits d'exploitation récurrents et à long terme.

C'est la firme comptable Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) qui a été retenue pour réaliser ce mandat, lequel visait à brosser un portrait financier et opérationnel des organisations, à identifier des pistes d'optimisation pour chaque société ainsi qu'à formuler des constats et des recommandations concernant l'ensemble des parties prenantes et le gouvernement. Pour ce faire, plusieurs ateliers et échanges ont eu lieu avec les organismes de transport collectif, et une méthodologie consensuelle a été appliquée.

Au total, le potentiel financier annuel et récurrent des optimisations ayant pu être quantifiées est estimé à 346 M$. Parmi celles-ci, RCGT dégage huit recommandations prioritaires qui méritent d'être explorées par les sociétés de transport et l'ARTM, et dont le potentiel financier représente 134 M$, soit :

Analyser la possibilité de transformer les lignes ou les plages horaires à faible achalandage en transport à la demande;

Accorder une part des services à des fournisseurs privés;

Diminuer le taux de réserve du parc de bus pour tendre vers la cible de 20 % dans un horizon de deux à quatre ans;

Impartir certaines activités connexes à la livraison de service de transport collectif afin de permettre aux organisations de se concentrer sur leurs activités principales;

Réduire le nombre de configurations des bus de dix à quatre, en tenant compte des caractéristiques variées des territoires desservis;

Réaliser une analyse de la mutualisation des activités de sécurité et de contrôle;

Permettre la génération de revenus autres que ceux issus du transport collectif;

Clarifier les rôles et les responsabilités de toutes les parties en vue de tendre vers une meilleure collaboration entre les sociétés de transport et l'ARTM.

Citation

« Je voulais que ce rapport soit exhaustif, factuel, neutre et indépendant. Il devait, d'une part, offrir un constat lucide de la situation sur la base de données consensuelles et, d'autre part, identifier des solutions concrètes et chiffrées pour enrayer les déficits budgétaires récurrents. Je prends acte des constats et j'accueille favorablement les recommandations présentées par les experts de Raymond Chabot Grant Thornton. Les rôles et responsabilités dans la mise en application de chacune de ces pistes d'optimisation sont clairs, et nous avons maintenant une feuille de route commune et bien tracée pour la suite. Mon objectif est toujours le même : faire en sorte que les Québécois en aient pour leur argent, dans le respect de leur capacité de payer. Je remercie les sociétés de transport pour leur étroite collaboration dans cette démarche, qui sera bénéfique pour tous. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants :

L'audit de performance vise les organismes de transport collectif suivants : Société de transport de Montréal (STM), Société de transport de Laval (STL), Réseau de transport de Longueuil (RTL), Réseau de transport de la Capitale (RTC), Société de transport de l'Outaouais (STO), Société de transport de Sherbrooke (STS), Société de transport de Trois-Rivières (STTR), Société de transport du Saguenay (STSag), Société de transport de Lévis (STLévis), Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), et exo.

(STL), Réseau de transport de (RTL), Réseau de transport de la Capitale (RTC), Société de transport de l'Outaouais (STO), Société de transport de (STS), Société de transport de Trois-Rivières (STTR), Société de transport du Saguenay (STSag), Société de transport de Lévis (STLévis), Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), et exo. Depuis la pandémie, c'est 2,4 G$ que le gouvernement du Québec a octroyés pour assurer la continuité des services de transport collectif et de transport adapté.

pandémie, c'est 2,4 G$ que le gouvernement du Québec a octroyés pour assurer la continuité des services de transport collectif et de transport adapté. La méthodologie consensuelle appliquée au cours de l'audit de performance comportait principalement les étapes suivantes : Collecte de données à partir des registres comptables et des systèmes opérationnels des sociétés. Définitions d'indicateurs communs pour produire des données comparables aux fins d'analyses. Échanges et validations en continu avec les sociétés. Élaboration de portraits évolutifs. Comparaison des indicateurs pour relever les zones d'amélioration. Réalisation de 15 ateliers de travail sur les pistes d'optimisation. Mise en commun des sommaires des pistes d'optimisation pour une compréhension réciproque.



