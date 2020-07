Financement du régime québécois de santé et de sécurité du travail pour 2021 - Une baisse du taux moyen de cotisation des employeurs à la CNESST qui arrive à point nommé, souligne la FCCQ.

MONTRÉAL, le 28 juill. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) se réjouit de la décision annoncée aujourd'hui par le conseil d'administration de la Commission des normes, de l'équité et de la santé et de la sécurité au travail (CNESST), d'abaisser de façon importante le taux moyen de cotisation des employeurs pour l'année 2021, aux fins du régime de santé et sécurité du travail.

Ainsi, en 2021, les employeurs québécois devront débourser en moyenne 1,77 $ par 100 dollars de masse salariale, soit 0,08 $ de moins qu'en 2020, pour financer les activités d'indemnisation, de prévention, de même que l'administration de la CNESST. Les excellentes performances du Fonds de la santé et sécurité du travail en 2019 et le corridor de sécurité prévue à la politique de capitalisation de la CNESST permettent d'octroyer cette baisse importante à un moment crucial pour les entreprises du Québec.

« Considérant la situation financière de nombreux employeurs du Québec liée à la crise de la COVID-19, cette décision est plus que bienvenue afin de leur offrir un peu de répit et favoriser la relance économique. Cette réduction de plus de 130 millions de dollars du fardeau des employeurs ramène le taux moyen de cotisation à un seuil historique », a déclaré Charles Milliard, président-directeur général de la FCCQ.

« Malgré ces bonnes nouvelles économiques, il faut redoubler de prudence dans chacun des milieux de travail afin de diminuer le nombre d'accidents. Il est plus que jamais essentiel de maintenir nos efforts afin de se protéger de la COVID-19, mais également de demeurer vigilants quant aux autres dangers présents dans nos lieux de travail », a conclu Charles Milliard.

Rappelons que la FCCQ siège au conseil d'administration de la CNESST depuis 2008.

