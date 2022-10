Le programme Mentorat, capital et continuité (MC2) aide à faire du Canada un meilleur endroit où vieillir

TORONTO, le 3 oct. 2022 /CNW/ - Les innovateurs du secteur de la technologie et du vieillissement ainsi que des technologies financières peuvent maintenant obtenir jusqu'à 400 000 $ du Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement (CABHI) afin de développer et de mettre à l'essai des solutions pratiques pour les personnes âgées et leurs soignants. Les entreprises admissibles peuvent également obtenir jusqu'à 400 000 $ CA de l'Institut ontarien du cerveau, du soutien financier et à la commercialisation de l'Ontario Bioscience Innovation Organization ainsi que du financement d'entreprise de Clearco.

« Le programme Mentorat, capital et continuité (MC2) est destiné aux jeunes entreprises qui sont à la recherche de capitaux d'investissement pour développer et mettre à l'essai un produit qui améliorerait la vie des personnes âgées, explique James Mayer, directeur principal, Placements et Services de capital de risque, CABHI. Nos services vont au-delà du financement pour aider les innovateurs à réussir; nous aidons aussi plus de 130 sites d'essai sur les plans de l'encadrement, du réseautage et de la validation. »

Exemples récents d'innovations du programme MC2 :

iGuardStove de iGuard Home Solutions Inc. est un capteur de mouvement avec une minuterie réglable facile à utiliser qui arrête automatiquement la cuisinière après cinq minutes sans mouvement. S'il capte des mouvements au cours de ces cinq minutes, il réinitialise continuellement la minuterie pour que le compte à rebours reprenne au début.

iRegained conçoit des appareils médicaux destinés à répondre aux besoins de réadaptation physique. Les produits de cette entreprise aident les personnes qui ont subi une lésion cérébrale à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme, qui entraîne une altération du fonctionnement des mains. Ils permettent aux victimes d'un tel accident de retrouver à la fois le contrôle et la fonction de leurs mains.

InteraXon Muse met au point un bandeau détectant l'activité cérébrale conçu pour offrir une rétroaction en temps réel sur l'activité cérébrale pendant la méditation et un suivi échelonné. Le bandeau de l'entreprise utilise des capteurs d'électroencéphalogramme et la technologie infonuagique pour fournir une rétroaction en temps réel sur l'activité mentale, la fréquence cardiaque, la respiration et les mouvements du corps.

Le CABHI est un stimulateur de solutions pour le secteur du vieillissement et de la santé du cerveau. Il fournit du financement et du soutien aux innovateurs en vue de l'élaboration, de la mise à l'essai et de la diffusion d'idées et de technologies nouvelles qui répondent aux besoins non satisfaits relativement à la santé du cerveau et aux soins aux personnes âgées. Établi en 2015, il est le résultat du plus important investissement dans la santé du cerveau et le vieillissement de l'histoire du Canada. Le CABHI est une collaboration unique de partenaires des soins de santé, des sciences, de l'industrie, du secteur sans but lucratif et du gouvernement; son but est de contribuer à améliorer la qualité de vie de la population mondiale vieillissante, en permettant aux personnes âgées de vieillir en toute tranquillité dans le cadre de leur choix tout en maintenant leur bien-être cognitif, émotionnel et physique.

SOURCE Centre for Aging + Brain Health Innovation

Renseignements: Ana Fernandez, Centre d'innovation canadien sur la santé du cerveau et le vieillissement, 514 465 8074, [email protected]