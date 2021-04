Financement des universités - 30 millions de dollars supplémentaires pour former plus de médecins au Québec

QUÉBEC, le 14 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui un soutien financier de 30 millions de dollars pour que les facultés de médecine du Québec puissent augmenter le nombre de médecins qu'elles forment. Cette aide visera à soutenir l'augmentation du nombre d'étudiants en médecine et à faciliter l'implantation d'une approche par compétences pour la formation des médecins spécialistes.

Ce montant, disponible pour les trois prochaines années, pourra notamment être utilisé par les quatre universités québécoises offrent une formation en médecine, soit l'Université Laval, l'Université McGill, l'Université de Montréal et l'Université de Sherbrooke, pour :

augmenter les cohortes à travers le Québec, notamment grâce aux campus délocalisés;

bonifier le soutien à l'enseignement médical;

implanter la compétence par conception.

Avant l'augmentation des cohortes, le contingent habituel des Québécoises et Québécois était de 830 nouveaux étudiants en médecine par année. En 2022-2023, une fois que l'augmentation des cohortes en médecine aura atteint le niveau souhaité, 1 003 étudiants québécois entreprendront leurs études pour devenir médecins chaque année. Tous ces étudiants, dans le cadre leur formation pour obtenir le doctorat en médecine, viennent également porter main-forte aux établissements de santé de la région dans laquelle ils étudient. C'est le Québec en entier qui bénéficiera de ces mesures.

Rappelons également que le Collège royal des médecins et des chirurgiens du Canada a rendu obligatoire l'implantation d'une nouvelle approche, l'approche par compétences de façon progressive, pour les différentes spécialités médicales à partir de 2017. Cette nouvelle façon de faire prévoit l'observation des résidents, la consignation d'observations par les patrons, une rétroaction sur le rendement des résidents ainsi que la recommandation du passage, par un comité de compétence, à la prochaine étape de formation.

« Le rôle des universités est essentiel dans l'augmentation du nombre de médecins au Québec. Cette annonce me réjouit, car dans les années à venir, il y en aura davantage et ils seront formés selon les plus hauts standards. Cette augmentation se fera dans les quatre universités qui offrent la formation en médecine, mais aussi sur les campus délocalisés, qui donnent accès à des ressources pour des hôpitaux régionaux. De plus, cette aide financière permettra de former les aspirants médecins en garantissant aux universités qu'elles auront les fonds nécessaires pour mettre en œuvre les changements relatifs à l'implantation de l'approche par compétences. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Les derniers mois nous l'ont bien démontré : il est important d'avoir du personnel de santé qualifié et en nombre adéquat. L'augmentation des cohortes d'étudiantes et d'étudiants en médecine ainsi que l'implantation de nouvelles façons d'évaluer leur formation garantissent aux Québécois et Québécoises une relève suffisante et compétente. Je suis extrêmement satisfait de cet investissement qui démontre encore une fois la proactivité de notre gouvernement en matière de santé. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

