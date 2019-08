Financement des cégeps : un pas dans la bonne direction, malgré quelques inquiétudes, estime la CSN

MONTRÉAL, le 19 août 2019 /CNW Telbec/ - La CSN accueille favorablement la hausse de l'enveloppe liée aux activités pédagogiques pour les plus petits collèges qui doivent composer avec une baisse de l'effectif étudiant. La centrale syndicale s'inquiète toutefois que les modifications au mode de financement des cégeps annoncées par le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (MEES) se fassent au détriment des cégeps de grande taille, qui pourraient se voir imposer une diminution de leur financement. Les cégeps de taille moyenne, qui font aussi face à une baisse de l'effectif étudiant, particulièrement en région, n'ont droit, quant à eux, à aucun financement supplémentaire.

« Quelle que soit la taille de l'établissement, aucun cégep ne nage dans le luxe, surtout après plusieurs années de sous-financement. L'un des principes qui doivent guider le mode de financement est celui de ne pas contribuer à la concurrence entre les établissements, mais plutôt à la consolidation et à la cohérence du réseau collégial sur tout le territoire québécois. Cette préoccupation semble absente des choix politiques actuels », soutient Yves de Repentigny, vice-président de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec (FNEEQ-CSN).

La Fédération des employées et employés des services publics (FEESP-CSN), qui représente la majorité des employé-es de soutien du réseau collégial, se réjouit d'une plus grande stabilisation du financement des cégeps en région. « Il s'agit effectivement d'un pas dans la bonne direction, particulièrement pour les cégeps de petite taille, affirme Martin Ménard, président du Secteur soutien cégeps de la FEESP-CSN. Nous souhaitons toutefois que ce financement soit récurrent pour les années à venir afin d'assurer la pérennité des services aux étudiants, et ce, pour l'ensemble du réseau collégial, peu importe la taille des établissements. »

Enfin, la FNEEQ-CSN dénonce que le Ministère octroie à la Fédération des cégeps une somme de 1,9 M$ pour des bourses étudiantes permettant ainsi à cet organisme patronal de déterminer seul les moyens de favoriser la réussite ou les critères d'attribution d'une bourse. Pour Yves de Repentigny, ce travail doit se faire avec le concours incontournable de l'expertise enseignante.

Présente tant dans les secteurs public que privé, la CSN regroupe 300 000 travailleuses et travailleurs, et ce, dans l'ensemble des régions du Québec.

