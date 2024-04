DISTRICT DE SAANICH, BC, le 12 avril 2024 /CNW/ - La rénovation de quatre installations communautaires sur l'île de Vancouver, grâce à un investissement combiné de près de 5,2 millions de dollars de la part du gouvernement fédéral et des administrations locales, permettra d'améliorer l'efficacité énergétique et l'accessibilité des lieux.

Annoncés par l'honorable Jonathan Wilkinson, ces projets viendront soutenir la modernisation d'infrastructures essentielles afin de réduire les coûts énergétiques et l'empreinte écologique, tout en créant des environnements intérieurs plus agréables pour que les résidents puissent apprendre, explorer et se divertir ensemble dans leurs communautés.

Le centre des loisirs de Cedar Hill, situé dans le district de Saanich, fait actuellement l'objet d'une série d'améliorations. Parmi celles-ci, on compte la modernisation du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, ainsi que la mise à niveau de l'éclairage et de l'enveloppe du bâtiment. Ces améliorations, une fois achevées, devraient permettre de réduire la consommation d'énergie d'au plus 40 % et les émissions de gaz à effet de serre de 80 tonnes par année. La mise en place de nouveaux dispositifs d'ouverture automatique des portes et la rénovation des comptoirs d'accueil permettront aussi d'améliorer l'accessibilité au centre, qui fait également office de centre d'opérations d'urgence pour la communauté.

Parallèlement, dans la réserve Tsulquate de Port Hardy, la rénovation de la salle Wakas appartenant à la Nation des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw est en cours. Elle comprend l'installation de panneaux solaires et la mise à niveau de l'éclairage à DEL, ainsi que celle du système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Figurent aussi sur cette liste l'isolation, la robinetterie et les dispositifs d'accessibilité, tels que les toilettes adaptées, les monte-escaliers et les panneaux d'avertissement.

À Lake Cowichan, au centre communautaire de la Nation Ts'uubaa-asatx, on procède à l'ajout de panneaux solaires et d'accumulateurs dans un effort d'économie d'énergie et de réduction de l'empreinte écologique. De même, à l'aréna Chilton, situé dans le district régional de Mount Waddington, on procède à l'ajout de panneaux solaires et à la rénovation d'un système de stockage par batteries.

Les investissements mentionnés s'inscrivent dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI). Ce programme vise à garantir que les installations communautaires sont inclusives, accessibles et résilientes, tout en contribuant aux objectifs nationaux de carboneutralité d'ici 2050.

« En revitalisant d'importants espaces comme le centre récréatif de Cedar Hill dans le district de Saanich, nous nous engageons à les rendre plus accessibles et énergétiquement efficaces. Cette démarche s'inscrit dans notre volonté de construire des collectivités dynamiques et saines. Nous continuerons d'investir dans des projets qui favorisent le bien-être de nos collectivités, en proposant des lieux de rassemblement où les résidents et résidentes peuvent s'exercer physiquement, pratiquer leurs passe-temps et accéder à des ressources communautaires indispensables. »

L'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« C'est grâce à des possibilités de financement comme celles-ci que nous pouvons diminuer nos émissions de gaz à effet de serre et renforcer la résilience de nos bâtiments au changement climatique. Le centre récréatif de Cedar Hill occupe une place essentielle dans notre communauté. En le modernisant, nous améliorons son accessibilité, assurant ainsi que chacune et chacun dispose d'un espace pour apprécier les arts et se sentir en sécurité, au frais et confortable, dans un environnement qui est familier et accueillant pour tous. »

Dean Murdock, maire du district de Saanich

« Le financement accordé par le gouvernement fédéral dans le cadre du PBCVI nous a permis d'intégrer des sources d'énergie alternatives, notamment par l'installation de panneaux solaires sur notre bâtiment communautaire. Nous avons également pu prendre des mesures d'amélioration de l'efficacité énergétique bien plus importantes, comme l'ajout d'isolation, l'installation de fenêtres à haute performance énergétique et la mise en place d'un meilleur système de chauffage, de ventilation et de climatisation. Ces initiatives contribuent à la durabilité de notre bâtiment tout en réduisant les charges d'exploitation. »

Conseillère Melanie Livingstone, Nation Ts'ubaa-asatx

« En tant que président du district régional de Mount Waddington, ma gratitude envers Infrastructure Canada est immense à la suite de l'octroi d'une subvention dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs. Cet apport financier est crucial pour réaliser notre vision pour l'aréna Chilton, le transformant ainsi en un emblème de durabilité et d'inclusivité au sein de notre communauté. Cet investissement contribuera à l'amélioration de l'infrastructure récréative de notre région. Ses effets se manifesteront, entre autres, par le soutien à des aspects essentiels tels que notre installation solaire, le système de batteries de secours, l'intégration d'ascenseurs, la modernisation des portes coulissantes, sans oublier l'accent mis sur l'accessibilité pour les utilisateurs de fauteuils roulants. Nous ne nous limitons pas à la rénovation d'une structure; nous œuvrons à l'édification d'un avenir plus résilient et plus inclusif pour l'ensemble des résidents et des visiteurs. Ce partenariat symbolise notre engagement commun envers la construction d'une communauté plus verte et plus accessible. »

Andrew Hory, président du district régional de Mount Waddington

Le gouvernement fédéral investit 5,2 millions de dollars dans ces quatre projets dans le cadre du Programme pour les bâtiments communautaires verts et inclusifs (PBCVI). De plus, le district de Saanich investit 598 617 dollars , la Nation des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, 40 000 dollars et le district de Mount Waddington, 76 085 dollars dans leurs projets respectifs.

investit 598 , la Nation des Gwa'sala-'Nakwaxda'xw, 40 et le district de Mount Waddington, 76 dans leurs projets respectifs. Le PBCVI a pour objectif d'optimiser les espaces où les Canadiens travaillent, étudient, se divertissent et se rencontrent tout en diminuant la pollution et les coûts et en appuyant des milliers de bons emplois. Ce programme, en favorisant l'amélioration écologique des bâtiments communautaires publics existants et la construction de nouveaux bâtiments dans les communautés mal desservies, permet de rendre ces installations plus inclusives et accessibles, en prolongeant leur durée de vie. Ce faisant, le PBCVI contribue activement aux efforts du Canada pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050.

pour atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Au moins 10 % des fonds du programme sont alloués à des projets desservant des collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, y compris les populations autochtones des centres urbains.

Le PBCVI a été conçu pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier de ce plan, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, et au développement d'une résilience accrue au changement climatique.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier de ce plan, en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à l'amélioration de l'efficacité énergétique, et au développement d'une résilience accrue au changement climatique. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des rénovations, des réparations ou des mises à niveau écologiques et accessibles.

Document d'information : Financement des rénovations énergétiques visant à rendre les installations communautaires plus écologiques en Colombie-Britannique

