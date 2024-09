POINTE-DU-PRINCE-ÉDOUARD, ON, le 6 sept. 2024 /CNW/ - La protection et la restauration de la nature sont essentielles pour lutter contre l'appauvrissement de la biodiversité et les changements climatiques. Le gouvernement du Canada est déterminé à protéger les espèces en péril et les habitats dont elles dépendent afin d'assurer un environnement résilient et florissant ainsi que des collectivités saines et prospères pour les générations actuelles et futures.

Aujourd'hui, Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique, un investissement pouvant atteindre 6,2 millions de dollars en financement dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril. Cet investissement soutiendra 38 projets de conservation menés au pays par des collectivités, des particuliers et des organisations non gouvernementales afin d'appuyer le rétablissement d'espèces en péril dans leur région.

Le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de la Loi sur les espèces en péril, en soutenant la conservation d'espèces en péril. En Ontario, 12 projets recevront jusqu'à 1,3 million de dollars, notamment les projets d'intendance du monarque suivants :

Conservation de la nature Canada continuera d'assurer l'intendance des habitats d'espèces en péril, y compris du monarque et de l'Engoulevent bois-pourri, dans l'aire des plaines du lac Rice. Le projet ajoutera 6,2 hectares supplémentaires à cette aire et sera prolongé d'un an pour permettre des brûlages dirigés visant à accroître la diversité des plantes indigènes et la complexité de l'habitat.

continuera d'assurer l'intendance des habitats d'espèces en péril, y compris du monarque et de l'Engoulevent bois-pourri, dans l'aire des plaines du lac Rice. Le projet ajoutera 6,2 hectares supplémentaires à cette aire et sera prolongé d'un an pour permettre des brûlages dirigés visant à accroître la diversité des plantes indigènes et la complexité de l'habitat. Le Réseau d'intendance de la zone rurale de Lambton mettra à profit ses travaux en cours pour appuyer le rétablissement du monarque et du Bruant sauterelle dans le Sud-Ouest de l' Ontario . Ces efforts incluent la création d'une superficie supplémentaire de 116 hectares de prairies à grandes graminées, qui fourniront des habitats d'alimentation et de reproduction à ces espèces.

En étroite collaboration avec ses partenaires, le gouvernement du Canada fait des progrès importants dans la protection des espèces en péril et de leurs habitats. Ces efforts sont conformes à la Stratégie pour la nature 2030, lancée récemment, qui constitue un plan national de mise en œuvre des objectifs ambitieux de protection de la nature du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming-Montréal adoptés lors de la 15e Conférence des Parties (COP15) à la Convention sur la diversité biologique des Nations Unies, qui s'est tenue à Montréal en décembre 2022.

Citations

« La nature est au cœur de l'identité canadienne et de la santé et du bien-être de nos familles et de nos collectivités Les efforts déployés par des groupes environnementaux et des collectivités de partout au pays pour protéger les habitats et les espèces vulnérables sont une véritable source d'inspiration pour moi. En travaillant ensemble, nous pouvons faire encore plus de progrès pour protéger les espaces naturels dont nous dépendons tous. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Des projets comme ceux-ci montrent le type de coopération, de leadership et de mesures nécessaires pour protéger les espèces en péril et les habitats importants partout au pays. Nous sommes déterminés à appuyer des initiatives qui aideront la nature et les collectivités à prospérer. »

- Adam van Koeverden, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Le Réseau d'intendance de la zone rurale de Lambton est reconnaissant pour le soutien financier accordé dans le cadre du Programme d'intendance de l'habitat. Le soutien financier fourni par le Programme d'intendance de l'habitat contribuera à augmenter l'habitat de prairies indigènes des oiseaux et l'habitat de prés du monarque. Depuis sa création en 1994, le Réseau d'intendance de la zone rurale de Lambton est fier d'être en mesure d'offrir un "guichet unique" pour tous les besoins d'amélioration de l'habitat. Le Réseau continue d'être un chef de file de la remise en état des prairies à grandes graminées, en grande partie grâce aux propriétaires fonciers et aux partenaires de l'Ontario, comme le Programme d'intendance de l'habitat. »

- Jake Lozon, gestionnaire des terres publiques, Réseau d'intendance de la zone rurale de Lambton

« La restauration écologique repose sur une approche stratégique à long terme, et Conservation de la nature Canada se réjouit du financement du Programme d'intendance de l'habitat qui l'aidera à remettre en état des habitats d'espèces en péril afin que la nature puisse prospérer. Conservation de la nature Canada remercie le gouvernement du Canada de soutenir la protection de l'habitat des espèces en péril et d'importants projets d'intendance de l'habitat. Le rétablissement des espèces en péril est une composante essentielle de la conservation de la biodiversité, et la restauration de la nature permet d'atteindre cet objectif. »

- Mark Stabb, directeur des programmes - Centre-Est de l'Ontario, Conservation de la nature Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a créé le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des espèces en péril du Canada . Environnement et Changement climatique Canada administre les fonds du Programme d'intendance de l'habitat destinés à des projets d'intendance terrestre qui contribuent directement aux objectifs de rétablissement et aux objectifs de population des espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la Loi sur les espèces en péril et qui empêchent d'autres espèces de devenir préoccupantes sur le plan de la conservation.

a créé le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril dans le cadre de la Stratégie nationale pour la protection des espèces en péril du . Environnement et Changement climatique administre les fonds du Programme d'intendance de l'habitat destinés à des projets d'intendance terrestre qui contribuent directement aux objectifs de rétablissement et aux objectifs de population des espèces en péril inscrites à l'annexe 1 de la et qui empêchent d'autres espèces de devenir préoccupantes sur le plan de la conservation. Le gouvernement du Canada est déterminé à mettre un frein au déclin de la nature et à renverser la vapeur d'ici 2030 au pays, à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050 et à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030.

est déterminé à mettre un frein au déclin de la nature et à renverser la vapeur d'ici 2030 au pays, à parvenir à un rétablissement complet des milieux naturels d'ici 2050 et à conserver 30 p. 100 des terres et des eaux d'ici 2030. Le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril contribue aux efforts visant à atteindre les objectifs du Canada en matière de biodiversité et de conservation, en protégeant et en restaurant les habitats d'espèces en péril; il célébrera ses 25 années d'existence l'année prochaine.

en matière de biodiversité et de conservation, en protégeant et en restaurant les habitats d'espèces en péril; il célébrera ses 25 années d'existence l'année prochaine. Depuis sa création en 2000, le Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril a remis un montant combiné dépassant 232 millions de dollars à plus de 3 800 projets de conservation nouveaux ou bonifiés.

Le 20 juin 2024, le ministre Guilbeault a annoncé l'octroi à la Fédération canadienne de la faune d'un financement pouvant atteindre 258 583 dollars provenant du Programme d'intendance de l'habitat pour les espèces en péril 2024-2025, afin de soutenir le rétablissement de la population de monarques par la création d'habitats d'alimentation, de reproduction et de repos dans les zones agricoles et urbaines près du sud des Grands Lacs.

Cet investissement découle de l'appel de demandes qui a été lancé à l'automne 2023 pour des projets débutant en 2024-2025.

Produits connexes

Liens connexes

