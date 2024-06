Le plus important fonds privé de financement des crédits d'impôt et de subventions gouvernementales franchit 500 M$ en financements réalisés

MONTRÉAL, le 14 juin 2024 /CNW/ - Finalta Capital, le plus important fonds privé de financement des crédits d'impôt et de subventions gouvernementales au Canada, annonce la clôture de sa 8ème levée de fonds, sursouscrite à 31 millions $ et menée par Fonds de solidarité FTQ, investisseur depuis 2017. Cette ronde vise à supporter la croissance rapide de Finalta Capital, un fonds permanent (« evergreen »), qui a franchi le cap des 500 millions $ de financements cumulatifs réalisés depuis 2012.

« Finalta Capital confirme ainsi sa place de premier plan en financement de petites et moyennes entreprises fortement innovantes et vise à déployer $100 millions additionnels à de nouvelles entreprises en financements des crédits d'impôt et de subventions gouvernementales au cours des deux prochaines années », confie Maxime-Jean Gérin, chef de la direction de Finalta Capital.

« Finalta Capital prête le double des fonds que seraient prêtes à prêter les institutions financières traditionnelles sur la base des mêmes crédits d'impôt et débourse le prêt avant même que les dépenses admissibles aux crédits d'impôt ne soient effectués, permettant ainsi aux entreprises innovantes à croissance rapide partout au Canada d'accélérer significativement leurs projets structurant en leur fournissant un apport de liquidités rehaussé et non dilutif », explique Pierre-Luc Labelle, président et chef de l'exploitation de Finalta Capital

« Depuis 2012, Finalta Capital est devenu un acteur important de l'écosystème financier de l'innovation. C'est donc avec enthousiasme que nous réinvestissons dans le fonds de Finalta Capital afin qu'il puisse appuyer davantage les entrepreneurs technologiques et manufacturiers qui veulent accélérer la croissance de leur entreprise grâce à l'innovation », souligne Saloua Benkhouya, vice-présidente aux Placements privés et investissements d'impact - Services au Fonds de solidarité FTQ

Finalta Capital offre une solution de financement mieux adaptée à la réalité des entreprises innovantes, tout autant au stade d'amorçage que de croissance et d'expansion.

En finançant un actif aussi important sur le bilan des entreprises innovantes, Finalta Capital leur procure un avantage permanent en réduisant la dilution au moment du plus grand gain de valeur d'entreprise, en complétant les rondes de financement plus rapidement et en prolongeant la suffisance des fonds afin d'atteindre une meilleure valorisation. L'apport accru en liquidités permet également d'augmenter significativement les investissements en innovation et devancer l'embauche de personnel clé.

À PROPOS DE FINALTA CAPITAL

Finalta Capital est le plus important fonds privé de financement des crédits d'impôt et de subventions gouvernementales au Canada, appuyant les entreprises innovantes en forte croissance en leur fournissant un apport de liquidités rehaussé et non dilutif sur la base des crédits d'impôt et subventions à recevoir avec des versements déboursés avant même le paiement des dépenses admissibles aux programmes incitatifs. Visitez notre site Web au www.finaltacapital.com.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITE FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux.

