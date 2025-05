FINALISTES - ŒUVRE SUSPENDUE POUR SOULIGNER LE 50E ANNIVERSAIRE DU COMPLEXE DESJARDINS

MONTRÉAL, le 5 mai 2025 /CNW/ - À l'occasion du 50e anniversaire du Complexe Desjardins, qui sera célébré en 2026, un appel de projets a été lancé aux artistes pour proposer une œuvre suspendue en hommage à cet édifice emblématique de Montréal.

Les artistes professionnels étaient invités à soumettre leurs candidatures jusqu'au 24 mars 2025. Parmi ces candidatures, trois d'entre eux ont attiré l'attention du jury et ont été sélectionnés comme finalistes. Il s'agit de :

Kelly Jazvac

Myriam Dion

Yann Pocreau

Un jury composé de 8 membres, incluant des employés du Mouvement Desjardins et des personnalités du milieu artistique, est formé spécifiquement pour ce concours.

Dates importantes :

Semaine du 8 septembre 2025 : présentation des projets des finalistes

Semaine du 29 septembre 2025 : annonce de l'artiste ou groupe d'artistes choisi

Septembre 2026 : livraison et installation de l'œuvre

Pour plus d'informations sur le projet, consultez le document complet de l'appel de projets sur le site du Complexe Desjardins : 50e Anniversaire

À propos du Complexe Desjardins

Situé au cœur du centre-ville et du Quartier des spectacles de Montréal, le Complexe Desjardins figure parmi les plus importants immeubles multifonctionnels de la métropole et est l'un des plus fréquentés. Trois tours de bureaux ainsi qu'une galerie commerciale ceinturent une grande place publique pourvue d'une spectaculaire fontaine. La galerie commerciale du Complexe Desjardins compte plusieurs boutiques et restaurants offrant une gamme complète de produits et services allant de la mode pour femmes, hommes et enfants aux accessoires, articles de décoration, électronique et plus encore. Le décor, où les éléments architecturaux grandioses se marient harmonieusement à la lumière naturelle, confère un caractère unique à ce lieu de magasinage.

