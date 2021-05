Finale nationale de la 28e édition du concours Science, on tourne! - La Fédération des cégeps remet le Prix du mérite à M. William James Dufour Doherty

MONTRÉAL, le 3 mai 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du gala de remise de prix virtuel de la 28e édition du concours Science, on tourne! qui s'est déroulé le 1er mai, en direct du Cégep Limoilou, la Fédération des cégeps a remis le Prix du mérite, d'une valeur de 1000 $, à M. William James Dufour Doherty du Collégial international Sainte-Anne. Le Prix du mérite récompense la personne ou l'équipe s'étant la plus démarquée par la performance, l'ingéniosité, le design et la part de matériaux recyclés utilisés dans la construction de son engin, ainsi que par la présentation orale qu'elle en a faite.

Malgré les défis logistiques en raison de la crise sanitaire actuelle, les participantes et les participants de la finale nationale ont réussi à relever le défi « Double sens » qui consistait à construire un engin capable d'effectuer un déplacement aller-retour à partir de l'énergie potentielle gravitationnelle.

Totalement construit avec des matières recyclées, le bolide de M. Dufour Doherty a relevé le défi avec agilité et a su surprendre les juges par sa simplicité et son efficacité.

Organisé par le Centre de démonstration en sciences physiques rattaché au Cégep Garneau, le concours Science, on tourne ! vise à favoriser, chez les jeunes des collèges et les membres du personnel ainsi que dans le public en général, une meilleure compréhension et vulgarisation des différents aspects de la science et de la technologie, dans une perspective plus large de développement de la culture scientifique.

La Fédération des cégeps est le regroupement volontaire des 48 collèges publics du Québec. Elle a été créée en 1969 dans le but de promouvoir le développement de la formation collégiale et des cégeps. Elle agit comme porte-parole officiel et lieu de concertation des cégeps, à qui elle offre des services en matière de pédagogie, d'affaires étudiantes, d'affaires internationales, de formation continue et de formation aux entreprises, de financement, de recherche, de ressources humaines, d'évaluation de la scolarité, d'affaires juridiques, de ressources informationnelles, de négociation et de relations du travail. La Fédération des cégeps représente les collèges pour la négociation des conventions collectives. www.fedecegeps.ca.

