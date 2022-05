Finale nationale de Cégeps en spectacle - LA FÉDÉRATION DES CÉGEPS REMET LE 2E PRIX À BANDE À PART

M. Mathieu Gagné, l'étudiant derrière Bande à part, a présenté, dans la catégorie musique -- création, trois compositions originales au piano. Sa sensibilité artistique, son charisme et son humilité ont séduit les membres du jury et le public présent dans la salle.

En plus de Cégeps en spectacle, les grands événements du RIASQ comprennent le Prix littéraire des collégiens, l'Intercollégial de théâtre, l'Intercollégial de danse, l'Intercollégial d'arts visuels, l'Intercollégial de cinéma, le Circuit d'improvisation du RIASQ, le Concours intercollégial d'écriture dramatique l'Égrégore et Reporters en spectacle. Ces événements, auxquels la Fédération des cégeps s'associe, offrent une vitrine aux étudiants et aux étudiantes pour exprimer leur audace et leur créativité, tout en leur permettant de vivre des moments riches en émotions et hauts en couleur.

