Finale de la Coupe Stanley - Les matchs des Canadiens diffusés au Centre Vidéotron dès vendredi

QUÉBEC, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Après avoir obtenu les autorisations nécessaires auprès de la Ligue nationale de Hockey (LNH) afin de diffuser en direct le match no 3 et les suivants de la Finale de la Coupe Stanley, le Centre Vidéotron pourra accueillir 3 500 partisans des Canadien de Montréal dès ce vendredi. La diffusion en direct de TVA Sports sera ainsi projetée sur le Jumbotron de l'amphithéâtre.

« Au cours des 48 dernières heures, nous avons eu des échanges avec la LNH pour discuter des conditions dans lesquelles nous pourrions accueillir des partisans au Centre Vidéotron et il a été convenu qu'en permettant la vente des billets, d'alcool et de nourriture, ce projet devenait réalisable, souligne Martin Tremblay, chef de l'exploitation de Québecor Groupe Sports et divertissement. Nous sommes très heureux de répondre à l'appel de nombreux fans qui pourront se rassembler au Centre Vidéotron dans une ambiance festive pour encourager les Canadiens de Montréal, tout en respectant à la lettre les mesures sanitaires toujours en vigueur de la Santé publique. »

Soulignons que tous les profits générés seront remis au Fonds d'étude des Remparts de Québec, à la Fondation des Canadiens pour l'enfance et au Pignon Bleu, organisme choisi par le maire Régis Labeaume et la Ville de Québec qui lève son droit sur la charge contractuelle des billets et qui collabore à la tenue de ces événements. S'ajoute à la liste des partenaires, Ticketmaster qui a également choisi de ne pas exercer son frais de billetterie.

Mise en vente des billets

Les billets seront mis en vente sur gestev.com au coût de 11 $ taxes et frais inclus, dès jeudi 12 h, pour les parties de ce vendredi 2 juillet et du lundi 5 juillet. À noter que les portes du Centre Vidéotron ouvriront à 18h45 et que la vente d'alcool, de rafraîchissements et de grignotines sera offerte sur place.

Pour tous les détails, visitez le lecentrevideotron.ca et le gestev.com

À propos du Centre Vidéotron

Le Centre Vidéotron est une salle multifonctionnelle pouvant accueillir plus de 18 000 personnes en formule assise et plus de 20 000 personnes en formule concert. Inauguré le 12 septembre 2015, le Centre Vidéotron se prête aussi bien aux concerts musicaux d'envergure qu'aux événements sportifs grâce à ses multiples configurations. Il est le domicile des Remparts de Québec qui évoluent dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). L'édifice peut également être l'hôte de matchs de hockey de niveau professionnel puisqu'il répond aux exigences de la Ligue nationale de hockey (LNH).

