Fin officielle de la grève à la SQDC

MONTRÉAL, le 13 nov. 2023 /CNW/ - L'ensemble des 26 succursales de la SQDC a voté en faveur d'une recommandation du conciliateur présentée aux parties afin de résoudre le conflit. Ce vote des membres, représentés majoritairement par le Syndicat des employé-e-s de la Société québécoise du cannabis

(SCFP 5454), et qui étaient réunis en assemblée générale spéciale, met fin à la grève qui dure depuis 18 mois.

« Nos membres ont pris la décision de lutter jusqu'à la fin pour obtenir de bonnes conditions de travail et un salaire similaire à celui d'autres sociétés d'État. On a mis la barre haute et on l'a surpassée. Nous sommes fiers d'avoir réussi grâce à la solidarité, la combativité et la détermination de nos membres! », de dire

David Clément, président du SCFP 5454.

La grille salariale des conseillères et conseillers en cannabis a été entièrement revue et comprend une diminution du nombre d'échelons ainsi qu'un taux horaire plus élevé à l'embauche. En effet, cette grille salariale prévoit, dès 2024, un salaire à l'embauche de 21 $ l'heure. Pour les années 2025-2026 et 2026-2027, les taux horaire seront majorés selon les paramètres généraux négociés par les syndicats du secteur public. Nous prévoyons que ces salaires se situeront entre 21,60 $ et 25,45 $.

Parmi les autres améliorations au contrat de travail, notons la réduction de la précarité pour les salarié(e)s en raison des avancées sur les horaires et les garanties d'heures.

« L'acceptation des recommandations du conciliateur par nos membres permet de sortir de cette crise la tête haute. Nous soulignons que ces dernières comprennent, notamment, une grille salariale qui est bonifiée et un règlement de tous les litiges. Maintenant, il faut passer à la signature de ces nouveaux contrats de travail. Une fois signés, ils prendront effet et seront en vigueur jusqu'au 31 mars 2027 », d'ajouter Daniel Morin, conseiller syndical du SCFP.

