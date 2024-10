Fin du lock-out pour Vidéotron à Gatineau

GATINEAU, QC, le 8 oct. 2024 /CNW/ - Hier soir, les membres du secteur Laurentien à Gatineau ont participé à une assemblée générale et ont voté à 75 % pour l'entente de principe conclue entre les parties le 2 octobre, et ce, après 11 mois de lock-out.

« Après presque un an de conflit, de défis et de sacrifices, le comité de négociation a présenté le contrat devant une salle chargée d'émotion. Ce jour demeurera gravé dans la tête des 214 membres du SEVL-SCFP 2815 dont les familles ont vécu tant d'incertitude. Malgré les épreuves, ces femmes et hommes courageux sont restés debout, persévérant chaque jour pour obtenir des conditions de travail justes et dignes », de dire Nick Mingione, président du SEVL-SCFP 2815.

La convention collective sera effective du 1er septembre 2020 au 31 août 2027. Les membres recevront dans les 60 jours suivant la signature des augmentations rétroactives totalisant plus de 6 % ainsi qu'un montant forfaitaire de 5 %.

Malgré certaines concessions autorisant notamment Vidéotron d'utiliser plus de sous-traitance dans son service à la clientèle de Gatineau, l'ensemble des employé(e)s de Gatineau sera protégé par une clause de sécurité d'emploi qui sera en vigueur pour toute la durée de la convention collective.

Favorisant la conciliation travail-famille, l'entente a aussi permis de consolider des horaires de jour du lundi au vendredi au service à la clientèle en plus de mettre en place des horaires sur quatre jours par semaine pour 25 % des effectifs.

« Enfin, cette entente comprend également l'annulation de toutes les mesures disciplinaires et de tous les congédiements survenus durant le lock-out. Les travailleuses et travailleurs pourront reprendre leur rôle essentiel dans la société, fiers d'avoir défendu leurs droits et leur avenir », de conclure le président syndical.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 6800 membres du secteur des communications au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Lisa Djevahirdjian, Service des communications du SCFP, 514 831-3815, [email protected]