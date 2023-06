Fin du conflit de travail pour les employés du Groupe de Scieries (GDS)

MATANE, QC, le 5 juin 2023 /CNW/ - Nous sommes heureux d'annoncer que les membres d'Unifor travaillant pour les 4 usines de Groupe de Scieries (GDS) ont voté à 91 % en faveur de l'entente de principe, mettant ainsi fin au conflit de travail qui avait débuté le 18 mai dernier.

"Nous sommes fiers de cette entente qui témoigne de notre engagement à améliorer les conditions de travail de nos membres. Grâce à ces importantes améliorations, GDS se positionne désormais comme un employeur de choix dans la région, garantissant ainsi la rétention et l'attraction de notre précieuse main-d'œuvre » souligne Martin Dugas, représentant national pour Unifor Québec.

L'entente comprend plusieurs mesures positives qui bénéficieront à nos membres dont en voici les grandes lignes de cette entente de principe :

Nouvel horaire de travail de 4 jours : Un nouvel horaire de travail sera mis en place à tour de rôle dans chacune des 4 usines, offrant ainsi une meilleure conciliation travail-vie personnelle à nos membres.

Prime de garde pour les électroniciens : Une prime de garde sera accordée aux électroniciens tout au long de la semaine, reconnaissant ainsi leur rôle crucial dans l'entreprise.

Temps de repos rémunéré : Un nouvel article a été ajouté, prévoyant un maximum de 6 heures payées de temps de repos pour les salariés qui entrent en dehors de leur horaire normal de travail la nuit. Cela garantit une rémunération équitable pour les efforts supplémentaires consentis.

Avantages sociaux améliorés : Deux mobiles supplémentaires seront mis à disposition de nos membres. De plus, une semaine de vacances supplémentaire sera accordée, permettant à nos membres de profiter de moments de repos et de détente bien mérités.

Bonification du régime de retraite : Nous sommes fiers d'annoncer que le régime de retraite sera bonifié, assurant un avenir financier plus stable et sécurisé pour les membres.

Abandon du ticket modérateur : En lien avec l'assurance collective, nous avons convenu d'abandonner le ticket modérateur, allégeant ainsi les frais de santé de nos membres.

Durée de l'entente : Cette entente est d'une durée de 6 ans, offrant ainsi une stabilité à long terme pour les membres. De plus, des investissements seront réalisés dans les 4 usines, favorisant ainsi le développement des infrastructures.

Augmentations salariales significatives : Les membres connaîtront des augmentations allant de 28 à 36%, reconnaissant ainsi leur contribution essentielle au succès collectif.

"Ensemble, par notre solidarité et notre détermination, nous avons réussi à négocier des améliorations significatives pour nos membres. Cette entente démontre le pouvoir et l'importance d'une voix unie pour défendre les droits des travailleuses et travailleurs » mentionne Daniel Cloutier, directeur québécois d'Unifor.

Source : Unifor-Québec www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003, [email protected]