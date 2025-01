Fin des subventions pour l'achat de véhicules électriques : les lunettes roses du ministre Charette pourraient coûter cher aux consommateurs québécois, estime la libérale Virginie Dufour

QUÉBEC, le 18 janv. 2025 /CNW/ - En marge du Salon de l'auto de Montréal, la porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques, Virginie Dufour, a rencontré les représentants de l'industrie automobile, cette semaine. Il a notamment été question de l'électrification des transports.

Les récentes déclarations du ministre caquiste, à l'effet que la fin des subventions pour l'achat d'un véhicule électrique n'aurait aucun impact sur l'atteinte des cibles de ventes de ceux-ci, représentent un pari risqué qui pourrait nuire aux consommateurs québécois, selon la députée libérale des Mille-Îles. Lors de sa rencontre avec les gens de l'industrie, celle-ci a eu un son de cloche tranchant avec l'optimisme du ministre et a constaté l'inquiétude du milieu.

En plus des coûts d'acquisition qui seront plus lourds pour les consommateurs, le retard dans le déploiement des bornes de recharge publiques est aussi préoccupant. C'est d'autant plus essentiel considérant qu'une portion importante de la population vit dans des multi logements où l'accès de la recharge à domicile est moins accessible. À Montréal, par exemple, c'est près de 80% de la population qui est dans cette situation.

Enfin, Mme Dufour soulève l'enjeu de la règlementation actuelle qui ne prend pas en compte les cycles économiques, ce qui complique drôlement la tâche de l'industrie de l'automobile. Elle propose plutôt d'évaluer la possibilité d'imiter la Californie qui permet aux constructeurs de calculer l'atteinte des cibles sur un cycle de 3 ans, donnant plus de flexibilité et de prévisibilité à ces derniers. Cette flexibilité pourrait s'avérer essentielle, advenant le cas où l'imposition de tarifs viendrait bouleverser l'écosystème de l'industrie automobile.

« Nous ne remettons pas en cause la cible de 2035, l'industrie y adhère aussi d'ailleurs, c'est plutôt le chemin pour s'y rendre qui est problématique par le manque de flexibilité et l'agressivité des cibles intermédiaires. Encore une fois, le ministre semble croire que tout va se régler comme par magie, même s'il met des bâtons dans les roues de l'industrie en abolissant des mesures conçues pour faciliter l'atteinte des cibles de l'électrification. »

-Virginie Dufour, députée des Mille-Îles et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement et de lutte contre les changements climatiques

