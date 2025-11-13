OTTAWA, ON, le 13 nov. 2025 /CNW/ - L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a terminé ses opérations à la ferme d'autruches d'Edgewood, en Colombie-Britannique. L'intervention de l'Agence a été menée conformément à la Loi sur la santé des animaux et à son règlement.

L'ACIA a déjà fait rapport sur l'abattage sans cruauté de 314 oiseaux et sur l'élimination responsable des carcasses d'autruches, des œufs et du matériel contaminé, qui ont fait l'objet d'un enfouissement à grande profondeur dans un site d'enfouissement approuvé de la Colombie‑Britannique.

Prochaines étapes

Les installations demeurent en quarantaine en vertu de la Loi sur la santé des animaux. Quiconque souhaite pénétrer dans les zones de la ferme qui sont encore assujetties à des exigences en matière de bioconfinement doit préalablement obtenir l'autorisation de l'ACIA.

Les exigences en matière de bioconfinement sont les mêmes que celles qu'ont suivies les inspectrices et inspecteurs, les membres de la Gendarmerie royale du Canada et les entrepreneurs tiers. Le port d'un équipement de protection individuelle (EPI) n'est pas obligatoire, sauf dans les zones désignées comme « à risque » dans le cadre de la quarantaine. Toute personne ayant pénétré dans les zones désignées a revêtu un EPI ou a respecté le processus de désinfection en profondeur à la sortie desdites zones. Il en allait de même pour l'équipement utilisé dans ces zones.

Toutes les installations touchées par l'IAHP doivent suivre la procédure normalisée pour la reprise des activités, y compris appliquer le processus de nettoyage et de désinfection approuvé par l'ACIA, pour que les restrictions en matière de quarantaine soient levées. Après le nettoyage et la désinfection, l'établissement pourrait devoir respecter une période d'inactivité au cours de laquelle il fera l'objet d'une surveillance de l'ACIA.

La ferme a reçu de la documentation sur les exigences relatives au nettoyage et à la désinfection ainsi qu'à l'obligation de disposer des permis nécessaires jusqu'à ce que la quarantaine soit levée.

Toute demande officielle d'indemnisation sera examinée conformément à la Loi sur la santé des animaux et au Règlement sur l'indemnisation en cas de destruction d'animaux ou de choses.

Ce règlement fixe les paramètres et les critères d'admissibilité à l'indemnité qui peut être versée aux propriétaires en cas d'ordre de destruction d'animaux ou de choses. Il vise à encourager les propriétaires à déclarer rapidement les cas de maladie animale et à favoriser leur collaboration aux efforts d'éradication.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]