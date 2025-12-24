Rappel de « Vegan Bacon Slice » de marque Veggie Paradise en raison de la présence non déclarée de blé English
24 déc, 2025, 18:40 ET
OTTAWA, ON, le 24 déc. 2025 /CNW/ -
Produit : « Vegan Bacon Slice »
Problème : Aliments - Allergène - Blé
Distribution :
Ontario
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
