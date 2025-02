Fin des bourses Perspective Québec - L'Ordre des ingénieurs du Québec encourage le gouvernement à trouver d'autres moyens pour assurer la relève en génie

MONTRÉAL, le 7 févr. 2025 /CNW/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) a pris connaissance de la décision du gouvernement du Québec de mettre fin au programme de bourses Perspective Québec. À la suite de cette annonce, l'Ordre encourage le gouvernement à identifier d'autres avenues pour maintenir une solide relève en génie et en sciences.

Nous comprenons que l'efficacité globale du programme était remise en cause et que le contexte actuel entraîne des décisions difficiles. Cela dit, les ingénieures et ingénieurs contribuent à relever de nombreux défis, dont ceux de la transition énergétique.

Des besoins importants en main-d'œuvre

Lors du lancement de l'Opération main-d'œuvre et du programme de bourses Perspective Québec qui en découle, le domaine du génie avait été identifié comme un secteur stratégique pour l'économie et potentiellement à risque de connaître une rareté de main-d'œuvre.

Une étude réalisée en 2023 pour le compte de l'Ordre des ingénieurs du Québec estimait en effet qu'il faudra former 52 000 professionnelles et professionnels du génie à l'horizon de 2033. Ce besoin est toujours bien présent.

Le programme de bourses Perspective Québec faisait partie de l'arsenal de mesures mises en place pour s'assurer que nous disposions d'un nombre suffisant de professionnels en génie et dans d'autres domaines pour combler les besoins du Québec. En l'absence de ce programme, il sera nécessaire de réfléchir à la façon d'assurer une offre adéquate de main-d'œuvre en génie.

Relever les défis futurs du Québec

« Nous devons assurer une relève forte en ingénierie pour bâtir un Québec innovant, résiliant et durable », a déclaré Sophie Larivière-Mantha, ing., MBA, ASC.

La transition énergétique et l'ambitieux plan de développement d'Hydro-Québec nécessiteront des ressources humaines importantes, et c'est sans compter la volonté affichée par le gouvernement du Québec d'accélérer les investissements dans les infrastructures.

Ces défis s'ajoutent à d'autres déjà connus, notamment la nécessité d'augmenter notre productivité et d'accélérer l'innovation - un besoin encore plus criant dans cette période d'incertitude causée par des menaces tarifaires.

Les ingénieures et ingénieurs contribuent activement à ces projets qui bénéficient à toute la collectivité.

C'est pourquoi nous invitons le gouvernement québécois à réfléchir à d'autres avenues et à consulter les acteurs de l'écosystème pour s'assurer d'une relève suffisante dans le domaine. Nous offrons notre pleine collaboration pour contribuer à cette réflexion.

