Fin de session parlementaire à Ottawa : aucune mesure pour renverser la pénurie entrepreneuriale

OTTAWA, ON, le 15 juin 2026 /CNW/ - Alors qu'Ottawa a continué de prioriser les grands projets d'infrastructures durant la session parlementaire du printemps, les PME canadiennes et les entrepreneurs ont encore une fois été laissées pour compte. Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), près de 3 propriétaires de PME sur 4 (73 %) ne se sentent pas soutenus par le gouvernement fédéral.

« Le Parlement est peut-être en pause pour l'été, mais pas les PME. Ottawa a eu toute la session pour réduire les coûts d'exploitation des entreprises, mais ne l'a pas fait. Le gouvernement n'a pas hésité à faire avancer les projets d'envergure des grandes entreprises, mais il n'a pas montré la même ambition à l'égard des PME », déclare Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

Si la Mise à jour économique du printemps proposait quelques mesures intéressantes, elle n'a pas fait grand-chose pour améliorer la situation générale des PME. La hausse des coûts des carburants continue de peser sur la majorité des PME (58 %), tandis que les taxes grugent les marges de près de la moitié d'entre elles (48 %). Selon de nouvelles données de la FCEI, 4 propriétaires de PME sur 10 (43 %) affirment également que l'incertitude économique et politique ainsi que les autres coûts d'exploitation compliquent la gestion de leur entreprise.

Plus de la moitié (55 %) des propriétaires de PME ne recommanderaient pas à quelqu'un de se lancer en affaires en ce moment. La FCEI demande à Ottawa de démontrer une réelle volonté de soutenir l'entrepreneuriat et les PME en adoptant les politiques suivantes :

Réduire le taux fédéral d'imposition des petites entreprises de 9 % à 6 %.

Augmenter le seuil de la déduction accordée aux petites entreprises à 700 000 $.

Réduire le taux de cotisation à l'assurance-emploi pour les petits employeurs.

Adopter la règle du « deux pour un » où deux règles sont supprimées pour chaque nouvelle introduite.

« Alors que le Canada fait face à une pénurie d'entrepreneurs, le gouvernement doit encourager et récompenser la prise de risque, les investissements et l'entrepreneuriat. Les PME ont besoin d'un véritable allégement fiscal, d'une réduction de la paperasserie et d'un gouvernement qui agit », conclut Jasmin Guénette.

Méthodologie

Les données s'appuient sur les résultats finaux du sondage Votre Voix, mené en ligne du 9 au 27 avril 2026 auprès de 1 611 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/-- 2,44 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 103 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (Toronto)

Renseignements : Maud Larivière, conseillère principale aux relations publiques, FCEI, 514 817-0228, [email protected]