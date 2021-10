Fin de semaine sans TSO au CHU de Québec les 16 et 17 octobre

QUÉBEC, le 15 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec (SICHU-FIQ) en appelle à une fin de semaine sans temps supplémentaire obligatoire (TSO) pour ses membres les 16 et 17 octobre 2021. À la suite d'un mandat voté en assemblée générale, le syndicat demande aux gestionnaires de l'établissement de ne pas avoir recours au TSO pendant ces deux jours.

« Si les gestionnaires ne comprennent pas cet ultime appel au secours, les professionnelles en soins refuseront toute obligation de travail en temps supplémentaire qui mettrait leur santé ou celle des patients en danger, le tout en respect de leurs capacités physiques et psychiques d'exercer », indique Nancy Hogan, présidente du SICHU.

Le syndicat rappelle que la lutte au TSO dure depuis près de 15 ans au CHU de Québec et que malgré des victoires juridiques importantes et des changements de direction générale, ce fléau est demeuré un mode de gestion systématique dans l'établissement. Pratiquement tous les jours, des professionnelles en soins sont ainsi soumises à cette violence organisationnelle. Si le phénomène ne se limite pas à cet établissement, le CHU de Québec est certainement en tête de liste des utilisateurs de TSO.

Pour le syndicat, cette gestion par TSO est abusive et contribue directement à l'augmentation de la détresse des professionnelles en soins. Les primes de rétention de 15 000 $ annoncées par le gouvernement réussiront peut-être à retenir ou à attirer quelques personnes dans l'établissement, mais si rien n'est fait à très court terme pour endiguer le temps supplémentaire, le solde des présences au travail continuera à être dangereusement négatif.

« La présente pandémie et la pression supplémentaire qu'elle impose aux professionnelles en soins ne font qu'ajouter au fardeau déjà très lourd lié au TSO et incitent plus que jamais des professionnelles en soins épuisées à quitter le CHU de Québec et la profession », s'indigne Mme Hogan. « Le bateau risque fort de couler et il y a urgence d'agir. Nos membres ont le droit d'exercer dans des conditions adéquates et de vivre une vie personnelle et familiale normale », conclut la présidente.

À propos du SICHU-FIQ

Le Syndicat interprofessionnel du CHU de Québec représente 4 500 infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes et est affilié à la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ. La FIQ représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires œuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

