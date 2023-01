Fin de saison maritime du NM Belle-Desgagnés - Le service de désenclavement hivernal débutera le 6 février 2023

QUÉBEC, le 31 janv. 2023 /CNW/ - La Société des traversiers du Québec (STQ) informe la population que le NM Bella Desgagnés effectue son dernier voyage vers l'île d'Anticosti et la Basse-Côte-Nord cette semaine. Le service de désenclavement hivernal routier et aérien prendra la relève dès la semaine prochaine et débutera le 6 février. Il se poursuivra jusqu'au retour du service maritime au printemps.

Modalités du service de désenclavement hivernal

Rappelons que seuls les aliments admissibles prévus au Programme de Nutrition Nord Canada sont visés par ce service de désenclavement hivernal.

Les fournisseurs des aliments périssables sont les suivants :

Distribution Côte-Nord, située à Baie-Comeau , pour les fruits, les légumes, les viandes et les poissons ;

, pour les fruits, les légumes, les viandes et les poissons ; Distributeur autorisé Natrel, situé à Sept-Îles, pour les produits laitiers ;

Distributeur autorisé Pascal Doiron , situé à Sept-Îles, pour les produits de boulangerie ;

, situé à Sept-Îles, pour les produits de boulangerie ; Charcuterie DET, située à St-Hilarion , pour les viandes et charcuteries congelées.

Pour la durée du service de désenclavement, les commandes doivent être passées avant le jeudi 16 h pour être livrées la semaine suivante par avion ou par la route.

En ce qui a trait au service de transport des passagers, les voyageurs sont invités à consulter le site Web du ministère des Transports (MTQ) afin d'obtenir des informations relatives au Programme de réduction des tarifs aériens (RTA).

Pour de plus amples renseignements sur le service de désenclavement hivernal de l'île d'Anticosti et la Basse-Côte-Nord : traversiers.com

Renseignements: Source : Bruno Verreault, Conseiller en communication, Société des traversiers du Québec, Téléphone : 1 877 787-7483 poste 71026, Cellulaire : 418 953-2521, [email protected], Traversiers.com