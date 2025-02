Fin de Rebâtir II : l'opposition libérale accuse la CAQ de faire du rattrapage budgétaire sur les victimes de violence conjugale

QUÉBEC, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Cherchant désespérément à renflouer les coffres de l'État, vidés par sa mauvaise gestion des finances publiques, la CAQ choisit de sabrer dans le soutien juridique aux femmes victimes de violence conjugale, dénoncent vivement Brigitte B. Garceau, porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine, et son collègue André A. Morin, responsable des dossiers de justice.

Les deux élus libéraux s'indignent que le gouvernement caquiste fasse le choix de ne plus soutenir la phase II du projet Rebâtir qui offrait la représentation d'un avocat spécialisé aux victimes de violence conjugale. Ils estiment que le succès de ce projet justifiait amplement qu'il demeure en place et que l'on continue d'aider de façon soutenue ces femmes.

« Clairement, pour la CAQ, l'aide aux femmes victimes de violence conjugale ne représente qu'une simple colonne de chiffres comptables. Couper dans l'accès aux services juridiques, c'est retourner les femmes à leur conjoint violent. L'accès à un avocat est essentiel, cela permet aux victimes de connaître leurs droits et leurs recours. Ça sauve des vies. »

- Brigitte B. Garceau, députée de Robert-Baldwin et porte-parole de l'opposition officielle en matière de condition féminine

« Le ministre Jolin-Barrette parle des deux côtés de la bouche. D'un côté, il prétend vouloir faciliter l'accès à la justice, et de l'autre, il coupe les services juridiques aux femmes victimes de violence conjugale. Celles-ci sont en situation de grave détresse et se retrouvent souvent sans moyens. C'est le rôle de l'État de leur permettre de profiter des mêmes services de justice que tous les contribuables. Le ministre doit se ressaisir et retrouver rapidement un peu d'humanité. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

