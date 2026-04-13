Nouvelles fournies parService correctionnel du Canada Région des Prairies
13 avr, 2026, 12:42 ET
MÂSKWÂCÎS, AB, le 13 avril 2026 /CNW/ - La routine modifiée mise en place au Centre Pê Sâkâstêw le 27 mars 2026 est terminée. L'établissement a repris ses activités normales et les visites sont rétablies.
Le SCC demeure engagé à assurer un environnement sécuritaire et sain pour son personnel, les délinquants et les membres du public.
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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies
Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203
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