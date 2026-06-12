Décès d'un détenu du Pénitencier de la Saskatchewan

PRINCE ALBERT, SK, le 12 juin 2026 /CNW/ - Le 11 juin 2026, un détenu du Pénitencier de la Saskatchewan est décédé sous notre garde. Le nom de la personne a été rendu anonyme pour se conformer à une ordonnance de non-publication de la cour afin de protéger l'identité de la/des victime(s).

Au moment du décès, la personne avait 35 ans et purgeait, depuis le 26 juillet 2019, une peine de huit ans, quatre mois et 18 jours.

Les proches de la personne ont été informés.

Comme c'est toujours le cas lors d'un décès, le Service correctionnel du Canada (SCC) examinera les circonstances de l'incident. La politique du SCC exige que la police et le coroner soient avisés.

Liens pertinents

Site Web du SCC

Directive du commissaire : Décès d'un détenu

Décès en établissement

Pénitencier de la Saskatchewan - Canada.ca

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SOURCE Service correctionnel du Canada Région des Prairies

Contact : Roxane Braun, Conseillère, Relations avec les médias et Liaison avec la collectivité, Administration régionale - Prairies, (306) 514-2203