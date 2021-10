Fin de la PCRE et annonce de nouvelles prestations : Pour plusieurs, la pandémie est pourtant loin d'être terminée

MONTRÉAL, le 21 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Alors que le gouvernement fédéral annonce ne pas prolonger la PCRE, qui prend fin dès ce samedi 23 octobre, la Confédération des syndicats nationaux (CSN) s'inquiète des « trous » en termes de revenus pour certaines catégories de travailleuses et travailleurs.

La nouvelle prestation pour travailleurs en confinement est moins accessible que la PCRE puisqu'elle sera offerte uniquement aux travailleurs dont l'interruption de travail est directement imputable à un ordre de confinement imposé par un gouvernement. « On ne sait pas ce que les mois à venir nous réservent. Dans la dernière année et demie, l'aide gouvernementale a été cruciale pour bien du monde. On souhaite que le gouvernement fédéral continue à jouer son rôle essentiel auprès des travailleuses et travailleurs pour éviter les faillites et les drames humains », affirme Caroline Senneville, présidente de la CSN.

« Le gouvernement de Justin Trudeau doit maintenant s'engager clairement à régler, une fois pour toutes et de toute urgence, le problème du "trou noir", cette période où une personne au chômage, ayant souvent un emploi saisonnier, a épuisé ses prestations d'assurance-emploi sans avoir été en mesure de retrouver un emploi. Celui-ci affecte un trop grand nombre de travailleuses et de travailleurs, ajoute la présidente. Cette réforme devra également garantir l'admissibilité au programme des personnes travaillant à temps partiel, majoritairement des femmes, tout comme l'accès des travailleuses et des travailleurs. »

La Fédération nationale des communications et de la culture (FNCC-CSN) s'inquiète pour sa part du sort réservé aux nombreux artistes qui étaient éligibles à la PCRE mais qui n'ont pas accès au programme d'assurance-emploi. « Les travailleuses et les travailleurs autonomes sont nombreux dans le secteur des arts et de la culture, l'un des plus frappés par la pandémie, rappelle sa présidente, Annick Charette. Il leur arrive quoi lundi matin? Ces personnes doivent avoir accès à une forme de supplément de revenu : le gouvernement a pris cet engagement de façon très claire en campagne électorale. »

