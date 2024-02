Fin de la grève des chauffeurs d'autobus chez Ro-Bus à Châteauguay

CHÂTEAUGUAY, QC, le 7 févr. 2024 /CNW/ - Après de longues négociations et une grève qui aura duré 2 semaines, le syndicat Unifor est heureux d'annoncer la fin du conflit chez Ro-Bus à Châteauguay.

Rappelons que les membres avaient déclenché la grève le 24 janvier dernier puisqu'aucune entente satisfaisante n'était survenue entre les parties et que les offres salariales de l'employeur étaient bien en deçà des normes du marché.

"Malgré les défis rencontrés tout au long du processus de négociation, nous avons pu trouver un terrain d'entente qui répond aux besoins et aux préoccupations de nos membres" mentionne Ysabel Vincelette, présidente syndicale de l'unité Ro-Bus.

Jonathan Blais, représentant national d'Unifor, a tenu à saluer le dévouement du comité de négociation et la résilience des membres dans cette période difficile: "Nous sommes fiers du travail acharné et de la détermination dont ont fait preuve nos membres tout au long de cette grève. Leur courage et leur solidarité ont été déterminants pour parvenir à un accord satisfaisant. "

Les chauffeuses et chauffeurs d'autobus reprendront leurs activités normales dès lundi prochain, assurant ainsi la continuité des services de transport scolaire pour la communauté.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte aussi pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Renseignements: Source : Unifor-Québec, www.uniforquebec.org; Pour information : Véronique Figliuzzi, responsable des communications, Unifor-Québec, (514) 212-6003, [email protected]