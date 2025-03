Fin de la grève au Comfort Inn de Baie-Comeau - La tête haute, le sourire aux lèvres et des hausses salariales de près de 36 %

BAIE-COMEAU, QC, le 28 mars 2025 /CNW/ - C'est avec la tête haute et le sourire aux lèvres que la vingtaine de travailleuses du Comfort Inn de Baie-Comeau ont ratifié, à l'unanimité, leur nouveau contrat de travail. Le vote à 100 %, pris jeudi, signifie la fin de la grève qui avait été amorcée il y a plus d'un an, le 22 mars 2024.

Le contrat de cinq ans, rétroactif à août 2023, prévoit une hausse salariale totalisant près de 36 %, soit 20,43 % pour 2023, 4,5 % pour 2024 et 2025, 3,5 % pour 2026 et 3 % pour 2027.

« Nous sommes tellement fières d'avoir mené cette bataille. Ça a été possible grâce à l'appui et à la solidarité des métallos de partout au Québec. On a été soutenus financièrement par beaucoup de sections locales. La campagne 'Le confort commence par le respect', organisée par des Métallos partout à travers le Canada pour sensibiliser les clients et faire pression sur notre employeur nous a aussi donné un fier coup de main », souligne la porte-parole du groupe membre de la section locale 7065 des Métallos, Christine Côté.

Les primes pour les quarts de nuit ont été bonifiées et plusieurs améliorations ont été apportées dans plusieurs aspects de la convention.

« Nous sommes très contents de ce dénouement. Cela place les métallos du Comfort Inn de Baie-Comeau dans la même ligue, en matière de conditions de travail, que ce qui est en vigueur dans les autres hôtels syndiqués de la région. Chez les Métallos, qu'on soit un petit ou un grand groupe, tous ceux et celles qui décident de se tenir debout pour améliorer leur sort sont soutenus avec la même vigueur par leur syndicat et par leurs confrères et consœurs de partout. Cette bataille l'a bien montré », fait valoir le coordonnateur des Métallos pour la Côte-Nord, Stéphane Néron.

Le président de la section locale composée 7065, Nelson Breton, souligne lui aussi la détermination de ces membres : « Elles ont tenu le fort, fidèles au poste, malgré le froid, les intempéries et les longues journées de piquetage ! Et elles ont gagné leur combat. »

L'entente acceptée, il reste à s'entendre sur la date de retour au travail. L'employeur doit déterminer le moment de reprise des opérations.

