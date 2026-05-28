GATINEAU, QC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le Service correctionnel du Canada (SCC) a tenu une cérémonie d'affirmation des pouvoirs afin de souligner officiellement la transition du leadership dans le cadre de l'entrée en fonction du nouveau commissaire, Talal Dakalbab.

Cette cérémonie met en évidence les importantes responsabilités confiées au rôle de commissaire. Elle symbolise le transfert officiel des pouvoirs, des responsabilités et du leadership, tout en réaffirmant l'engagement continu du SCC à l'égard de la sécurité publique et de la primauté du droit.

M. Talal Dakalbab a été nommé au poste de commissaire du Service correctionnel du Canada le 23 mars 2026. Avant cette nomination, M. Dakalbab était sous-ministre adjoint principal du Secteur de la prévention du crime au sein du ministère de la Sécurité publique du Canada, poste qu'il occupait depuis novembre 2020. M. Dakalbab a commencé sa carrière dans la fonction publique fédérale en tant qu'agent de libération conditionnelle au SCC, puis a occupé par la suite le poste de sous-directeur adjoint d'établissement, des rôles qui lui ont permis d'acquérir une vaste connaissance des activités du SCC et de son mandat au sein du système de justice pénale.

M. Dakalbab succède à la commissaire sortante, Anne Kelly, qui a pris sa retraite après 43 années de service distingué au sein de la fonction publique fédérale, dont huit à titre de commissaire. Sous son leadership, le SCC a surmonté des défis complexes, notamment la réponse à la pandémie de COVID‑19, tout en faisant avancer des priorités correctionnelles clés.

Des membres du personnel du SCC, des intervenants, des partenaires et des parlementaires ont assisté à la cérémonie. Elle a permis de mettre en valeur le travail important et essentiel accompli par de nombreuses personnes afin de faire progresser le mandat de l'organisation. Leur professionnalisme et leur engagement contribuent directement à la sécurité de la population canadienne.

Faits en bref

Les cérémonies d'affirmation des pouvoirs et de passation des pouvoirs sont une tradition de longue date du SCC qui réaffirme l'engagement du nouveau dirigeant à l'égard du mandat de l'organisation, ainsi que de la sécurité du public, des employés et des délinquants.

Sous la direction du commissaire, le SCC est responsable de l'administration des peines de deux ans ou plus imposées par les tribunaux. Le SCC gère 43 établissements correctionnels fédéraux, 14 centres correctionnels communautaires et 82 bureaux et bureaux secondaires de libération conditionnelle responsables de la surveillance des délinquants en liberté conditionnelle dans la collectivité.

Citations

« Je tiens à remercier Anne Kelly pour ses années au service de la population canadienne, y compris durant son mandat à titre de commissaire. Son leadership et dévouement, et ses contributions à l'organisation pendant des décennies, ont aidé à façonner le Service correctionnel du Canada. Aujourd'hui, nous accueillons officiellement Talal Dakalbab à titre de nouveau commissaire. Ce rôle revêt une responsabilité importante, non seulement pour appuyer les plus de 20 000 employés, mais les personnes dont nous avons la charge et la garde alors que le SCC continue de remplir son mandat essentiel dans l'intérêt de la sécurité publique. Je souhaite au commissaire Dakalbab le plus grand succès dans ce rôle important. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre de la Sécurité publique

« C'est un honneur et un privilège d'occuper le poste de commissaire du Service correctionnel du Canada. Nous sommes à un moment charnière de l'histoire du Service, et je suis résolu à veiller à ce que nos valeurs se reflètent dans la manière dont nous exerçons nos responsabilités et travaillons en équipe. Je me réjouis à la perspective de continuer à collaborer avec le personnel du SCC, ainsi qu'avec les partenaires et intervenants partout au pays, afin de renforcer notre engagement commun à l'égard de la réhabilitation et de la sécurité publique. »

Talal Dakalbab

Commissaire, Service correctionnel du Canada

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SOURCE Service correctionnel Canada

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