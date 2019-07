Fierté Montréal s'invite au Casino de Montréal pour deux soirées hautes en couleur!

MONTRÉAL, le 16 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Le Casino de Montréal en mode Futuristik sera l'hôte de deux soirées éclatées à l'occasion de Fierté Montréal. Dans un univers futuriste de films de science-fiction, des personnages aussi divertissants que surprenants viendront à la rencontre des festivaliers et leur feront faire un bond vers le futur!

« Nous avons concocté deux soirées au cours desquelles l'animation, les personnages extravagants et l'ambiance survoltée raviront nos visiteurs », mentionne Eric Rufer, directeur du développement de la clientèle au Casino de Montréal.

Deux soirées Futuristik



Soirée pré-Fierté Montréal

Le 20 juillet dès 22 h

Au bar Valet de carreau

Les drag-queens Marla Deer et Gisèle Lullaby offriront une performance inspirée d'un populaire film de science-fiction des années 90. Un indice : diva bleue!

et Gisèle Lullaby offriront une performance inspirée d'un populaire film de science-fiction des années 90. Un indice : diva bleue! Les DJ KEV J et TIZI se produiront aux tourne-disques toute la soirée et accompagneront la troupe de danse KDN Company.

Soirée de lancement officiel du festival Fierté Montréal

Le 8 août dès 22 h

Au bar Valet de carreau

Cette année, le coup d'envoi de la programmation du festival Fierté Montréal est donné au Casino.

Inspirés par le violet, dernière couleur du drapeau arc-en-ciel, les drag-queens, DJ, danseurs et chanteurs animeront cette soirée, où les festivaliers sont invités à porter fièrement la couleur de l'heure!

Les DJ Barbada et Sandy Duperval , Michel Dorion , The Montreal Waackers and Voguers et Michelle Treacy feront vibrer les murs du Casino!

À propos de l'implication de Loto-Québec et du Casino de Montréal

En bonifiant sa contribution à cet événement porteur et rassembleur, Loto-Québec, sous la bannière du Casino de Montréal, reconnaît l'importance de célébrer la diversité dans une société inclusive. Ainsi, fort de son succès de l'an dernier, le Casino de Montréal est fier de réaffirmer son soutien à cet événement en pleine croissance qui accueille des gens de partout dans le monde, tout en générant d'importantes retombées tant économiques que sociales.

À propos du Casino de Montréal

Réputé pour la variété de ses jeux et l'excellence de son service à la clientèle, le Casino de Montréal accueille chaque année plus de cinq millions de visiteurs. Il propose une vaste gamme de divertissements - spectacles, restaurants, bars, environnement multimédia - en plus de se démarquer par son architecture emblématique.

twitter.com/CasinosQuebec

facebook.com/casinomontreal

youtube.com/user/CasinosQuebec

instagram.com/casinomontreal

SOURCE Loto-Québec

Renseignements: Source : Patrice Lavoie, Directeur corporatif des affaires publiques et des médias, Loto-Québec et ses filiales, 514 499-5130, patrice.lavoie@loto-quebec.com, twitter.com/patricelavoie; Renseignements : Marilyne Desrochers, Conseillère en communications, Direction corporative des affaires publiques et des médias, Loto-Québec et ses filiales, 514 499-7114, marilyne.desrochers@loto-quebec.com

Related Links

www.loto-quebec.com