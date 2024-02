/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

TORONTO, le 6 févr. 2024 /CNW/ - Fiera Dette Privée inc. (« Fiera Dette Privée »), une filiale de Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), est fière d'annoncer la première clôture du septième millésime de son fonds de crédit privé canadien phare, Fiera Private Debt Fund VII (« FDP VII »), ayant recueilli 350 millions de dollars pour la stratégie par l'entremise d'un fonds d'investissement à capital fixe et d'un compte géré séparément.

FDP VII a bénéficié d'un soutien important des investisseurs institutionnels, les clients ayant reconnu l'occasion unique que présente la stratégie différenciée de Fiera Dette Privée axée sur l'offre de financement par emprunt à terme garanti de premier rang directement aux entreprises canadiennes de grande qualité du marché intermédiaire. L'objectif de la stratégie est de créer et de gérer de façon proactive un portefeuille diversifié d'investissement sur le marché de la dette privée de grande qualité offrant des flux de trésorerie stables, un rendement amélioré et une faible volatilité.

« Notre équipe est satisfaite de l'appui des investisseurs actuels et nouveaux, qui continue de valider notre position unique et de longue date sur le marché obligataire canadien. Nous tirons parti de notre longue feuille de route en matière de sélection de placements avantageux et de souscription rigoureuse pour créer des solutions de titres de créance personnalisées générant des rendements intéressants », a déclaré Theresa Shutt, cheffe, dette corporative chez Fiera Dette Privée. « Nos investisseurs sont donc attirés par le rendement en trésorerie exceptionnel et la protection contre les baisses qui sont au cœur de notre stratégie depuis plus de 30 ans. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir les entreprises canadiennes dans leur prochaine phase de croissance et d'évolution ».

John Valentini, directeur exécutif, président et chef de la direction de Fiera Marchés privés, a déclaré : « Fiera Dette Privée occupe une position de chef de file sur le marché canadien en offrant des stratégies de crédit privé ciblant le segment du marché intermédiaire qui offre des rendements attractifs aux investisseurs. Nous sommes non seulement en mesure d'obtenir des rendements avantageux ajustés au risque pour nos investisseurs, mais nous fournissons également une source importante de capital pour soutenir nos emprunteurs. Notre approche novatrice à l'égard de l'engagement des emprunteurs a renforcé notre position de prêteur non bancaire de choix pour les entreprises canadiennes du marché intermédiaire qui cherchent un partenaire de financement averti ».

À propos de Fiera Dette Privée

Fiera Dette Privée, une filiale en propriété exclusive de Corporation Fiera Capital, est un gestionnaire de dette privée canadien de premier plan qui compte plus de 30 ans d'expérience dans l'origination et la gestion d'investissements de dette privée pour des investisseurs institutionnels. Depuis sa création, Fiera Dette Privée a levé et investi plus de 3,5 milliards de dollars en capital dans des entreprises canadiennes du marché intermédiaire qui affichent de solides paramètres de rendement couplés à une protection contre les pertes.

Fiera Dette Privée gère un ensemble diversifié de stratégies de crédit privé, y compris la dette privée de qualité équivalente à l'investissement, le crédit opportuniste, le financement provisoire et la dette d'infrastructure.

https://www.fieradetteprivee.com/

Fiera Dette Privée n'est pas enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et ne fournit pas actuellement de services aux États-Unis ou aux investisseurs américains.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. www.fieracapital.com

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le produit est enregistré et/ou le membre de son groupe est inscrit ou autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils d'investissement à des clients américains et n'offre pas de services de conseil en investissement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions .

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca .

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Fiera Dette Privée, [email protected]; Demandes des médias : [email protected]