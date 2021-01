/NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE TRANSMISSION AUX ÉTATS-UNIS NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS/

Cette stratégie sur le marché intermédiaire nord-américain vise à réaliser un objectif de 500 millions de dollars d'actifs sous gestion

MONTRÉAL, le 14 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Fiera Dette Privée inc. (« Fiera Dette Privée »), unité d'affaires de Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital ») et l'une des plus importantes plateformes de financement non bancaire pancanadiennes ayant plus de 3,2 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 30 septembre 2020, est fière d'annoncer le lancement officiel de sa plus récente stratégie de placement nord-américaine dans des titres de dette d'infrastructure (la « stratégie »). Portée par l'expérience reconnue de Fiera Dette Privée dans le secteur canadien des prêts d'infrastructure, qui remonte à 2005, cette stratégie offre aux investisseurs une exposition intéressante à des titres de dette privée d'infrastructure au Canada et aux États-Unis.

La stratégie cible un marché attrayant qui lève les difficultés en matière de risque et de rendement qu'affrontent bon nombre d'autres prêteurs du secteur des infrastructures. La stratégie privilégie les placements sur le marché intermédiaire dont le montant est inférieur au montant cible d'une majorité de grands émetteurs de prêts d'infrastructure et qui offrent un large éventail de possibilités aux équipes de placement aguerries sur ce marché, comme Fiera Dette Privée. Elle vise en outre à établir un portefeuille diversifié de titres de dette d'infrastructure privée sous la forme de prêts garantis de premier rang offrant des taux d'intérêt attrayants et une excellente protection pour les prêteurs.

« Nous sommes persuadés que notre stratégie nord-américaine de dette d'infrastructure se révélera attrayante pour les investisseurs institutionnels qui cherchent à accéder à cette catégorie d'actifs de premier ordre, a déclaré Theresa Shutt, première vice-présidente de Fiera Dette Privée. Dans un contexte de faible rendement et de forte volatilité, les titres de dette d'infrastructure continuent d'offrir des rendements attrayants, ajustés en fonction du risque et moins corrélés aux marchés boursiers, ainsi qu'une excellente diversification et des rentrées de fonds constantes. »

Pour étendre la portée de cette stratégie aux États-Unis, Fiera Dette Privée a fait appel à une équipe bien établie dirigée par Paul Colatrella, un vieux routier du secteur qui met à profit près de 30 ans d'expérience cumulée dans des postes de direction chez Capital Dynamics, Ares Management et TCW/GIE. Les experts en dette d'infrastructure de Fiera ont placé conjointement plus de 3,9 milliards de dollars dans des titres de dette d'infrastructure sur la plateforme de Fiera Dette Privée et sur de précédentes plateformes de gestion d'actifs, pendant tous les cycles économiques.

« Nous sommes ravis de travailler à l'expansion de la plateforme éprouvée de dette d'infrastructure de Fiera Capital, a déclaré Paul Colatrella, directeur général de Fiera Dette Privée É.-U. Il existe des débouchés prometteurs au Canada et aux États-Unis pour les placements réfléchis et bien structurés dans les titres de dette d'infrastructure sur le marché intermédiaire, qui comblent le fossé entre les prêts bancaires et les plateformes de financement mezzanine, plus coûteux et plus spéculatifs. Fiera Dette Privée est en bonne position pour gérer cette stratégie et générer de la valeur au profit de ses investisseurs et partenaires. »

« Fiera Dette Privée est très heureuse d'annoncer le lancement officiel de sa stratégie nord-américaine de dette privée d'infrastructure, qui offrira aux investisseurs un accès unique à un portefeuille diversifié de placements dans des titres de dette d'infrastructure sur le marché intermédiaire, a déclaré Jean Gamache, président de Fiera Dette Privée. Grâce à notre excellente réputation au Canada et à l'intégration de membres chevronnés de notre équipe américaine, nous pouvons maintenant obtenir des capitaux à investir dans toute l'Amérique du Nord. »

Fiera Dette Privée, filiale de Corporation Fiera Capital, est l'une des plus importantes plateformes pancanadiennes de financement diversifié non bancaire. Fiera Dette Privée gère des stratégies de placement dans des prêts aux entreprises, des titres de dette d'infrastructure, du financement aux entreprises du marché intermédiaire et du financement aux promoteurs immobiliers. Au 30 septembre 2020, l'actif sous gestion de la société dépassait la barre des 3,2 milliards de dollars, compte tenu d'engagements inutilisés de 574 millions de dollars. Fiera Dette Privée vise à fournir aux investisseurs des rendements ajustés au risque attrayants tout en préservant le capital et en investissant de manière responsable. www.fieraprivatedebt.com .

Fiera Dette Privée n'est pas inscrite auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et ne fournit pas actuellement de services aux investisseurs américains ou situés aux États-Unis.

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 177,7 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2020. La société offre aux investisseurs institutionnels, aux clients de gestion privée et aux investisseurs individuels un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

