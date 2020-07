/NE PAS DISTRIBUER AUX SERVICES DE NOUVELLES AMÉRICAINS OU AUX ÉTATS-UNIS/

Visant 600 M$ d'actifs sous gestion au cours des deux prochaines années dans des PME aux États-Unis et en Europe

80 M$ en engagements initiaux de la part de Fiera Capital et de deux investisseurs stratégiques

MONTRÉAL, le 9 juill. 2020 /CNW Telbec/ - Fiera Comox (« Fiera Comox »), une firme spécialisée en marchés privés mondiaux détenant 830 M$ d'actifs sous gestion en date du 31 mars 2020, une société affiliée de la Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital »), est fière d'annoncer le lancement officiel de sa nouvelle stratégie de crédit privé (la « Stratégie »). Complémentant l'expertise de Fiera Comox en placements privés et en agriculture, la Stratégie offre aux investisseurs d'attrayantes opportunités d'investissements en crédit privé aux États-Unis et en Europe.

Mathieu Desforges, associé et chef de la Stratégie (Groupe CNW/Corporation Fiera Capital) Antoine Bisson McLernon, fondateur et chef de la direction de Fiera Comox (Groupe CNW/Corporation Fiera Capital)

La Stratégie a été conçue afin de s'adapter au contexte du marché dans l'optique de générer des rendements compétitifs à travers les cycles économiques. Celle-ci présente une opportunité de choix pour les investisseurs considérant que les PME requièrent des capitaux pour continuer à croitre et opérer dans l'environnement actuel. La Stratégie se concentre sur des investissements aux États-Unis et en Europe, ce qui complète bien les huit stratégies de dette privée de Fiera Capital qui se concentrent au Canada et en Asie. Le capital initial de la stratégie de crédit privé de Fiera Comox a été fourni par Fiera Capital, qui détient l'une des plus importantes plateformes de dette privée non bancaire au Canada.

Afin de développer cette nouvelle stratégie, Fiera Comox s'est dotée d'une équipe de haut calibre composée de Mathieu Desforges et Maxime Dorais, anciennement à la Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ »). À la CDPQ, ils ont développé la division Crédit junior et opportuniste en un portefeuille d'investissements de crédit privé de plus de 3 G$ entre 2013 et 2019. Cette équipe expérimentée possède un historique de gestion internationale éprouvé au cours des cycles économiques, notamment lors de la crise financière de 2008.

« Notre équipe est fière d'annoncer le lancement de la stratégie de crédit privé. Celle-ci offre une opportunité d'investissement aux États-Unis et en Europe diversifiée parmi un éventail d'instruments de crédit privé de qualité à travers la structure de capital », a déclaré Mathieu Desforges, associé et chef de la Stratégie. Mathieu poursuit, « Les engagements de Fiera Capital, d'une caisse de retraite canadienne et d'un investisseur américain ont permis de compléter nos deux premiers investissements aux États-Unis et en Europe. Nous sommes confiants de pouvoir reproduire nos succès passés avec cette stratégie stable et attrayante pour nos investisseurs. »

« Cette nouvelle Stratégie s'imbrique très bien avec les autres stratégies d'investissement de Fiera Comox en placements privés et en agriculture, qui investissent à l'échelle mondiale et sont offertes via des structures ouvertes. L'ajout de cette nouvelle équipe à la plateforme existante de Fiera Comox apporte des capacités de démarchage d'opportunités exceptionnelles; notre équipe d'investissement a géré trois des plus grands programmes d'investissement privé institutionnel au monde. Cette stratégie offre aujourd'hui une opportunité particulièrement attrayante pour les investisseurs. », a déclaré Antoine Bisson McLernon, fondateur et chef de la direction de Fiera Comox.

« Cette nouvelle stratégie de crédit privé élargit la plateforme de dette privée de Fiera Capital et offre à nos clients des produits de crédit privé complémentaires", a déclaré John Valentini, président et chef de la direction, Placements privés alternatifs, Fiera Capital. John poursuit: "Nous sommes ravis d'accueillir une équipe de crédit aussi expérimentée et de continuer à soutenir la croissance de Fiera Comox. »

À propos de Fiera Comox

Fiera Comox Partners est un gestionnaire d'actifs mondial gérant des stratégies d'investissements privés en placements privés, agriculture et en crédit privé. En date du 31 mars 2020, la firme avait un actif sous gestion de 830 M$.

Établie en 2016, la firme est codétenue par la Corporation Fiera Capital ainsi que par des employés de Fiera Comox. La firme vise à générer des rendements attrayants, tout en conservant un horizon d'investissement à long terme et en mettant l'accent sur la préservation du capital tout en investissant de manière responsable.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan à l'échelle mondiale dont l'actif sous gestion se chiffrait à approximativement 158,1 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2020. La société offre aux investisseurs institutionnels, aux investisseurs individuels et aux clients de gestion privée un accès à des solutions de gestion de fonds intégrée à service complet dans l'ensemble des catégories d'actifs traditionnels et alternatifs. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les titres de Fiera Capital sont négociés sous le symbole boursier FSZ à la Bourse de Toronto. www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont des centres régionaux à New York (États-Unis), à Londres (Royaume-Uni) et à Hong Kong.

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs sont fournis par les filiales américaines de la société, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. L'inscription auprès de la SEC n'implique pas automatiquement un certain niveau de compétence ou de formation. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de sociétés Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter la page Web à ce sujet.

Des renseignements supplémentaires concernant Corporation Fiera Capital, notamment sa notice annuelle, sont disponibles sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

