MONTRÉAL, le 14 mai 2024 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société »), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan dont les actifs sous gestion s'élevaient à plus de 165,2 milliards de dollars canadiens le 31 mars 2024, est fière d'annoncer qu'elle a été sélectionnée pour gérer des investissements à revenu fixe pour le compte du fonds Investi. Lancé en mai 2023, le fonds Investi est dirigé par Innocap, chef de file mondial des plateformes de comptes gérés, ainsi que par Finance Montréal, le pôle financier du Québec.

Dans le cadre du mandat, Fiera Capital utilisera sa Stratégie d'obligations mondiales vertes et liées à la durabilité (« la Stratégie »). La Stratégie a été établie en février 2020 et elle est codirigée par les gestionnaires de portefeuille Alexandre Cousineau et Nicolas Vaugeois, et dirigée par Charles Lefebvre, gestionnaire de portefeuille principal et chef de l'équipe Revenu fixe actif et stratégique de Fiera Capital. Depuis sa création, elle a surpassé le rendement des indices de référence annualisés et s'est classée dans le premier quartile au sein de l'univers mondial des titres à revenu fixe axés sur la durabilité et l'investissement d'impact. Portée par la culture entrepreneuriale de la Société et par son engagement à intégrer les facteurs ESG à toutes les étapes de ses processus de placement, cette stratégie offre aux investisseurs un moyen efficace de participer à l'essor d'une économie à faible émission de carbone, à la transition énergétique et au développement social, tout en atteignant des objectifs de rendement. En offrant un accès à des opportunités de placement mondiales plutôt que de se concentrer sur une seule région, la Stratégie soutient des efforts internationaux visant à lutter contre le changement climatique et d'autres enjeux similaires en matière de développement durable à l'échelle mondiale.

« Jouissant d'une notoriété mondiale et forte de plus de deux décennies d'expérience en investissement responsable, Fiera Capital demeure fermement ancrée au Québec. Notre équipe est ravie d'avoir l'occasion de contribuer au rayonnement international de la province dans le secteur de la finance durable », a affirmé Charles Lefebvre. « En tirant parti de l'expertise considérable de notre équipe Revenu fixe en matière d'obligations vertes et d'une analyse ESG approfondie de leurs émetteurs, nous avons pu enregistrer des résultats positifs tant sur le plan financier que sur le plan de la durabilité. Je suis convaincu que notre plus récent partenariat avec Investi ne fera qu'accroître davantage les retombées de l'investissement durable au Québec et ailleurs dans le monde. »

« Nous sommes fiers d'établir un partenariat avec Investi et nous avons hâte de consolider les assises de la confiance mutuelle et de l'ambition partagée qui sous-tendent notre travail commun », a souligné Maxime Ménard, président et chef de la direction, Fiera Canada et Gestion privée mondiale. « Alors que les attentes de nombreux investisseurs continuent de croître en matière de diligence raisonnable et de répartition responsable des capitaux, Fiera Capital s'engage à fournir des solutions de placement adaptées aux besoins uniques de chacun de nos clients, tout en offrant une valeur ajoutée. »

« Investi est une initiative importante pour Innocap qui reflète notre engagement à faciliter la participation des investisseurs institutionnels dans la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques. Nous sommes ravis de débuter cette collaboration avec des firmes engagées tel que Fiera Capital, Addenda Capital et Beutel Goodman », a affirmé François Rivard, chef de la direction, Innocap.

À propos de la Stratégie d'obligations mondiales vertes et liées à la durabilité

L'objectif principal de la stratégie, établie en février 2020, est d'offrir une solution novatrice de titres à revenu fixe mondiaux gérée activement tout en participant au développement d'une économie à faible émissions de carbone, à la transition énergétique et au développement social. Les changements climatiques et la durabilité ne sont pas propres à un pays, mais universels. Par conséquent, la stratégie visera à maximiser l'impact durable sur un ensemble diversifié d'objectifs de développement durables des Nations Unies (les « À ODD »). Pour atteindre cet objectif, la stratégie investira principalement dans des titres à revenu fixe mondiaux, des placements qui ont une incidence positive tout en générant des rendements financiers. Tous les placements seront évalués en fonction des risques importants liés aux critères ESG, de leur harmonisation avec les ODD et de leur contribution au rendement et au profil de risque de la stratégie.

À propos de Corporation Fiera Capital

Corporation Fiera Capital (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au coeur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le produit est enregistré et/ou le membre de son groupe est inscrit ou autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs.

À propos du Fonds Investi

Investi sera établi sous forme d'une famille de fonds d'investissement créés au bénéfice de l'écosystème de la finance durable. Grâce à son enveloppe consacrée à la croissance durable, destinée à être investie auprès de gestionnaires d'expérience qui proposent les meilleures stratégies d'investissement durable, Investi souhaite encourager le monde de la finance à adopter les meilleures pratiques d'intégration ESG et d'investissement d'impact. Fort de son intelligence collective, Investi s'investit pour élever les standards de l'industrie afin de changer durablement le monde de la finance - et le monde. Pour en savoir plus sur le Fonds Investi, visitez www.investi.ca

À propos de Finance Montréal

Créée en 2010, Finance Montréal, la grappe financière du Québec, est au cœur du développement et de la promotion de l'industrie québécoise des services financiers et de son positionnement à l'international comme place d'affaires de calibre mondial, en croissance, concurrentielle, attrayante et innovante. Avec son équipe du Centre financier international (CFI), Finance Montréal œuvre pour l'attraction d'entreprises financières étrangères à Montréal. L'organisation a également pour domaines d'intervention les fintech et l'innovation, la finance durable et le développement des talents. Carrefour de la communauté financière, Finance Montréal mobilise ses forces vives autour de ces pôles, à l'image de la communauté bâtie autour de la Station FinTech Montréal qu'elle administre. Pour en savoir plus sur Finance Montréal, visitez www.finance-montreal.com ou sa page LinkedIn.

À propos d'Innocap

Depuis 1996, Innocap fournit aux investisseurs institutionnels un modèle supérieur afin de structurer, contrôler et accéder à leurs placements grâce à sa plateforme dédiée de comptes gérés. Innocap est la première plateforme dédiée de comptes gérés au monde avec 59 G$US d'actifs au 31 décembre 2023, >300 fonds et >900 G$US d'actifs clients utilisant sa technologie. Elle bénéficie d'actionnaires institutionnels solides et engagés à long terme, dont la CDPQ, BNY Mellon, BNP Paribas, le Fonds de solidarité FTQ et Walter Global Asset Management. L'équipe d'Innocap est composée de plus de 350 talents innovants et d'une technologie financière robuste répartis au sein de ses 7 bureaux dans le monde, incluant Montréal où se situe son siège social. Pour en savoir plus sur Innocap, visitez www.innocap.com ou consultez notre page LinkedIn.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements: Demandes médiatiques : Yasmine Sardouk, [email protected], 1-514-299-1669