MONTRÉAL, le 14 janv. 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital »), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, est fière d'annoncer que deux fonds et une stratégie Fiera Capital ont été reconnus parmi les plus performants par les prix Global Manager Research (« GMR ») 2024 Top Performer Awards. Ce prix reconnaît les gestionnaires d'actifs et les fonds qui sont offerts aux investisseurs institutionnels canadiens.

La Stratégie d'actions canadiennes éthiques sans combustible fossile de Fiera, le Fonds Fiera d'actions américaines éthique et le Fonds Fiera équilibré éthique se sont classés parmi les 3 % les plus performants de leurs catégories respectives, se distinguant respectivement parmi 154, 208 et 146 fonds. La détermination de chaque prix est basée sur un calcul pondéré qui comprend : le taux de rendement sur 5 ans (50 %), l'écart-type (25 %) et le ratio de Sharpe (25 %), en date du 30 septembre 2024.

« Le fait d'être reconnu comme l'un des meilleurs gestionnaires par Global Manager Research pour la deuxième année consécutive reflète la force de notre philosophie d'investissement et notre volonté d'offrir une valeur constante à nos clients », a déclaré Jean Michel, directeur exécutif, président et chef des placements de Fiera Marchés publics. Cette reconnaissance souligne l'efficacité de nos stratégies des Marchés publics, qui reposent toutes sur une recherche diligente, une gestion proactive et un engagement fort en faveur d'une croissance durable. »

« Ces prix reflètent la qualité exceptionnelle de nos stratégies d'investissement et le dévouement remarquable de nos équipes. Leur engagement envers l'innovation propulse nos progrès et consolide notre position de leader mondial en gestion d'actifs. C'est cette innovation qui renforce nos partenariats avec nos clients et affirme notre leadership dans l'industrie, » a ajouté Maxime Ménard, président et chef de la direction, Fiera Canada et Gestion privée mondiale.

À propos de Fiera Capital Corporation

Fiera Capital Corporation (ci-après « Fiera Capital ») est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et le Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ.

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée de Fiera Capital (chacune étant désignée ci-après comme « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le membre de son groupe est autorisé à fournir des services en vertu des enregistrements pertinents, d'une exemption de ces enregistrements, et/ou le produit pertinent est enregistré ou exempté d'enregistrement.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital Corporation ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

Le présent document peut contenir des « déclarations prospectives » qui reflètent les attentes actuelles de Fiera Capital et/ou des membres de son groupe. Ces déclarations prospectives sont l'expression des opinions, des attentes et des hypothèses actuelles concernant des événements futurs et elles sont fondées sur les informations actuellement disponibles. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des hypothèses que Fiera Capital et les membres de son groupe considèrent comme raisonnables, et rien ne garantit cependant que les résultats, le rendement ou les réalisations réels correspondront à ces déclarations prospectives. Fiera Capital et/ou les membres de son groupe ne sont pas tenus de mettre à jour ou de modifier les déclarations prospectives, pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou d'autres facteurs. Version PREFRE003

