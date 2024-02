MONTRÉAL, le 21 févr. 2024 /CNW/ - Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société »), un gestionnaire d'actifs indépendant de premier plan, a annoncé l'ouverture de son premier bureau en Suisse suite à la mise en œuvre de son nouveau modèle de distribution régionalisé. Certaines des activités qui seront menées depuis le nouveau bureau suisse sont soumises à l'approbation réglementaire de la FINMA, l'autorité suisse de réglementation des services financiers.

Situé à Zurich, le bureau servira de pôle principal pour les activités liées aux intermédiaires de Fiera Capital dans la région EMOA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et aux clients institutionnels dans la région DACH (Allemagne, Autriche, Suisse), reflétant ainsi l'engagement de la Société à l'égard du marché européen. L'établissement d'une présence locale spécialisée permettra à Fiera Capital de mettre au point et d'affiner ses offres personnalisées pour les clientèles institutionnelles et privées de la région, tant nouvelles qu'actuelles.

Le bureau sera dirigé par Alain Meyer, directeur général, chef des intermédiaires, EMOA et chef de la région DACH, et son équipe en pleine expansion. Ce groupe sera responsable de la croissance stratégique des activités de la Société liées aux marchés institutionnels et aux intermédiaires en Allemagne, en Suisse et en Autriche, ainsi que du développement des relations avec les bureaux de gestion de patrimoine, les banques privées, les gestionnaires de patrimoine et d'actifs, ainsi que les grandes plateformes de conseiller financier indépendant dans toute l'Europe.

« La pénétration du marché suisse représente l'une des nombreuses étapes importantes de notre évolution stratégique », a affirmé Jean-Guy Desjardins, président du Conseil et chef mondial de la direction. « En nous implantant à Zurich, nous réaffirmons non seulement notre engagement envers le marché européen, mais nous démontrons également l'agilité inhérente à notre modèle de distribution régionalisé nouvellement mis en place. Nous croyons qu'en créant rapidement une assise locale, nous sommes étroitement positionnés pour offrir une valeur et un service exceptionnels, favorisant un succès durable à la fois pour notre clientèle et pour notre firme. »

« Compte tenu de son statut en tant que l'un des centres de richesse les plus importants au monde, la Suisse constituait une étape naturelle dans notre trajectoire de croissance. Notre capacité et l'étendue de notre offre nous permettent de tirer parti de l'innovation financière qui caractérise le pays et de créer de la valeur à long terme en donnant un accès plus large aux occasions d'investissement sur le continent », a déclaré Klaus Schuster, directeur exécutif et chef de la direction de Fiera Capital EMOA. « Le fait d'être présents sur le terrain nous permet de dispenser le service de premier plan auquel notre clientèle est habituée, tout en introduisant une approche très différenciée dans une région que nous comprenons bien ».

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. Fiera Capital offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de Fiera Capital se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole FSZ. www.fieracapital.com

Fiera Capital, ayant son siège social à Montréal, compte des sociétés affiliées dans différents territoires et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (ÉtatsUnis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe que Fiera Capital (appelée un « membre de son groupe ») ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds d'investissement que dans les territoires où le produit est enregistré et/ou le membre de son groupe est inscrit ou autorisé à fournir des services en vertu d'une dispense d'inscription.

Aux États-Unis, les services de gestion des actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des ÉtatsUnis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter https://www.fieracapital.com/en/registrations-and-exemptions .

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca .

