Actifs sous gestion (« ASG ») de 180,8 milliards de dollars au 30 septembre 2021, en hausse de 1,3 milliard de dollars, ou environ 0,7 % comparativement au 30 juin 2021

Résultat net de 3,2 millions de dollars au troisième trimestre de 2021;

Résultat net de 40 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021 par rapport à 2,7 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020

Résultat net ajusté 1,2 de 37,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2021;

de 37,5 millions de dollars au troisième trimestre de 2021; Résultat net ajusté de 116,3 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021 par rapport à 96,9 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020

BAIIA ajusté 1 de 55,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2021;

de 55,4 millions de dollars au troisième trimestre de 2021; Marge du BAIIA ajusté de 31,6 % au troisième trimestre de 2021 et de 31,3 % pour le troisième trimestre de 2020

de 31,3 % pour le troisième trimestre de 2020

BAIIA ajusté de 155,6 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2021 par rapport 148,8 millions de dollars pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2020

Rachat et annulation de 588 838 actions de catégorie A avec droit de vote subalterne (les « actions de catégorie A ») dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat ») au troisième trimestre de 2021 pour une contrepartie totale de 6,2 millions de dollars;

Rachat et annulation de 1,2 million d'actions de catégorie A en contrepartie totale de 13,4 millions de dollars au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2021

Progression de la transaction de partenariat de sous-conseiller avec Gestion d'actifs StonePine inc. (« StonePine »), dont la clôture est prévue pour la fin de l'exercice 2021.

Annonce d'une hausse du dividende : Le 10 novembre 2021, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,215 $ par action de catégorie A et de catégorie B avec droit de vote spécial de la Société. Le dividende est à payer le 21 décembre 2021 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 23 novembre 2021, ce qui représente une hausse par rapport au dividende de 0,005 $ par action ou 2,4 % par rapport au dernier dividende payé. Le dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

MONTRÉAL, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2021. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.

(en milliers de dollars, à moins d'indication

contraire) T3

2021

T2

2021

T3

2020

Neuf

premiers

mois de

2021

Neuf

premiers

mois de

2020

ASG à la clôture de la période (en milliards de dollars) 180,8

179,5

179,2

180,8

179,2























Mesures financières conformes aux IFRS



















Total des produits 174 928

167 405

170 737

507 944

499 259

Honoraires de gestion 158 175

151 759

159 670

466 402

470 396

Résultat net 3 183

13 797

5 028

40 003

2 736























Mesures financières non conformes aux IFRS



















BAIIA ajusté1 55 357

52 696

53 424

155 553

148 768

Marge du BAIIA ajusté1 31,6 % 31,5 % 31,3 % 30,6 % 29,8 % Résultat net ajusté1,2 37 536

41 251

37 588

116 313

96 862



« Les dix-huit derniers mois ont été caractérisés par les nombreuses réussites de Fiera Capital dans un contexte économique incertain. Nous avons présenté et mis en œuvre un modèle d'exploitation mondial pour consolider notre alignement stratégique. Nous continuons d'améliorer notre plateforme de placement Marchés publics, notamment en accueillant parmi nous l'équipe de Fiera Atlas de sociétés mondiales, ajoutant ainsi une capacité d'investissement à notre offre liée aux actions mondiales. Nous continuons de croître sur les marchés privés en injectant des capitaux dans des actifs de grande qualité. Plus récemment, nous avons annoncé une entente de partenariat de sous-conseiller avec StonePine, qui progresse, et nous visons la fin de l'exercice 2021 pour la clôture de l'entente », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction de Fiera Capital.

« Le dévouement indéfectible de nos équipes de placement envers l'excellence en matière de placement a contribué aux solides performances opérationnelles dans l'ensemble des deux plateformes pour le trimestre. Pour les marchés publics, la plupart de nos stratégies continuent de se situer dans le premier ou le deuxième quartile à long terme, et la majorité d'entre elles ont surpassé leur indice de référence au troisième trimestre. La plateforme de placement Marchés privés, que nous sommes déterminés à développer, a généré de solides résultats dans toutes les principales stratégies, atteignant 15,0 milliards de dollars d'ASG au 30 septembre, en hausse de 1,0 milliard de dollars ou 7,1 % par rapport au 30 juin. Grâce à un intérêt soutenu pour cet ensemble concurrentiel et diversifié de stratégies, la Société a reçu des souscriptions de clients de 1,6 milliard de dollars au cours des neuf premiers mois de l'exercice, et, grâce au travail acharné et à l'engagement de nos équipes expérimentées, nous avons déployé 1,5 milliard de dollars dans des actifs de grande qualité des marchés privés sur la même période », a affirmé Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation mondiale.

« Il me fait plaisir d'annoncer qu'après avoir maintenu le dividende au même niveau pour l'ensemble des exercices 2019 et 2020, le conseil d'administration a approuvé une hausse de 0,5 cent par action, soit 2,4 %. Ainsi, notre prochain dividende, payable en décembre 2021, sera un dividende de 21,5 cents par action, en hausse par rapport au dividende précédent de 21 cents », a affirmé Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière globale. « Qui plus est, après le renouvellement de notre offre publique de rachat au mois d'août 2021, nous avons racheté et annulé près de 590 000 actions de catégorie A au cours du troisième trimestre, pour une contrepartie totale de 6,2 millions de dollars, portant le total des rachats depuis le début de l'exercice à 13,4 millions de dollars. Je suis également fier de vous annoncer que notre ratio de la dette à long terme sur le BAIIA, calculé pour notre facilité de crédit, est à son plus bas depuis les trois dernières années, à 2,3 fois pour le trimestre, ce qui témoigne de notre approche prudente en matière d'affectation des capitaux durant cette période. »

ASG (en millions de dollars, à moins d'indication contraire)



ASG

aux Variation d'un trimestre

à l'autre1) Variation d'un exercice

sur l'autre2) Réseaux de distribution 30 sept.

2021 30 juin

2021 30 sept.

2020 ($) (%) ($) (%) Marchés institutionnels 93 487 92 332 85 477 1 155 1,3 % 8 010 9,4 % Intermédiaires financiers 73 026 72 724 68 431 302 0,4 % 4 595 6,7 % Gestion privée 14 281 14 414 25 301 (133) (0,9) % (11 020) (43,6) % Total3) 180 794 179 470 179 209 1 324 0,7 % 1 585 0,9 %

























30 juin

2021 Nouveaux Contributions

nettes Perdus Croissance

interne

nette* Marché Incidence

du change Acquisitions/

cessions 30 sept.

2021 Marchés institutionnels 92 332 1 480 (1 859) (274) (653) 1 294 514 -- 93 487 Intermédiaires financiers 72 724 234 (6) (638) (410) 852 698 (838) 73 026 Gestion privée 14 414 217 (66) (192) (41) (195) 103 -- 14 281 ASG à la clôture de la période3) 179 470 1 931 (1 931) (1 104) (1 104) 1 951 1 315 (838) 180 794

* La colonne Croissance interne nette représente la somme des colonnes Nouveaux, Contributions nettes et Perdus.

1) La variation des ASG d'un trimestre à l'autre rend compte de retraits de 0,8 milliard de dollars dans le réseau de distribution Intermédiaires financiers au troisième trimestre de 2021 relativement à la vente de droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets.

2) La variation des ASG d'un exercice sur l'autre dans le réseau de distribution Intermédiaires financiers rend compte des retraits de 2,0 milliards de dollars au premier trimestre de 2021 et de 0,8 milliard de dollars au troisième trimestre de 2021 relativement à la résiliation de la convention de partage de revenus avec City National Rochdale (« CNR ») liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets, ainsi que des entrées de 0,9 milliard de dollars découlant de l'inclusion des ASG liés à l'équipe Fiera Atlas de sociétés mondiales (« Fiera Atlas ») au cours du deuxième trimestre de 2021. Dans le réseau de distribution Gestion privée, la variation d'un exercice sur l'autre rend compte de la diminution de 12,7 milliards de dollars des ASG liés à la vente de Bel Air Investments Advisors (« Bel Air ») et de Wilkinson Global Asset Management (« WGAM »).

3) Les ASG comprennent des capitaux engagés non déployés de 1,8 milliard de dollars au 30 septembre 2021, de 1,5 milliard de dollars au 30 juin 2021 et de 1,5 milliard de dollars au 30 septembre 2020.

ASG au 30 septembre 2021 de 180,8 milliards de dollars, comparativement à :

179,2 milliards de dollars au 30 septembre 2020, en hausse de 1,6 milliard de dollars, ou 0,9 %.

La hausse des ASG est principalement attribuable à l'appréciation favorable du marché de 19,1 milliards de dollars, aux nouveaux mandats dans les réseaux de distribution Marchés institutionnels, Intermédiaires financiers et Gestion privée de 5,1 milliards de dollars, 2,0 milliards de dollars et 1,6 milliard de dollars, respectivement, et de 0,9 milliard de dollars en raison de l'acquisition de l'équipe Fiera Atlas au cours de l'exercice.



Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la diminution de 15,6 milliards de dollars des ASG découlant de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Les ASG ont également diminué en raison de l'incidence défavorable du change de 3,3 milliards de dollars en raison du fléchissement du dollar américain par rapport au dollar canadien, de la perte de mandats de 5,8 milliards de dollars, et des retraits de 2,4 milliards de dollars de clients existants.



Les ASG au 30 septembre 2021 comprenaient des capitaux engagés non déployés liés aux stratégies de placement pour les marchés privés de la Société de 1,8 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars au 30 septembre 2021.



Exclusion faite de l'incidence des ventes susmentionnées, les ASG au 30 septembre 2021 auraient augmenté de 16,4 milliards de dollars, ou 10,0 %, contre 164,4 milliards de dollars au 30 septembre 2020.





La hausse des ASG est principalement attribuable à l'appréciation favorable du marché de 19,1 milliards de dollars, aux nouveaux mandats dans les réseaux de distribution Marchés institutionnels, Intermédiaires financiers et Gestion privée de 5,1 milliards de dollars, 2,0 milliards de dollars et 1,6 milliard de dollars, respectivement, et de 0,9 milliard de dollars en raison de l'acquisition de l'équipe Fiera Atlas au cours de l'exercice. Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la diminution de 15,6 milliards de dollars des ASG découlant de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Les ASG ont également diminué en raison de l'incidence défavorable du change de 3,3 milliards de dollars en raison du fléchissement du dollar américain par rapport au dollar canadien, de la perte de mandats de 5,8 milliards de dollars, et des retraits de 2,4 milliards de dollars de clients existants. Les ASG au 30 septembre 2021 comprenaient des capitaux engagés non déployés liés aux stratégies de placement pour les marchés privés de la Société de 1,8 milliard de dollars, contre 1,5 milliard de dollars au 30 septembre 2021. Exclusion faite de l'incidence des ventes susmentionnées, les ASG au 30 septembre 2021 auraient augmenté de 16,4 milliards de dollars, ou 10,0 %, contre 164,4 milliards de dollars au 30 septembre 2020. 179,5 milliards de dollars au 30 juin 2021, en hausse de 1,3 milliard de dollars, ou 0,7 %.

La hausse des ASG est principalement attribuable à de nouveaux mandats de 1,9 milliard de dollars, à l'appréciation favorable du marché de 1,9 milliard de dollars et à l'incidence favorable de change de 1,3 milliard de dollars en raison du raffermissement du dollar américain par rapport au dollar canadien. Ce facteur a été contrebalancé en partie par la diminution de 1,9 milliard de dollars des apports des clients existants, la perte de mandats de 1,1 milliard de dollars, ainsi que les retraits de 0,8 milliard de dollars découlant de la vente de droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets, conclue au cours du troisième trimestre.



Les ASG au 30 septembre 2021 comprenaient des capitaux engagés non déployés liés aux stratégies de placement pour les marchés privés de la Société de 1,8 milliard de dollars, comparativement à 1,5 milliard de dollars au 30 juin 2021.

Note : Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action)



TRIMESTRES CLOS LES PÉRIODES DE NEUF MOIS

CLOSES LES

30 sept.

2021 30 juin

2021 30 sept.

2020 30 sept.

2021 30 sept.

2020 ASG (en milliards de dollars) 180,8 179,5 179,2 180,8 179,2 ASG moyens (en milliards de dollars) 183,2 175,9 178,3 179,1 172,4











Produits









Honoraires de gestion 158 175 151 759 159 670 466 402 470 396 Honoraires de performance 2 978 5 373 940 9 783 6 182 Quote-part du résultat net des coentreprises et des entreprises associées 2 743 425 2 145 3 730 4 112 Autres revenus 11 032 9 848 7 982 28 029 18 569 Total des produits 174 928 167 405 170 737 507 944 499 259 Charges









Frais de vente et charges générales et administratives 132 017 119 888 122 568 373 305 363 367 Toutes les autres charges nettes 39 728 33 720 43 141 94 636 133 156

171 745 153 608 165 709 467 941 496 523 Résultat net 3 183 13 797 5 028 40 003 2 736 Attribuable :









Aux actionnaires de la Société 2 333 13 310 4 726 37 877 (2 396) À la participation ne donnant pas le contrôle 850 487 302 2 126 5 132 Résultat net 3 183 13 797 5 028 40 003 2 736 Résultat









BAIIA ajusté1 55 357 52 696 53 424 155 553 148 768 Résultat net (perte nette) 3 183 13 797 5 028 40 003 2 736 Résultat net ajusté1,2 37 536 41 251 37 588 116 313 96 862











Résultat par action de base









BAIIA ajusté1 0,53 0,50 0,51 1,50 1,43 Résultat net 0,02 0,13 0,05 0,36 (0,02) Résultat net ajusté1,2 0,36 0,39 0,36 1,12 0,93 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 104 817 104 455 104 871 103 808 103 926 Résultat par action dilué









BAIIA ajusté1 * 0,51 0,44 0,49 1,44 1,43 Résultat net 0,02 0,12 0,04 0,35 (0,02) Résultat net ajusté1,2 * 0,34 0,36 0,35 1,08 0,93 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 108 957 118 361 108 918 107 974 103 926

* Les mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté par action de base et dilué et résultat net par action ajusté sont calculées au moyen du même nombre moyen pondéré d'actions en circulation que le résultat net par action (perte nette) de base et dilué, respectivement, calculé conformément aux IFRS, que le résultat net soit un profit net ou une perte nette.

Produits

Les produits ont totalisé 174,9 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à :

170,7 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, en hausse de 4,2 millions de dollars, ou 2,5 %.



Cette hausse est essentiellement attribuable aux facteurs suivants :

Cette hausse est essentiellement attribuable aux facteurs suivants : une hausse de 3,0 millions de dollars des autres revenus;



une augmentation des honoraires de performance de 2,1 millions de dollars, provenant principalement de stratégies de la plateforme Marchés publics,

lesquels ont été contrebalancés en partie par la diminution des honoraires de gestion de 1,5 million de dollars.



Le total des produits a reculé de 26,8 millions de dollars, essentiellement en raison de la diminution des honoraires de gestion découlant de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de l'incidence de ces ventes, les produits pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 auraient été de 174,5 millions de dollars, comparativement à 143,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 31,0 millions de dollars ou 21,6 %.





lesquels ont été contrebalancés en partie par la diminution des honoraires de gestion de 1,5 million de dollars. Le total des produits a reculé de 26,8 millions de dollars, essentiellement en raison de la diminution des honoraires de gestion découlant de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de l'incidence de ces ventes, les produits pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 auraient été de 174,5 millions de dollars, comparativement à 143,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 31,0 millions de dollars ou 21,6 %. 167,4 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, en hausse de 7,5 millions de dollars ou 4,5 %.



Cette hausse est essentiellement attribuable aux facteurs suivants :

Cette hausse est essentiellement attribuable aux facteurs suivants : une hausse de 6,4 millions de dollars des honoraires de gestion en raison de l'augmentation des ASG et d'une composition plus favorable des actifs;



une hausse de la quote-part du résultat net dans des coentreprises et entreprises associées de 2,3 millions de dollars;



une hausse de 1,2 million de dollars des autres revenus,

lesquels ont été contrebalancés en partie par la diminution des honoraires de performance de 2,4 millions de dollars (1,7 million de dollars provenant de stratégies de la plateforme Marchés publics et 0,7 million de dollars provenant de stratégies de la plateforme Marchés privés).



La vente des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets a eu une incidence défavorable de 2,4 millions de dollars sur les produits. Compte non tenu de cette vente, les produits pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 auraient été de 174,5 millions de dollars, contre 164,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, une hausse de 9,9 millions de dollars ou 6,0 %, principalement liée aux honoraires de gestion.

Frais de vente et charges générales et administratives

Frais de vente et charges générales et administratives de 132,0 millions de dollars au troisième trimestre de 2021, comparativement à :

122,6 millions de dollars au troisième trimestre de 2020, en hausse de 9,4 millions de dollars ou 7,7 %.



L'augmentation est principalement imputable à la charge de rémunération variable et à l'augmentation de la charge de rémunération fondée sur des actions.



La charge de rémunération fondée sur des actions se chiffrait à 12,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, contre 5,3 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 7,1 millions de dollars. La hausse est essentiellement attribuable à une augmentation des charges de 6,9 millions de dollars liée à l'acquisition accélérée des droits.



Les frais de vente et charges générales et administratives ont reculé de 16,4 millions de dollars en raison de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de ces ventes, les frais de vente et charges générales et administratives auraient été de 131,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, comparativement à 105,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 25,8 millions de dollars ou 24,4 %.



L'augmentation est principalement imputable à la charge de rémunération variable et à l'augmentation de la charge de rémunération fondée sur des actions. La charge de rémunération fondée sur des actions se chiffrait à 12,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, contre 5,3 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 7,1 millions de dollars. La hausse est essentiellement attribuable à une augmentation des charges de 6,9 millions de dollars liée à l'acquisition accélérée des droits. Les frais de vente et charges générales et administratives ont reculé de 16,4 millions de dollars en raison de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de ces ventes, les frais de vente et charges générales et administratives auraient été de 131,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, comparativement à 105,8 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 25,8 millions de dollars ou 24,4 %. 119,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, en hausse de 12,1 millions de dollars ou de 10,1 %.



Cette augmentation est principalement imputable à la hausse de la charge de rémunération variable et de la charge de rémunération fondée sur des actions.



La charge de rémunération fondée sur des actions s'est chiffrée à 12,4 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, contre 5,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, en hausse de 7,2 millions de dollars. La hausse au cours de la période est essentiellement imputable à la charge additionnelle de 6,9 millions de dollars liée à l'acquisition accélérée des droits.



Les frais de vente et charges générales et administratives ont diminué de 0,6 million de dollars des suites de la vente des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de cette vente, les frais de vente et charges générales et administratives auraient été de 131,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, contre 118,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, en hausse de 12,7 millions de dollars ou 10,7 %.

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 2,3 millions de dollars, ou 0,02 $ par action (de base et dilué) pour le troisième trimestre de 2021, comparativement à :

Un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 4,7 millions de dollars ou 0,05 $ par action (de base) et 0,04 $ (dilué) au troisième trimestre de 2020.



La diminution découle essentiellement de ce qui suit :

La diminution découle essentiellement de ce qui suit : la hausse des frais de vente et charges générales et administratives de 9,4 millions de dollars, essentiellement liée à l'augmentation de la charge de rémunération variable et de la charge de rémunération fondée sur des actions, cette dernière comprenant une charge de 6,9 millions de dollars liée à l'acquisition accélérée des droits au cours du troisième trimestre de 2021;



la hausse des coûts de restructuration, frais d'acquisition et autres coûts de 6,9 millions de dollars essentiellement en raison des frais d'indemnité de départ et des honoraires professionnels engagés au cours du trimestre considéré dans le cadre de l'attention accrue accordée par la Société à l'optimisation de son modèle d'exploitation.





Ces diminutions ont été compensées en partie par :

la hausse de 4,2 millions de dollars des produits;



la diminution de la désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres de 4,0 millions de dollars, essentiellement attribuable à la diminution de la charge de désactualisation de 4,5 millions de dollars liée au règlement de l'obligation au titre du prix d'achat associée à la convention de partage des revenus avec CNR pour le fonds Fiera Capital Emerging Markets, qui a été réglée au deuxième trimestre de 2021;



un recul de l'amortissement de 3,7 millions de dollars;



une diminution de l'impôt sur le résultat de 1,2 million de dollars;



une hausse de 0,9 million de dollars du profit sur les placements en raison des ajustements favorables de la juste valeur au cours de la période considérée.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a reculé de 8,6 millions de dollars en raison de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de l'incidence de ces ventes, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société aurait été de 2,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre 2021, une augmentation de 6,2 millions de dollars par rapport à une perte nette de 3,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent.





Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 13,3 millions de dollars ou 0,13 $ par action (de base) et 0,12 $ par action (dilué) pour le deuxième trimestre de 2021.



Cette diminution est essentiellement imputable aux éléments suivants :

Cette diminution est essentiellement imputable aux éléments suivants : une hausse des frais de vente et charges générales et administratives de 12,1 millions de dollars, essentiellement attribuable à l'augmentation de la charge de rémunération variable et à la charge de rémunération fondée sur des actions, cette dernière comprenant une charge de 6,9 millions de dollars attribuable à l'acquisition accélérée des droits au troisième trimestre de 2021;



une hausse de l'intérêt sur la dette à long terme, obligations locatives et autres charges financières de 4,1 millions de dollars, principalement en raison d'une réévaluation de 2,9 millions de dollars au titre du change des éléments monétaires libellés en devises et d'une perte de 1,1 million de dollars au titre de contrats de change à terme, contre un profit de change de 0,4 million de dollars au deuxième trimestre de 2021;



une augmentation de 4,0 millions de dollars des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts essentiellement imputables aux frais d'indemnités de départ et aux honoraires professionnels engagés au cours du trimestre considéré en raison de l'accent soutenu placé par la Société sur l'optimisation de son modèle d'exploitation mondial, compensée en partie par une diminution des frais de résiliation liés à la liquidation d'un fonds en Europe comptabilisée au cours du deuxième trimestre de 2021;

comptabilisée au cours du deuxième trimestre de 2021;

une hausse de 1,6 million de dollars de la désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres essentiellement imputable à un ajustement de réévaluation comptabilisé au cours du trimestre considéré relativement à un passif lié à un instrument financier remboursable au gré du porteur.

Cette diminution a été contrebalancée en partie par :

une hausse des produits de 7,5 millions de dollars;



une diminution de 1,4 million de dollars de la charge d'impôt sur le résultat principalement attribuable à une diminution du bénéfice imposable par rapport à la période comparable;



une hausse de 0,5 million de dollars du profit réalisé sur les placements principalement en raison des ajustements favorables de la juste valeur au cours de la période considérée.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a reculé de 0,5 million de dollars en raison de la vente des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de cette vente, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 aurait été de 2,3 millions de dollars, contre 12,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, en baisse de 10,5 millions de dollars ou 82,0 %.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de 2021 s'est établi à 55,4 millions de dollars, soit 0,53 $ par action (de base) et 0,51 $ par action (dilué) comparativement à :

53,4 millions de dollars, soit 0,51 $ par action (de base) et 0,49 $ par action (dilué) au troisième trimestre de 2020, pour une hausse de 2,0 millions de dollars ou 3,7 % du BAIIA ajusté.

La hausse est essentiellement attribuable à l'augmentation des produits de 4,2 millions de dollars en raison de la hausse des honoraires de gestion, partiellement contrebalancée par une augmentation des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, de 2,2 millions de dollars en raison de la charge de rémunération variable.



Le BAIIA ajusté a reculé de 10,4 millions de dollars en raison de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de l'incidence de ces ventes, le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 aurait été de 55,3 millions de dollars comparativement à 42,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 12,4 millions de dollars ou 28,9 %.





La hausse est essentiellement attribuable à l'augmentation des produits de 4,2 millions de dollars en raison de la hausse des honoraires de gestion, partiellement contrebalancée par une augmentation des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, de 2,2 millions de dollars en raison de la charge de rémunération variable. Le BAIIA ajusté a reculé de 10,4 millions de dollars en raison de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de l'incidence de ces ventes, le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 aurait été de 55,3 millions de dollars comparativement à 42,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 12,4 millions de dollars ou 28,9 %. 52,7 millions de dollars ou 0,50 $ par action (de base) et 0,44 $ par action (dilué) au deuxième trimestre de 2021, pour une hausse de 2,7 millions de dollars ou 5,1 % du BAIIA ajusté.

Cette hausse est attribuable à celle des produits de 7,5 millions de dollars découlant principalement d'une augmentation des honoraires de gestion partiellement compensée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, de 4,9 millions de dollars en raison principalement de la hausse de la charge de rémunération variable.



Le BAIIA ajusté a diminué de 1,8 million de dollars en raison de l'incidence de la vente des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 aurait été de 55,3 millions de dollars, contre 50,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, pour une hausse de 4,5 millions de dollars ou 8,9 %.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté pour le troisième trimestre de 2021 s'est établi à 37,5 millions de dollars, soit 0,36 $ par action (de base) et 0,34 $ par action (dilué), comparativement à :

37,6 millions de dollars, ou 0,36 $ par action (de base) et 0,35 $ par action (dilué) au troisième trimestre de 2020, pour une baisse de 0,1 million de dollars, ou 0,3 % du résultat net ajusté.

La diminution est essentiellement imputable à une hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, de 2,2 millions de dollars découlant essentiellement de l'augmentation de la charge de rémunération variable et à la hausse de la charge d'impôt sur le résultat de 2,3 millions de dollars, partiellement compensées par une hausse de 4,2 millions de dollars des produits principalement en raison d'une augmentation des honoraires de gestion et autres produits.



Le résultat net ajusté a diminué de 10,6 millions de dollars en raison de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 aurait été de 37,5 millions de dollars, contre 27,0 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, pour une hausse de 10,5 millions de dollars ou 38,9 %.





La diminution est essentiellement imputable à une hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, de 2,2 millions de dollars découlant essentiellement de l'augmentation de la charge de rémunération variable et à la hausse de la charge d'impôt sur le résultat de 2,3 millions de dollars, partiellement compensées par une hausse de 4,2 millions de dollars des produits principalement en raison d'une augmentation des honoraires de gestion et autres produits. Le résultat net ajusté a diminué de 10,6 millions de dollars en raison de la vente de Bel Air, de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la vente de WGAM. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 aurait été de 37,5 millions de dollars, contre 27,0 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, pour une hausse de 10,5 millions de dollars ou 38,9 %. 41,3 millions de dollars ou 0,39 $ par action (de base) et 0,36 $ par action (dilué) au deuxième trimestre de 2021, ce qui représente une diminution du résultat net ajusté de 3,8 millions de dollars ou 9,2 %.

Cette diminution est principalement attribuable à une hausse des frais de vente et charges générales et administratives, exclusion faite de la rémunération fondée sur des actions, de 4,9 millions de dollars principalement attribuable à la hausse de la charge de rémunération variable, à une augmentation de 4,1 millions de dollars des intérêts sur la dette à long terme, obligations locatives et autres charges financières et à une hausse de 2,5 millions de dollars de la charge d'impôt sur le résultat. Cette hausse a été contrebalancée en partie par celle des produits de 7,5 millions de dollars découlant principalement d'une augmentation des honoraires de gestion.



Le résultat net ajusté a reculé de 0,7 million de dollars en raison de la vente des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de cet événement, le résultat net ajusté pour le trimestre clos le 30 septembre 2021 aurait été de 37,5 millions de dollars, contre 40,6 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, pour une baisse de 3,1 millions de dollars ou 7,6 %.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter à la rubrique Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion sous la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital.

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le jeudi 11 novembre 2021, à compter de 10 h (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1-888-390-0620 (sans frais) et pour y accéder à partir d'ailleurs dans le monde, composez le 1-416-764-8651, code 16480557.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 18 novembre 2021. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1-888-390-0541 (sans frais), code 480557, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué) ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et, par conséquent, sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.



Il y a lieu de se reporter à la page 47 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2021 pour obtenir un rapprochement avec les mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société et une description de ces dernières.



Attribuable aux actionnaires de la Société

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives portant sur des événements ou résultats futurs et fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Les déclarations prospectives contiennent également des commentaires à l'égard du moment prévu de la clôture de la transaction avec Gestion d'actifs StonePine inc. Les déclarations prospectives peuvent contenir des commentaires quant aux objectifs de Fiera Capital, aux stratégies pour l'atteinte de ces objectifs, aux résultats financiers attendus et aux perspectives pour les activités de Fiera Capital et pour les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et mondiale. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « croit », « s'attend à », « planifie », « prévoit », « estime », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions, ainsi que des expressions similaires conjuguées au conditionnel ou au futur, comme « fera », « devrait » et « pourrait ».

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, risques inhérents et incertitudes, tant généraux que particuliers, ainsi que le risque que les prévisions, projections, attentes ou conclusions s'avèrent inexactes. L'incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19 a accentué ce risque en raison des défis additionnels qu'elle pose pour la formulation de prévisions, projections, attentes ou conclusions.

La Société ne garantit donc pas que ses déclarations prospectives se réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas s'y fier indûment, puisque les résultats et faits réels pourraient différer sensiblement des estimations et prévisions, projections, attentes ou conclusions qui y sont exprimées qui comprennent, notamment, les risques liés à l'incapacité d'obtenir le consentement des clients à la transaction avec Gestion d'actifs StonePine inc., à l'incapacité de satisfaire aux conditions de clôture en temps opportun pour la transaction avec Gestion d'actifs StonePine inc. ou de ne pas y satisfaire du tout, à l'incapacité de respecter le moment prévu de la clôture de la transaction avec Gestion d'actifs StonePine inc., à l'incapacité de réaliser la transaction avec Gestion d'actifs StonePine inc. pour quelque raison que ce soit, à l'incapacité de réaliser les avantages prévus de l'accord de sous-conseiller avec Gestion d'actifs StonePine inc., le risque lié au rendement et au placement des ASG, la concentration des actifs sous gestion au sein d'un nombre limité de stratégies, le risque de réputation, le risque lié aux questions réglementaires, les politiques, procédures et capacité de sécurité de l'information, le risque lié aux litiges, la couverture d'assurances, les relations avec des tiers, la croissance et l'intégration des entreprises acquises, la croissance des ASG, le personnel clé et d'autres facteurs décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans les autres documents déposés périodiquement sur www.sedar.com.

La liste des facteurs susmentionnés n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives figurant au présent document ou dans toute autre information présentée par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer avec prudence les facteurs précédents et d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, écrite ou verbale énoncée à l'occasion par la Société ou en son nom à la lumière de nouveaux événements ou circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 180,8 milliards de dollars canadiens au 30 septembre 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

