Actifs sous gestion (les « ASG ») de 174,5 milliards de dollars au 31 mars 2022

diminution de 13,8 milliards de dollars, ou 7,3 %, comparativement au 31 décembre 2021



hausse de 1,6 milliard de dollars, ou 0,9 %, comparativement au 31 mars 2021

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 3,4 millions de dollars au premier trimestre de 2022, comparativement à 22,2 millions de dollars au premier trimestre de 2021

Résultat net ajusté 2) de 33,3 millions de dollars au premier trimestre de 2022, comparativement à 37,5 millions de dollars au premier trimestre de 2021

Flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois 2) de 145,3 millions de dollars au premier trimestre de 2022, comparativement à 101,6 millions de dollars au premier trimestre de 2021

rachat aux fins d'annulation de 3,56 millions d'actions de catégorie A à droit de vote subalterne (les « actions de catégorie A ») auprès de Natixis Investment Managers.

Événements postérieurs au 31 mars 2022

Le 20 avril 2022, Fiera Capital a annoncé la modification et la mise à jour de sa facilité de crédit. La facilité de crédit, dans sa version modifiée, voit sa date d'échéance être prolongée du 20 juin 2023 au 20 avril 2026 et sa capacité d'emprunt être augmentée de 600 millions de dollars à 700 millions de dollars.

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX : FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2022. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indications contraires.













(en milliers de dollars,

à moins d'indications contraires) T1

T1

Variation 2022

2021

$ % ASG à la clôture de la période

(en milliards de dollars) 174,5

172,9

1,6

0,9 %

















Mesures financières

conformes aux IFRS















Total des produits 172 343

165 611

6 732

4,0 % Honoraires de gestion 159 311

156 468

2 843

1,8 % Résultat net1) 3 419

22 234

(18 815)

(84,7) %

















Mesures financières

non conformes aux IFRS















BAIIA ajusté2) 47 328

47 500

(172)

(0,4) % Marge du BAIIA ajusté2) 27,5 % 28,7 % (1,2) % (4,2) % Résultat net ajusté1), 2) 33 252

37 526

(4 274)

(11,2) % Flux de trésorerie disponibles

des douze derniers mois2) 145 257

101 583

43 674

43,0 %

Remarque : Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis.

« Le premier trimestre de 2022 a été empreint de nombreux événements géopolitiques et économiques, qui ont eu une incidence importante sur les marchés financiers mondiaux et qui ont mené à un niveau d'inflation qui n'avait pas été enregistré depuis plusieurs décennies. Dans un environnement aussi imprévisible, la répartition d'actifs vers des stratégies de placement de marchés privés telles que celles axées sur les actifs réels et sur le crédit privé, qui sont moins sujets aux fluctuations des marchés dans un contexte de volatilité, agit comme couverture contre le risque d'inflation, améliorant de ce fait l'efficacité du profil de risque-rendement du portefeuille de nos clients, a affirmé M. Jean-Philippe Lemay, président mondial et chef de la direction. En dépit des conditions désavantageuses du marché boursier et des titres à revenu fixe qui ont entraîné des rééquilibrages de portefeuilles par nos clients au cours du trimestre, nous sommes satisfaits de l'activité globale générée par nos stratégies à l'échelle de la Société, qui a donné lieu à des entrées brutes de nouveaux ASG totalisant 1,9 milliard de dollars pour le trimestre et qui devrait engendrer des produits bruts annuels estimatifs additionnels de 14,9 millions de dollars. Par ailleurs, conformément à nos priorités stratégiques, notre plateforme de stratégies de placement de marchés privés a généré une croissance des ASG de 24,3 % d'un exercice à l'autre. »

« Nos indicateurs financiers demeurent solides, notre ratio de la dette à long terme sur le BAIIA, calculé conformément aux modalités de notre facilité de crédit, s'établissant à 2,18 fois au 31 mars 2022, comparativement à 2,40 fois au premier trimestre de 2021. De plus, comme cela a été annoncé le 20 avril 2022, nous nous sommes dotés d'une plus flexibilité financière additionnelle grâce à la modification et à la prolongation de notre facilité de crédit, dont l'échéance passe de juin 2023 à avril 2026. Nous avons également remis 34,9 millions de dollars à nos actionnaires en rachetant 3,56 millions d'actions de catégorie A auprès de Natixis, a affirmé M. Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière mondiale. Je suis également ravi d'annoncer que le conseil d'administration a approuvé le versement d'un dividende de 21,5 cents par action, qui sera payable le 13 juin 2022. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indications contraires)



MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PRIVÉS TOTAL

Marchés institutionnels Intermédiaires financiers Gestion privée Total Marchés publics Marchés institutionnels Intermédiaires financiers Gestion privée Total Marchés privés ASG - 31 décembre 2021 82 694 77 498 12 256 172 448 12 933 398 2 535 15 866 188 314 Nouveaux mandats 125 292 298 715 1 047 -- 100 1 147 1 862 Contributions nettes (1 033) (314) 29 (1 318) (388) (17) (108) (513) (1 831) Mandats perdus (204) (164) (141) (509) (23) -- (1) (24) (533) Croissance interne nette3) (1 112) (186) 186 (1 112) 636 (17) (9) 610 (502) Marché (6 646) (5 813) (1 261) (13 720) 84 (2) 370 452 (13 268) ASG - 31 mars 2022 74 936 71 499 11 181 157 616 13 653 379 2 896 16 928 174 544





















MARCHÉS PUBLICS MARCHÉS PRIVÉS TOTAL

Marchés institutionnels Intermédiaires financiers Gestion privée Total Marchés publics Marchés institutionnels Intermédiaires financiers Gestion privée Total Marchés privés ASG - 31 mars 2021 78 081 69 514 11 717 159 312 11 130 401 2 052 13 583 172 895 Nouveaux mandats 1 978 1 146 886 4 010 2 933 33 342 3 308 7 318 Contributions nettes (5 448) 374 (461) (5 535) (940) (1) 22 (919) (6 454) Mandats perdus (2 116) (2 950) (515) (5 581) (122) (4) (23) (149) (5 730) Croissance interne nette3) (5 586) (1 430) (90) (7 106) 1 871 28 341 2 240 (4 866) Marché 2 441 3 333 (446) 5 328 652 (50) 503 1 105 6 433 Transactions stratégiques4) -- 82 -- 82 -- -- -- -- 82 ASG - 31 mars 2022 74 936 71 499 11 181 157 616 13 653 379 2 896 16 928 174 544

Principaux faits saillants financiers

Les ASG pour le premier trimestre de 2022 ont diminué de 13,8 milliards de dollars, ou 7,3 %, par rapport au trimestre précédent, essentiellement en raison de la pression défavorable du marché. Les ASG ont augmenté de 1,6 milliard de dollars, ou 0,9 %, par rapport à la période correspondante de 2021, essentiellement en raison des ventes brutes et de l'appréciation favorable du marché, contrebalancées en partie par les retraits nets d'actifs sous gestion.

Les produits pour le premier trimestre de 2022 ont augmenté de 6,7 millions de dollars, ou 4,0 %, par rapport à la période correspondante de 2021. L'accroissement est principalement attribuable à la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés et à la hausse de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées, ce qui a été compensé en partie par la diminution des honoraires de gestion sur les marchés publics. Des produits liés aux cessions 5) de 15,5 millions de dollars avaient été pris en compte au premier trimestre de 2021. Compte non tenu de l'incidence des cessions, les produits pour le premier trimestre de 2021 se seraient chiffrés à 150,1 millions de dollars, et l'augmentation correspondante d'un exercice sur l'autre aurait été de 22,2 millions de dollars, ou 14,8 %.

de 15,5 millions de dollars avaient été pris en compte au premier trimestre de 2021. Compte non tenu de l'incidence des cessions, les produits pour le premier trimestre de 2021 se seraient chiffrés à 150,1 millions de dollars, et l'augmentation correspondante d'un exercice sur l'autre aurait été de 22,2 millions de dollars, ou 14,8 %. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 18,8 millions de dollars comparativement à la période correspondante de 2021. La diminution est essentiellement attribuable aux éléments suivants :

une hausse de 11,3 millions de dollars de la charge de rémunération fondée sur des actions en raison d'une attribution dont les droits ont été immédiatement acquis et réglés en actions de catégorie A au cours du trimestre;



une diminution de 6,0 millions de dollars de la charge d'amortissement;



un profit net de 16,7 millions de dollars comptabilisé à l'exercice précédent relativement à la vente de Bel Air et une dépréciation des actifs détenus en vue de la vente;



la prise en compte, au premier trimestre de 2021, d'un résultat net lié aux cessions de 21,0 millions de dollars. Compte non tenu de l'incidence des cessions, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour le premier trimestre de 2021 aurait été de 1,2 million de dollars, et l'augmentation correspondante d'un exercice à l'autre aurait été de 2,2 millions de dollars, ou 183 %.

Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2022 a reculé de 0,2 million de dollars, ou 0,4 %, par rapport à la période correspondante de 2021. La diminution est imputable à la hausse des frais de vente et charges générales et administratives, exclusion faite de la charge de rémunération fondée sur des actions de 6,9 millions de dollars, essentiellement en raison de la modification de la catégorisation de la charge de rémunération liée à l'accord de sous-conseiller de StonePine et à la hausse des honoraires professionnels, ce qui a été compensé en partie par une hausse des produits de 6,7 millions de dollars. Un BAIIA ajusté lié aux cessions de 6,0 millions de dollars avait été pris en compte au premier trimestre de 2021. Compte non tenu de l'incidence des cessions, le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2021 se serait chiffré à 41,5 millions de dollars, et l'augmentation correspondante d'un exercice à l'autre aurait été de 5,8 millions de dollars, ou 14,0 %. La marge du BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2022 s'est établie à 27,5 %, contre 28,7 % à l'exercice précédent. Compte non tenu de l'incidence des cessions, la marge du BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2021 aurait été de 27,6 %.

Le résultat net ajusté a diminué de 4,2 millions de dollars, ou 11,2 %, pour le premier trimestre de 2022 comparativement à la période correspondante de 2021. La diminution est principalement imputable à la hausse de la charge d'impôt sur le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société. Un résultat net ajusté lié aux cessions de 7,4 millions de dollars avait été pris en compte au premier trimestre de 2021. Compte non tenu de l'incidence des cessions, le résultat net ajusté pour le premier trimestre de 2021 aurait été de 30,1 millions de dollars, et l'augmentation correspondante d'un exercice à l'autre aurait été de 3,2 millions de dollars, ou 10,6 %.

Les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois pour le premier trimestre de 2022 ont augmenté de 43,7 millions de dollars, ou 43,0 %, par rapport à la période correspondante de 2021, essentiellement en raison de l'augmentation de la trésorerie générée par les activités d'exploitation et de la diminution de la trésorerie affectée au règlement des obligations au titre du prix d'achat.

Faits saillants des activités du premier trimestre

Modification et prolongation de la facilité de crédit

Le 20 avril 2022, la Société a conclu la septième entente de crédit modifiée et mise à jour, qui prolonge, du 30 juin 2023 au 20 avril 2026, la date d'échéance de sa facilité renouvelable non garantie de premier rang et qui en fait passer la capacité d'emprunt de 600 millions de dollars à 700 millions de dollars. Aucun changement important en ce qui a trait à la tarification et aux conventions financières n'a été apporté lors de la modification de la facilité.

Déclaration de dividendes

Le 3 mai 2022, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,215 $ par action de catégorie A et par action de catégorie B, payable le 13 juin 2022 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 16 mai 2022.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter à la rubrique Documents financiers -- Résultats trimestriels -- Rapport de gestion sous la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital.

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le mercredi 4 mai 2022, à compter de 10 h (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1-888-390-0620 (sans frais) et pour y accéder à partir d'ailleurs dans le monde, composez le 1-416-764-8651, code 90349704.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 11 mai 2022. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1-888-390-0541 (sans frais), code 349704, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

1) Attribuable aux actionnaires de la Société.

2) Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué) ainsi que les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et, par conséquent, sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.

Il y a lieu de se reporter à la page 43 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2022, qui est disponible sur SEDAR à l'adresse www.sedar.com, pour obtenir une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société. Pour obtenir un rapprochement avec ces dernières, il y a lieu de se reporter aux tableaux qui suivent.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars)



TRIMESTRES CLOS LES

31 mars 2022 31 mars 2021 Résultat net 5 453

23 023

Charge d'impôt sur le résultat 1 604

1 152

Amortissements 15 357

21 402

Intérêts sur la dette à long terme, les obligations locatives et les autres charges financières 5 858

8 326

BAIIA 28 272

53 903

Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 3 833

6 196

Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres (39)

1 024

Perte (profit) sur les placements, montant net 1 061

(343)

Profit sur la vente d'une entreprise et dépréciation d'actifs détenus en vue de la vente --

(16 660)

Rémunération fondée sur des actions 14 609

3 289

Autres (profits) pertes (408)

91

BAIIA ajusté 47 328

47 500



Rapprochement du résultat net ajusté (en milliers de dollars)



TRIMESTRES CLOS LES

31 mars 2022 31 mars 2021 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 3 419

22 234

Amortissements 15 357

21 402

Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 3 833

6 196

Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres, et intérêt effectif sur la dette convertible 575

1 593

Profit sur la vente d'une entreprise et dépréciation d'actifs détenus en vue de la vente --

(16 660)

Rémunération fondée sur des actions 14 609

3 289

Autres (profits) pertes (408)

91

Incidence fiscale des éléments ci-dessus (4 133)

(619)

Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires de la Société 33 252

37 526



Rapprochement des flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois (en milliers de dollars)



TRIMESTRES

T1 2022 T4 2021 T3 2021 T2 2021 T1 2021 T4 2020 T3 2020 T2 2020 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation (25 951) 97 226 36 960 61 452 (24 352) 94 162 25 714 52 427 Règlement d'obligations au titre du prix d'achat -- -- -- (3 551) (8 081) (3 115) (2 667) (8 199) Produit tiré du billet à ordre 1 334 1 319 1 258 1 152 1 123 -- -- -- Distributions reçues des coentreprises et des entreprises associées, déduction faite des investissements 6 330 2 256 1 788 (222) 1 652 2 282 2 440 4 409 Dividendes et autres distributions versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle (1 425) (19) (43) (626) (2 067) 32 -- -- Paiements de loyer, déduction faite des incitatifs à la location (4 306) (4 822) (3 829) (4 698) (3 200) (4 954) (4 653) (4 681) Intérêt payé sur la dette à long terme et les débentures (7 427) (6 636) (7 460) (6 705) (7 769) (7 143) (8 383) (7 411) Autres coûts de restructuration 418 883 3 112 2 599 2 662 2 128 671 -- Frais liés aux acquisitions et autres coûts 1 412 1 326 892 1 260 172 4 555 743 3 086 Flux de trésorerie disponibles (29 615) 91 533 32 678 50 661 (39 860) 87 947 13 865 39 631 Flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois 145 257 135 012 131 426 112 613 101 583 87 169 63 065 81 824

3) La croissance interne nette correspond à la somme des nouveaux mandats, des contributions nettes et des mandats perdus.

4) Constitué de 0,9 milliard de dollars d'ASG ajoutés au terme de l'acquisition de l'équipe Fiera Atlas de sociétés mondiales en 2021, cet ajout ayant été partiellement contrebalancé par la diminution de 0,8 milliard de dollars des ASG en raison de la cession des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR relative au fonds Fiera Capital Emerging Markets.

5) Incidence des cessions

L'activité stratégique de la Société au cours du trimestre clos le 31 mars 2021 a comporté diverses cessions. À des fins de comparaison, la Société fournit dans l'ensemble du rapport de gestion de l'information sur l'incidence de ces cessions. Lorsque l'expression « incidence des cessions » est utilisée, les résultats des entités cédées avant leur vente ont été exclus des résultats des périodes comparatives, comme suit :

- La comparaison du premier trimestre de 2022 par rapport au premier trimestre de 2021 ne tient compte ni des résultats de Bel Air, qui a été cédée le 28 février 2021, ni des droits de gestion du fonds Fiera Capital Emerging Markets, qui ont été cédés le 9 juillet 2021.

Déclarations prospectives

Le présent document contient des déclarations prospectives portant sur des événements ou résultats futurs et fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Les déclarations prospectives peuvent contenir des commentaires quant aux objectifs de Fiera Capital, aux stratégies pour l'atteinte de ces objectifs, aux résultats financiers attendus et aux perspectives pour les activités de Fiera Capital et pour les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies à l'échelle mondiale. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses qu'elle juge raisonnables à la lumière de l'information dont elle dispose au moment où elles sont émises, et elles peuvent habituellement être reconnues à l'emploi de termes tels que « croit », « s'attend à », « anticipe », « planifie », « estime », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prévoit », « potentiel », « continue », « cible », « entend » ou la forme négative de ces termes ou toute terminologie comparable, ainsi que des expressions similaires conjuguées au conditionnel ou au futur, comme « fera », « devrait » et « pourrait ».

Étant donné leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreux hypothèses, incertitudes et risques inhérents, tant généraux que particuliers, ainsi que le risque que les prévisions, projections, attentes ou conclusions s'avèrent inexactes. L'incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19 a accentué ce risque en raison des défis additionnels qu'elle pose pour la formulation de prévisions, projections, attentes ou conclusions. La Société ne garantit donc pas que ses déclarations prospectives se réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas s'y fier indûment, puisque les résultats et faits réels pourraient différer sensiblement des prévisions, projections, attentes ou conclusions qui y sont exprimées en raison d'importants facteurs dont bon nombre sont indépendants de sa volonté. Ces facteurs comprennent, notamment, les risques liés au rendement des placements, au placement des actifs sous gestion (« ASG ») et à la concentration des ASG liés à des stratégies de placement pour lesquelles StonePine Asset Management Inc. (« StonePine ») est le sous-conseiller, le risque de réputation, le risque lié aux questions réglementaires, les politiques, procédures et capacités en matière de sécurité de l'information, les lois en matière de vie privée, le risque lié aux litiges, la couverture d'assurances, les relations avec des tiers, la croissance et l'intégration des entreprises acquises, la croissance des ASG, le personnel clé, ainsi que d'autres facteurs décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 ou analysés dans d'autres documents déposés périodiquement par la Société auprès des autorités compétentes en valeurs mobilières, lesquels sont disponibles sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com.

La liste des facteurs susmentionnés n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives figurant au présent document ou dans toute autre information présentée par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer avec prudence les facteurs précédents et d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, écrite ou verbale énoncée à l'occasion par la Société ou en son nom à la lumière de nouveaux événements ou circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les ASG se chiffraient à environ 174,5 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2022. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ » www.fieracapital.com.

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

