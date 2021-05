NE PAS PARTAGER À TRAVERS LES SERVICES DE NOUVELLES OU

Actifs sous gestion (« ASG ») de 172,9 milliards de dollars au 31 mars 2021

Résultat net de 23,0 millions de dollars au premier trimestre de 2021 et résultat net de 12,0 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020

résultat net de 12,0 millions de dollars pour le premier trimestre de 2020

de 37,5 millions de dollars au premier trimestre de 2021; 20,5 millions de dollars pour le premier trimestre 2020

de 47,5 millions de dollars au premier trimestre de

de 26,9 % pour le premier trimestre de 2020

Déclaration de dividendes de 0,21 $ par action en mai 2021, payable en juin 2021

MONTRÉAL, le 6 mai 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre clos le 31 mars 2021. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.



(en milliers de dollars, à moins d'indication contraire ) T1 2021 T4 2020 Variation

(%) T1 2020 Variation

(%) ASG à la clôture de la période (en milliards

de dollars) 172,9 181,9 (4,9) % 159,5 8,4 %











Mesures financières conformes aux IFRS









Total des produits 165 611 195 886 (15,5) % 161 657 2,4 % Honoraires de gestion 156 468 163 580 (4,3) % 154 824 1,1 % Résultat net (perte nette) 23 023 (709) négligeable 12 022 91,5 %











Mesures financières non conformes aux IFRS









BAIIA ajusté1 47 500 60 954 (22,1) % 43 451 9,3 % Marge du BAIIA ajusté1 28,7 % 31,1 % (240 pb) 26,9 % 180 pb Résultat net ajusté1,2 37 526 49 238 (23,8) % 20 471 83,3 %













* « pb » signifie point de base

« Depuis le début de l'exercice, de nombreux faits nouveaux majeurs ont évolué dans la direction de notre scénario de forte probabilité de reprise économique rapide en 2021. L'optimisme à l'égard de la trajectoire de croissance a gagné beaucoup de terrain, alors que les investisseurs se sont parés à la perspective de la hausse importante des dépenses budgétaires aux États-Unis et que le déploiement de la vaccination à l'échelle mondiale laisse entrevoir un retour à la normalité économique, redynamisant nos perspectives », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction. « À la lumière de nos perspectives financières, nous sommes très heureux des résultats de notre premier trimestre et des solides bases sur lesquelles nous avons amorcé l'exercice. »

« Le BAIIA ajusté, se chiffrant à 47,5 millions de dollars, s'est accru de 4,0 millions de dollars d'un exercice à l'autre et la marge correspondante s'est accrue de 180 points de base. Ces résultats démontrent les progrès que nous accomplissons vers la réalisation de nos priorités stratégiques, et plus particulièrement les progrès vers l'accroissement de notre levier opérationnel alors que nous continuons d'améliorer notre modèle d'interaction avec les clients », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation mondiale. « Notamment, grâce à une offre attrayante et diversifiée sur les marchés privés et à l'ajout récent d'une équipe chevronnée en matière d'actions mondiales présentant une feuille de route exceptionnelle et un important potentiel de croissance, notre plateforme de placement concurrentielle jouit d'une position unique pour tirer parti de la demande stable pour nos stratégies de placement. »

« Offrir de la valeur aux actionnaires grâce à une affectation des capitaux optimisée demeure une priorité constante pour Fiera Capital. La vente de Bel Air, conclue dans le but de mieux harmoniser nos activités de Gestion privée, nous a permis de réduire encore davantage l'endettement de la Société au cours du premier trimestre. Par ailleurs, nous avons versé 7,1 millions de dollars sous forme de rachat d'actions dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours du premier trimestre, portant le total de la valeur remise aux actionnaires à 10,1 millions de dollars depuis le lancement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités en juillet dernier », a affirmé Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière globale. « Je suis également heureux d'annoncer que le conseil d'administration a approuvé un dividende de 21 cents par action payable le 15 juin. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indication contraire)





ASG

aux Variation d'un trimestre

à l'autre Variation d'un exercice

à l'autre Canaux de

distribution 31 mars

2021 31 décembre

2020 31 mars

2020 ($) (%) ($) (%) Marchés

institutionnels 89 211 89 411 74 931 (200) (0,2) % 14 280 19,1 % Intermédiaires

financiers 69 915 71 074 59 074 (1 159) (1,6) % 10 841 18,4 % Gestion privée 13 769 21 368 25 535 (7 599) (35,6) % (11 766) (46,1) % Total1 172 895 181 853 159 540 (8 958) (4,9) % 13 355 8,4 %























31 décembre

2020 Nouveaux Contributions

nettes Perdus Croissance

interne

nette* Marché Incidence

du change Acquisitions/

cessions 31 mars

2021 Marchés

institutionnels 89 411 1 412 29 (476) 965 (873) (292) -- 89 211 Intermédiaires

financiers 71 074 1 072 922 (470) 1 524 (167) (459) (2 057) 69 915 Gestion privée 21 368 713 53 (150) 616 224 (172) (8 267) 13 769 ASG à la clôture

de la période1 181 853 3 197 1 004 (1 096) 3 105 (816) (923) (10 324) 172 895



1 Les ASG au 31 mars 2021 et au 31 décembre 2020 comprenaient des capitaux engagés non déployés de 1,7 milliard de dollars et de 1,4 milliard de dollars au 31 mars 2020.

* La colonne Croissance interne nette représente la somme des colonnes Nouveaux, Perdus et Contributions nettes.



ASG au 31 mars 2021 de 172,9 milliards de dollars, comparativement à :

159,5 milliards de dollars au 31 mars 2020, en hausse de 13,4 milliards de dollars, ou 8,4 %.

La hausse des ASG est essentiellement attribuable à l'appréciation du marché de 32,6 milliards de dollars et aux nouveaux mandats de 11,7 milliards de dollars. Les nouveaux mandats ont été remportés dans l'ensemble des canaux de distribution de la Société pour les stratégies relatives aux actions et aux titres à revenu fixe et les stratégies de placement privé alternatives, ainsi que pour les mandats visant plusieurs stratégies.



Ces hausses ont été contrebalancées en partie par des mandats perdus de 8,2 milliards de dollars et par des demandes de rachat de clients existants de 1,4 milliard de dollars qui comprenaient 2,9 milliards de dollars au titre de mandats perdus et de rachats auprès de Bel Air Investment Advisors (« Bel Air ») au deuxième semestre de 2020 à la suite du départ d'une équipe de conseillers. Les fluctuations des cours du change ont eu une incidence défavorable de 7,1 milliards de dollars découlant du fléchissement du dollar américain.



Compte non tenu de l'incidence des demandes de rachat auprès de Bel Air, la Société a généré une croissance interne nette de 5,0 milliards de dollars au cours de la période de douze mois.



Les ASG ont également subi l'incidence des cessions ayant trait aux transactions annoncées au préalable, soit :

la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements S.E.C. le 26 juin 2020 (1,2 milliard de dollars);



la vente de Wilkinson Global Asset Management (« WGAM ») le 31 décembre 2020 (2,7 milliards de dollars);



la vente de Bel Air annoncée le 1 er mars 2021 (8,3 milliards de dollars);

mars 2021 (8,3 milliards de dollars);

la résiliation de la convention de partage des revenus avec City National Rochdale (« CNR ») liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets (le « fonds Emerging Markets ») (2,1 milliards de dollars).



Ces transactions ont eu une incidence de 14,2 milliards de dollars sur les ASG au cours de la période de douze mois close le 31 mars 2021.



Les capitaux engagés et non déployés se chiffraient à 1,7 milliard de dollars au 31 mars 2021, comparativement à 1,4 milliard de dollars au 31 mars 2020.





181,9 milliards de dollars au 31 décembre 2020, en baisse de 9,0 milliards de dollars, ou 4,9 %.

La Société a connu une forte croissance interne nette de 3,1 milliards de dollars au cours du trimestre en raison de ventes nettes à l'échelle de ses trois canaux de distribution. Ce résultat comprend notamment des nouveaux mandats à hauteur de 3,2 milliards de dollars au Canada , aux États-Unis et en Europe pour des stratégies de placement touchant toutes les catégories d'actifs de la Société. Ceci a été contrebalancé en partie par l'incidence défavorable des fluctuations du marché des titres à revenu fixe et du change de 1,7 milliard de dollars au cours du trimestre.



Les ASG ont également subi l'incidence des cessions liées aux transactions annoncées au préalable, constituées de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets. Ces transactions ont eu une incidence de 10,3 milliards de dollars sur les ASG au cours du premier trimestre.



La Société présentait au 31 mars 2021 des capitaux engagés et non déployés se chiffrant à 1,7 milliard de dollars, relativement stables par rapport au 31 décembre 2020.



Note : Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars, sauf les données par action)



TRIMESTRES CLOS LES

31 mars

2021 31 décembre

2020 31 mars

2020 ASG (en milliards de dollars) 172,9 181,9 159,5 ASG moyens (en milliards de dollars) 178,2 178,9 167,7 Produits





Honoraires de gestion 156 468 163 580 154 824 Honoraires de performance 1 432 22 608 3 251 Quote-part du résultat net des coentreprises et des entreprises

associées 562 1 558 (249) Autres revenus 7 149 8 140 3 831 Total des produits 165 611 195 886 161 657 Charges





Frais de vente et charges générales et administratives 121 400 140 236 118 328 Toutes les autres charges nettes 21 188 56 359 31 307

142 588 196 595 149 635 Résultat net (perte nette) 23 023 (709) 12 022 Attribuable :





Aux actionnaires de la Société 22 234 (983) 7 581 À la participation ne donnant pas le contrôle 789 274 4 441 Résultat net (perte nette) 23 023 (709) 12 022 Résultat





BAIIA ajusté1 47 500 60 954 43 451 Résultat net (perte nette) 23 023 (709) 12 022 Résultat net ajusté1,2 37 526 49 238 20 471







Résultat par action de base





BAIIA ajusté1 0,45 0,58 0,42 Résultat net (perte nette) 0,21 (0,01) 0,07 Résultat net ajusté1,2 0,36 0,47 0,20 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 104 425 104 518 102 715 Résultat par action dilué





BAIIA ajusté1 * 0,40 0,58 0,41 Résultat net (perte nette) 0,20 (0,01) 0,07 Résultat net ajusté1,2 * 0,32 0,47 0,19 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation (en milliers) 118 968 104 518 107 289



* Les mesures non conformes aux IFRS BAIIA ajusté par action de base et dilué et résultat net par action ajusté sont calculées au moyen du même nombre moyen pondéré d'actions en circulation que le résultat net par action (perte nette) de base et dilué, respectivement, calculé conformément aux IFRS, que le résultat net soit un profit net ou une perte nette.

Produits

Les produits ont totalisé 165,6 millions de dollars pour le premier trimestre de 2021, comparativement à :

161,7 millions de dollars au premier trimestre de 2020, en hausse de 3,9 millions de dollars, ou 2,4 %.

La hausse est principalement attribuable à :

La hausse est principalement attribuable à : l'augmentation des honoraires de gestion en raison d'une hausse de 10,5 milliards de dollars des ASG moyens d'un exercice sur l'autre;



une perte de 5,1 millions de dollars sur des contrats de change à terme un an plus tôt.



Ces augmentations ont été en partie contrebalancées par une diminution de 16,3 millions de dollars des produits en raison de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements en juin 2020, de la vente de WGAM et de Bel Air et de la

résiliation de la convention de partage des revenus liée au fonds Emerging Markets.





195,9 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, en baisse de 30,3 millions de dollars ou 15,5 %.

Cette diminution est principalement imputable à :

Cette diminution est principalement imputable à : une diminution de 21,2 millions de dollars des honoraires de performance, étant donné le moment auquel les honoraires de performance sont comptabilisés;



une diminution d'environ 11,1 millions de dollars des produits découlant de la vente de WGAM et de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets.

Frais de vente et charges générales et administratives

Frais de vente et charges générales et administratives de 121,4 millions de dollars au premier trimestre de 2021, comparativement à :

118,3 millions de dollars au premier trimestre de 2020, en hausse de 3,1 millions de dollars ou 2,6 %.

La hausse est principalement imputable à la hausse des charges de rémunération qui a été contrebalancée en partie par la vente de droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, ainsi que par la vente de WGAM et de Bel Air, et la résiliation de la convention de partage de revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets, ayant conjointement contribué à la réduction des frais de vente et charges générales et administratives d'environ 12,1 millions de dollars et à la diminution des frais de déplacement et de marketing.



Des économies de coûts d'environ 5 millions de dollars réalisées dans le cadre du nouveau modèle d'exploitation mondial annoncé en juin 2020 ont été redéployées à certaines fonctions clés afin de soutenir l'accélération de la croissance future.





140,2 millions de dollars au quatrième trimestre de 2020, en baisse de 18,8 millions de dollars ou 13,4 %.

La diminution est principalement attribuable à la baisse de la charge de rémunération découlant essentiellement du calendrier de comptabilisation des charges connexes et de la diminution des honoraires professionnels. Par ailleurs, la vente de WGAM et de Bel Air a contribué à une réduction additionnelle de 7,2 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.



Les frais de vente et charges générales et administratives comprennent la charge de rémunération fondée sur des actions se chiffrant à 3,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021, comparativement à 5,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre 2020. La diminution est essentiellement imputable à l'acquisition des droits des options sur actions et des unités d'actions liées au rendement applicables aux unités d'exploitation au cours du quatrième trimestre de l'exercice 2020 et aux renonciations survenues au cours du premier trimestre de 2021.

Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires de la Société

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 22,2 millions de dollars, ou 0,21 $ par action (de base) et 0,20 $ par action (dilué) pour le premier trimestre de 2021, comparativement à :

un résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 7,6 millions de dollars ou 0,07 $ par action (de base et dilué) au premier trimestre de 2020.

La hausse de 14,6 millions de dollars du résultat net est principalement attribuable à ce qui suit :

La hausse de 14,6 millions de dollars du résultat net est principalement attribuable à ce qui suit : un profit de 16,7 millions de dollars sur la vente d'une entreprise et perte de valeur d'actifs détenus en vue de la vente ayant trait à la vente de Bel Air et une charge de dépréciation sur un contrat de gestion d'actifs liés au fonds Emerging Markets;



la diminution de 8,9 millions de dollars des intérêts sur la dette à long terme, obligations locatives et autres charges financières.



Ces hausses ont été compensées en partie par une hausse de 13,5 millions de dollars de la désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres comparativement au premier trimestre de 2020.



Ce qui précède comprend une incidence d'environ 5,0 millions de dollars en raison de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de la vente de WGAM et de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage de revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets.





Perte nette attribuable aux actionnaires de la Société de 1,0 million de dollars, ou (0,01) $ par action (de base et dilué) pour le quatrième trimestre de 2020.

La hausse de 23,2 millions de dollars est attribuable à ce qui suit :





La hausse de 23,2 millions de dollars est attribuable à ce qui suit : une charge de dépréciation de 66,4 millions de dollars comptabilisée au quatrième trimestre de 2020 pour réduire la valeur comptable des immobilisations incorporelles liées aux contrats de gestion d'actifs liés au fonds Emerging Markets par suite de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR, partiellement contrebalancée par une diminution de 49,3 millions de dollars de la valeur comptable de l'obligation au titre du prix d'achat connexe. La réduction de la valeur comptable de l'obligation au titre du prix d'achat de CNR a donné lieu à une réduction de la charge de désactualisation de 4,5 millions de dollars au premier trimestre de 2021, entraînant une hausse combinée du résultat net d'environ 21,6 millions de dollars par rapport au quatrième trimestre de 2020;



une diminution de 18,8 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives au premier trimestre de 2021 essentiellement en raison de la diminution de la charge de rémunération, de la diminution des honoraires professionnels et de l'incidence de la vente de WGAM et de Bel Air;



la comptabilisation d'un profit de 16,7 millions de dollars à la vente d'une entreprise et perte de valeur des actifs détenus en vue de la vente en raison d'un profit à la vente de Bel Air, partiellement compensé par une charge de dépréciation visant à réduire la valeur comptable du contrat de gestion d'actifs lié au fonds Emerging Markets.



Ces hausses ont été contrebalancées en partie par :

Ces hausses ont été contrebalancées en partie par :

une diminution des produits de 30,3 millions de dollars découlant essentiellement de la diminution des honoraires de performance en raison du calendrier de comptabilisation des honoraires de performance;



un profit de 7,0 millions de dollars comptabilisé au quatrième trimestre de 2020 en raison d'un profit à la vente de WGAM, partiellement contrebalancé par une charge de dépréciation liée aux actifs de Bel Air classés comme étant détenus en vue de la vente au 31 décembre 2020.



Ce qui précède comprend l'incidence d'environ 6,5 millions de dollars de la vente de WGAM et de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre de 2021 s'est établi à 47,5 millions de dollars, soit 0,45 $ par action (de base) et 0,40 $ par action (dilué) comparativement à :

43,5 millions de dollars, ou 0,42 $ par action (de base) et 0,41 $ par action (dilué) pour le premier trimestre de 2020, en hausse de 4,0 millions de dollars ou 9,2 %.



Cette hausse est principalement attribuable à une hausse de 3,9 millions de dollars des produits.



La vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, la vente de WGAM et de Bel Air et la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets ont eu une incidence d'environ 4,2 millions de dollars sur le BAIIA ajusté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent.





61,0 millions de dollars, soit 0,58 $ par action (de base et dilué) au quatrième trimestre de 2020, pour une baisse de 13,5 millions de dollars ou 22,1 %.



La diminution est principalement attribuable à une baisse des produits de 30,3 millions de dollars découlant principalement de la diminution des produits tirés des honoraires de performance en raison du calendrier de comptabilisation, qui a été contrebalancée en partie par une diminution des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions de 16,8 millions de dollars essentiellement liée à la diminution de la charge de rémunération attribuable au moment de la comptabilisation des charges connexes.



Ce qui précède comprend l'incidence d'environ 3,8 millions de dollars de la vente de WGAM et de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté pour le premier trimestre de 2021 s'est établi à 37,5 millions de dollars, soit 0,36 $ par action (de base) et 0,32 $ par action (dilué), comparativement à :

20,5 millions de dollars, ou 0,20 $ par action (de base) et 0,19 $ par action (dilué) au premier trimestre de 2020, en hausse de 17,0 millions de dollars ou 82,9 %.

L'augmentation de 17,0 millions de dollars découle essentiellement de :

L'augmentation de 17,0 millions de dollars découle essentiellement de : la diminution de 8,9 millions de dollars de la charge d'intérêts sur la dette à long terme, les obligations locatives et autres charges financières;



la hausse de 3,9 millions de dollars des produits;



la diminution des distributions de 3,7 millions de dollars principalement liée à Fiera Real Estate UK.



Ce qui précède comprend l'incidence d'environ 4,1 millions de dollars en raison de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de la vente de WGAM et de Bel Air, ainsi que de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets.





49,2 millions de dollars, ou 0,47 $ par action (de base et dilué) au quatrième trimestre de 2020, en baisse de 11,7 millions de dollars ou 23,8 %.

La diminution de 11,7 millions de dollars découle principalement de la baisse des produits de 30,3 millions de dollars essentiellement imputable au calendrier de comptabilisation des produits tirés des honoraires de performance compensée en partie par :

La diminution de 11,7 millions de dollars découle principalement de la baisse des produits de 30,3 millions de dollars essentiellement imputable au calendrier de comptabilisation des produits tirés des honoraires de performance compensée en partie par : une diminution des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, de 16,8 millions de dollars principalement liée à la diminution de la charge de rémunération;



une diminution de l'incidence fiscale de 1,6 million de dollars.



Ce qui précède comprend l'incidence d'environ 4,1 millions de dollars de la vente de WGAM et de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Emerging Markets.



Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter à la rubrique Rapports trimestriels - Rapport de gestion de la section Relations avec les investisseurs de notre site web.

Événement postérieur à la date de clôture





I. Déclaration de dividende





Le 5 mai 2021, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,21 $ par action de catégorie A et action de catégorie B avec droit de vote spécial à payer le 15 juin 2021 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 18 mai 2021. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le jeudi 6 mai 2021, à compter de 10 h 30 (HAE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1-866-865-3087 (sans frais) et pour y accéder à partir d'ailleurs dans le monde, composez le 1-647-427-7450, code 9568909.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 13 mai 2021. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1-855-859-2056 (sans frais), code 9568909.

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué) ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et, par conséquent, sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.



Il y a lieu de se reporter à la page 33 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 31 mars 2021 pour obtenir un rapprochement avec les mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société et une description de ces dernières.



Attribuable aux actionnaires de la Société

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives portant sur des événements ou résultats futurs et fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Les déclarations prospectives peuvent contenir des commentaires quant aux objectifs de Fiera Capital, aux stratégies pour l'atteinte de ces objectifs, aux résultats financiers attendus et aux perspectives pour les activités de Fiera Capital et pour les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et mondiale. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « croit », « s'attend à », « planifie », « prévoit », « estime », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions, ainsi que des expressions similaires conjuguées au conditionnel ou au futur, comme « fera », « devrait » et « pourrait ».

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, risques inhérents et incertitudes, tant généraux que particuliers, ainsi que le risque que les prévisions, projections, attentes ou conclusions s'avèrent inexactes. L'incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19 a accentué ce risque en raison des défis additionnels qu'elle pose pour la formulation de prévisions, projections, attentes ou conclusions.

La Société ne garantit donc pas que ses déclarations prospectives se réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas s'y fier indûment, puisque les résultats et faits réels pourraient différer sensiblement des estimations et prévisions, projections, attentes ou conclusions qui y sont exprimées qui comprennent, notamment, le risque lié au rendement et au placement des actifs sous gestion, la concentration des actifs sous gestion au sein d'un nombre limité de stratégies, le risque de réputation, le risque lié aux questions réglementaires, les politiques, procédures et capacité de sécurité de l'information, le risque lié aux litiges, la couverture d'assurances, les relations avec des tiers, la croissance et l'intégration des entreprises acquises, la croissance des actifs sous gestion, le personnel clé et d'autres facteurs décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans les autres documents déposés périodiquement sur www.sedar.com.

La liste des facteurs susmentionnés n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives figurant au présent document ou dans toute autre information présentée par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer avec prudence les facteurs précédents et d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, écrite ou verbale énoncée à l'occasion par la Société ou en son nom à la lumière de nouveaux événements ou circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 172,9 milliards de dollars canadiens au 31 mars 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

