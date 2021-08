/NE PAS TRANSMETTRE AUX SERVICES DE NOUVELLES OU DE DISTRIBUTION AUX ÉTATS-UNIS/

Actifs sous gestion (« ASG ») de 179,5 milliards de dollars au 30 juin 2021, en hausse de 6,6 milliards de dollars, ou environ 4 % comparativement au 31 mars 2021

Résultat net de 13,8 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021 et perte nette de 14,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020

perte nette de 14,3 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020 Résultat net ajusté 1,2 de 41,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021; 38,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020

de 41,3 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021; 38,7 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020 BAIIA ajusté 1 de 52,7 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021 et de 51,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020

de 52,7 millions de dollars au deuxième trimestre de de 51,9 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2020 Marge du BAIIA ajusté de 31,5 % au deuxième trimestre de 2021 et de 31,1 % pour le deuxième trimestre de 2020

de 31,1 % pour le deuxième trimestre de 2020 Nomination de Bill Cashel au poste de chef mondial des intermédiaires financiers pour mener l'établissement et la consolidation de relations au sein des canaux de distribution intermédiaires

Événements postérieurs au 30 juin 2021

Renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités permettant l'achat à des fins d'annulation d'un maximum de 4 000 000 d'actions de catégorie A avec droit de vote subalterne (les « actions de catégorie A ») sur une période de douze mois prenant fin le 15 août 2022

Déclaration d'un dividende de 0,21 $ par action en août 2021, payable en septembre 2021

Conclusion de deux ententes de distribution internationales pour la stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales (« Fiera Atlas ») et la stratégie EagleCrest Infrastructure

MONTRÉAL, le 12 août 2021 /CNW Telbec/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indication contraire.



« Nous sommes très heureux de nos résultats du deuxième trimestre et de notre rendement pour le premier semestre de 2021, qui cadrent avec le scénario de croissance économique que nous avions projeté plus tôt au cours de l'exercice », a déclaré Jean-Guy Desjardins, président du conseil et chef de la direction. « Par ailleurs, conformément à nos ambitions d'élargir notre portée à l'échelle mondiale, nous avons annoncé deux ententes de distribution avec des partenaires locaux stratégiques bien établis au Japon et en Australie au cours du troisième trimestre. Dorénavant, nous serons en mesure d'offrir notre stratégie phare EagleCrest Infrastructure dans ces deux régions recherchées, et d'offrir notre stratégie récemment acquise d'actions mondiales Fiera Atlas en Australie et en Nouvelle-Zélande, jetant ainsi les bases pour des occasions de croissance future. »

« Nous sommes très heureux de l'ajout de l'équipe Fiera Atlas à la structure globale de Fiera, qui vient ajouter beaucoup d'aplomb à notre offre liée aux actions mondiales. Le dévouement de l'équipe à l'excellence en matière de placement et son historique notable en matière de placement à long terme cadrent bien avec la culture de notre entreprise. Au cours des trois dernières années, l'équipe a généré un rendement annualisé de 21,6 % et a surpassé son indice de référence de 8,9 % sur une base annualisée. Nous observons déjà un solide élan et des signes d'intérêt de la part des investisseurs. L'équipe a ajouté 900 millions de dollars d'actifs sous gestion aux actifs sous gestion consolidés de l'entreprise au cours du deuxième trimestre, soit davantage que ce que nous avions prévu au moment de l'annonce de l'acquisition », a déclaré Jean-Philippe Lemay, président et chef de l'exploitation globale. « Cette stratégie demeure très recherchée à l'échelle de la planète, et nous prévoyons tirer parti de cette occasion grâce à notre succès éprouvé en matière de distribution internationale et à notre importante capacité d'investissement. »

« La croissance du BAIIA ajusté de la Société au cours du deuxième trimestre et de la marge du BAIIA ajusté de 31,5 % est attribuable à l'attention soutenue que nous portons à l'exécution de nos priorités stratégiques et à notre approche rigoureuse de la gestion des coûts », a affirmé Lucas Pontillo, vice-président exécutif et chef de la direction financière mondiale. « Ainsi, je suis également heureux d'annoncer que le conseil d'administration a approuvé un dividende de 21 cents par action payable le 21 septembre, et que nous avons renouvelé notre offre publique de rachat dans le cours normal des activités qui permettra à la Société d'acheter à des fins d'annulation un maximum de 4 millions d'actions de catégorie A pour la période de douze mois se terminant le 15 août 2022. »

* La colonne Croissance interne nette représente la somme des colonnes Nouveaux, Contributions nettes et Perdus.

1) Rend compte des retraits de 2,0 milliards de dollars au premier trimestre de 2021 relativement à la résiliation de la convention de partage de revenus avec City National Rochdale (« CNR ») liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets, ainsi que des entrées de 0,9 milliard de dollars découlant de l'inclusion des ASG liés à l'équipe Fiera Atlas au cours du deuxième trimestre de 2021.

2) Rend compte de la diminution de 13,9 milliards de dollars des ASG liée à la vente de Bel Air Investments Advisors (« Bel Air ») et de Wilkinson Global Asset Management (« WGAM »).

3) Les ASG comprennent des capitaux engagés non déployés de 1,5 milliard de dollars au 30 juin 2021, de 1,7 milliard de dollars au 31 mars 2021 et de 1,3 milliard de dollars au 30 juin 2020.

ASG au 30 juin 2021 de 179,5 milliards de dollars, comparativement à :

172,3 milliards de dollars au 30 juin 2020, une hausse de 7,2 milliards de dollars, ou 4,2 %.

La hausse des ASG est principalement attribuable à l'appréciation du marché de 25,9 milliards de dollars, aux nouveaux mandats dans les canaux de distribution Marchés institutionnels, Intermédiaires financiers et Gestion privée de 4,8 milliards de dollars, 3,1 milliards de dollars et 1,7 milliard de dollars, respectivement. En outre, les ASG ont augmenté de 0,9 milliard de dollars en raison de l'acquisition de la nouvelle équipe Fiera Atlas.



Ces hausses ont été annulées en partie par des ventes représentant 16,0 milliards de dollars au cours de la période en raison de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de WGAM et de Bel Air, ainsi que de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets. Les ASG ont également diminué en raison de fluctuations défavorables des cours du change de 5,8 milliards de dollars, de la perte de mandats de 7,0 milliards de dollars, principalement dans le canal de distribution Intermédiaires financiers, et des retraits nets de 0,4 milliard de dollars de clients existants.



Les ASG au 30 juin 2021 comprenaient des capitaux engagés non déployés liés aux stratégies de placement sur les marchés privés de la Société de 1,5 milliard de dollars, contre 1,3 milliard de dollars au 30 juin 2020.



Exclusion faite de l'incidence des ventes susmentionnées et des ASG de 0,8 milliard de dollars liés à la vente des droits de gestion liés au fonds Fiera Capital Emerging Markets, survenue le 9 juillet 2021, les ASG au 30 juin 2021 auraient été chiffrés à 178,7 milliards de dollars, contre 157,1 milliards de dollars au 30 juin 2020, soit une hausse de 21,6 milliards de dollars ou 13,8 %.





La hausse des ASG est principalement attribuable à l'appréciation du marché de 7,9 milliards de dollars et aux nouveaux mandats dans les canaux de distribution Marchés institutionnels, Intermédiaires financiers et Gestion privée à hauteur de 1,3 milliard de dollars, 0,4 milliard de dollars et 0,4 milliard de dollars, respectivement. En outre, l'acquisition de la nouvelle équipe Fiera Atlas représente un apport de 0,9 milliard de dollars aux ASG au 30 juin 2021.



Ces hausses ont été contrebalancées en partie par la perte de mandats de 2,6 milliards de dollars, essentiellement dans les canaux de distribution Intermédiaires financiers et Marchés institutionnels, et par la diminution de 1,0 milliard de dollars des contributions nettes du canal de distribution Marchés institutionnels. L'incidence défavorable du change a également entraîné une réduction de 0,7 milliard de dollars des ASG par rapport à la période comparable.



Les ASG au 30 juin 2021 comprenaient des capitaux engagés non déployés liés aux stratégies de placement sur les marchés privés de la Société de 1,5 milliard de dollars, comparativement à 1,7 milliard de dollars au 31 mars 2021.



Exclusion faite des ASG de 0,8 milliard de dollars liés à la vente des droits de gestion liés au fonds Fiera Capital Emerging Markets, survenue le 9 juillet 2021, les ASG au 30 juin 2021 auraient été chiffrés à 178,7 milliards de dollars, contre 172,1 milliards de dollars au 31 mars 2021, soit une hausse de 6,6 milliards de dollars ou 3,8 %.

Produits

Les produits ont totalisé 167,4 millions de dollars pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à :

166,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, en hausse de 0,5 million de dollars, ou 0,3 %.

Cette hausse de 0,5 million de dollars d'un exercice sur l'autre comprend une diminution des produits de 27,0 millions de dollars en raison de l'incidence de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de la vente de WGAM et de Bel Air, et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, les produits pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont chiffrés à 164,6 millions de dollars, comparativement à 137,0 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2020, en hausse de 27,6 millions de dollars ou 20,1 %.



Cette hausse est essentiellement attribuable aux facteurs suivants :

Cette hausse de 0,5 million de dollars d'un exercice sur l'autre comprend une diminution des produits de 27,0 millions de dollars en raison de l'incidence de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de la vente de WGAM et de Bel Air, et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, les produits pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont chiffrés à 164,6 millions de dollars, comparativement à 137,0 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2020, en hausse de 27,6 millions de dollars ou 20,1 %. Cette hausse est essentiellement attribuable aux facteurs suivants : une hausse de 21,6 millions de dollars des honoraires de gestion en raison de l'augmentation des ASG moyens et d'une composition plus favorable des actifs;



une hausse de 3,4 millions de dollars des honoraires de performance;



une hausse de 4,4 millions de dollars des autres revenus.





165,6 millions de dollars au premier trimestre de 2021, en hausse de 1,8 million de dollars ou 1,1 %.

Cette hausse de 1,8 million de dollars comprend une diminution de 12,7 millions de dollars des produits en raison de l'incidence de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, les produits pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont chiffrés à 164,6 millions de dollars, contre 150,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021, en hausse de 14,5 millions de dollars ou 9,7 %.



L'augmentation est essentiellement attribuable aux éléments suivants :

Cette hausse de 1,8 million de dollars comprend une diminution de 12,7 millions de dollars des produits en raison de l'incidence de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, les produits pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont chiffrés à 164,6 millions de dollars, contre 150,1 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021, en hausse de 14,5 millions de dollars ou 9,7 %. L'augmentation est essentiellement attribuable aux éléments suivants : une hausse des honoraires de gestion de 7,2 millions de dollars en raison de la hausse des ASG et d'une composition des actifs plus favorable;



une hausse des honoraires de performance de 3,9 millions de dollars;



une hausse des autres revenus de 3,5 millions de dollars.

Frais de vente et charges générales et administratives

Frais de vente et charges générales et administratives de 119,9 millions de dollars au deuxième trimestre de 2021, comparativement à :

122,5 millions de dollars au deuxième trimestre de 2020, en baisse de 2,6 millions de dollars ou 2,1 %.

Cette baisse de 2,6 millions de dollars comprend une diminution de 19,6 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives attribuable à l'incidence de la vente des droits de gestion des fonds communs destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de WGAM et de Bel Air, et de la résiliation de la convention de partage de revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, les frais de vente et charges générales et administratives pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont établis à 118,9 millions de dollars, contre 101,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 17,0 millions de dollars ou 16,7 %.



L'augmentation est principalement imputable à la hausse des coûts liés à la rémunération des employés et des honoraires professionnels.



Les frais de vente et charges générales et administratives comprennent la charge de rémunération fondée sur des actions qui se chiffrait à 5,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, contre 7,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en baisse de 2,3 millions de dollars. La diminution au cours de cette période est essentiellement attribuable à une hausse des charges de 2,9 millions de dollars au cours de la période précédente associée à l'acquisition accélérée des droits découlant de la mise à pied d'employés en raison du nouveau modèle d'exploitation mondial annoncé au deuxième trimestre de 2020. Cette augmentation a été compensée en partie par la diminution des charges au deuxième trimestre de 2021 en raison du calendrier des versements.





Cette baisse de 2,6 millions de dollars comprend une diminution de 19,6 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives attribuable à l'incidence de la vente des droits de gestion des fonds communs destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de WGAM et de Bel Air, et de la résiliation de la convention de partage de revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, les frais de vente et charges générales et administratives pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se sont établis à 118,9 millions de dollars, contre 101,9 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 17,0 millions de dollars ou 16,7 %. L'augmentation est principalement imputable à la hausse des coûts liés à la rémunération des employés et des honoraires professionnels. Les frais de vente et charges générales et administratives comprennent la charge de rémunération fondée sur des actions qui se chiffrait à 5,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, contre 7,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en baisse de 2,3 millions de dollars. La diminution au cours de cette période est essentiellement attribuable à une hausse des charges de 2,9 millions de dollars au cours de la période précédente associée à l'acquisition accélérée des droits découlant de la mise à pied d'employés en raison du nouveau modèle d'exploitation mondial annoncé au deuxième trimestre de 2020. Cette augmentation a été compensée en partie par la diminution des charges au deuxième trimestre de 2021 en raison du calendrier des versements. 121,4 millions de dollars au premier trimestre de 2021, en baisse de 1,5 million de dollars ou 1,2 %.

Cette baisse de 1,5 million de dollars comprend une diminution de 8,6 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives découlant de l'incidence de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de ces événements, les frais de vente et charges générales et administratives se sont chiffrés à 118,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, comparativement à 111,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021, en hausse de 7,1 millions de dollars ou 6,3 %. Cette augmentation est principalement imputable à la hausse des coûts liés à la rémunération des employés et des honoraires professionnels.



Les frais de vente et charges générales et administratives comprennent la charge de rémunération fondée sur des actions se chiffrant à 5,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, contre 3,3 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021, en hausse de 1,9 million de dollars. La hausse au cours de la période est essentiellement imputable au cours plus élevé des actions qui a eu une incidence sur l'évaluation de certains régimes, de nouvelles attributions octroyées au deuxième trimestre de 2021 et de la reprise des charges du trimestre précédent ayant trait à des renonciations.

Résultat net (perte nette) attribuable aux actionnaires de la Société

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 13,3 millions de dollars, ou 0,13 $ par action (de base) et 0,12 $ par action (dilué) pour le deuxième trimestre de 2021, comparativement à :

Une perte nette attribuable aux actionnaires de la Société de 14,7 millions de dollars ou 0,14 $ par action (de base et dilué) au deuxième trimestre de 2020.

Cette hausse de 28,0 millions de dollars comprend une diminution de 5,4 millions de dollars du résultat net découlant de la vente des droits de gestion des fonds communs destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de WGAM et de Bel Air, et de la résiliation de la convention de partage de revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2021 s'est chiffré à 12,8 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 20,6 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 33,4 millions de dollars.



L'augmentation découle essentiellement de ce qui suit :

Cette hausse de 28,0 millions de dollars comprend une diminution de 5,4 millions de dollars du résultat net découlant de la vente des droits de gestion des fonds communs destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de WGAM et de Bel Air, et de la résiliation de la convention de partage de revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2021 s'est chiffré à 12,8 millions de dollars, comparativement à une perte nette de 20,6 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui représente une hausse de 33,4 millions de dollars. L'augmentation découle essentiellement de ce qui suit : la hausse des produits de 27,6 millions de dollars;



la diminution des coûts de restructuration, frais d'acquisition et autres coûts de 19,2 millions de dollars essentiellement en raison de la comptabilisation d'un montant de 20,9 millions de dollars de frais de restructuration au deuxième trimestre de 2020 liés au nouveau modèle d'exploitation mondial annoncé au cours de l'exercice;



la diminution de la désactualisation et la variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres de 5,8 millions de dollars essentiellement attribuables au règlement de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets;



la diminution de 4,4 millions de dollars de la charge d'amortissement essentiellement attribuable à la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de WGAM et de Bel Air, ainsi qu'à la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets;



la diminution de 3,0 millions de dollars de la charge d'intérêts sur la dette à long terme, les obligations locatives et autres charges financières est essentiellement attribuable à des ajustements liés à des swaps de taux d'intérêt, à une diminution du total de la dette et des soldes d'obligations locatives et à un profit sur des contrats de change à terme au deuxième trimestre de 2021.

Ces hausses ont été compensées en partie par une augmentation de 17,0 millions de dollars des frais de vente et charges générales et administratives en raison de la hausse des coûts liés à la rémunération des employés.

Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société de 22,2 millions de dollars, ou 0,21 $ par action (de base) et 0,20 $ par action (dilué) pour le premier trimestre de 2021.

La diminution de 8,9 millions de dollars comprend l'incidence de 4,6 millions de dollars de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est chiffré à 12,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, en baisse de 4,4 millions de dollars ou 25,4 % par rapport à 17,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021.



Cette diminution est essentiellement imputable aux éléments suivants :





La diminution de 8,9 millions de dollars comprend l'incidence de 4,6 millions de dollars de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est chiffré à 12,8 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin 2021, en baisse de 4,4 millions de dollars ou 25,4 % par rapport à 17,2 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021. Cette diminution est essentiellement imputable aux éléments suivants : un gain de 16,7 millions de dollars à la vente d'une entreprise et la dépréciation d'actifs détenus en vue de la vente a été comptabilisé au premier trimestre de 2021, en raison d'un profit à la vente de Bel Air, partiellement compensé par une charge de dépréciation liée à la valeur comptable du contrat de gestion d'actifs lié au fonds Fiera Capital Emerging Markets, qui est classé comme détenu en vue de la vente;



une hausse des frais de vente et charges générales et administratives de 7,1 millions de dollars;



une hausse de la charge d'impôt sur le résultat de 3,8 millions de dollars, principalement en raison d'un recouvrement lié à la vente de Bel Air au cours du premier trimestre de 2021;



l'augmentation de la charge de rémunération fondée sur des actions de 1,9 million de dollars en raison principalement de la hausse du cours de l'action ayant entraîné un ajustement de réévaluation, de nouvelles attributions émises au deuxième trimestre de 2021 et d'une reprise de charges au cours du trimestre précédent en raison de renonciations.

Cette diminution a été contrebalancée en partie par :

une hausse des produits de 14,5 millions de dollars;



une diminution des amortissements de 4,9 millions de dollars en raison d'un ajustement comptabilisé au premier trimestre de 2021 lié aux immobilisations incorporelles liées au fonds Fiera Capital Emerging Markets comptabilisées comme un actif détenu en vue de la vente;



une diminution de 2,1 millions de dollars de l'intérêt sur la dette à long terme, obligations locatives et autres charges financières;



un profit de 1,1 million de dollars réalisé sur les placements principalement en raison des ajustements favorables de la juste valeur au cours du trimestre considéré.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté pour le deuxième trimestre de 2021 s'est établi à 52,7 millions de dollars, soit 0,50 $ par action (de base) et 0,44 $ par action (dilué) comparativement à :

51,9 millions de dollars, soit 0,50 $ par action (de base et dilué) au deuxième trimestre de 2020, pour une hausse de 0,8 million de dollars ou 1,5 % du BAIIA ajusté.

La hausse de 0,8 million de dollars comprend une diminution de 7,5 millions de dollars du BAIIA ajusté en raison de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de WGAM et de Bel Air, ainsi que la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se chiffre à 50,8 millions de dollars comparativement à 42,6 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 8,3 millions de dollars ou 19,4 %. Cette hausse est principalement attribuable à celle des produits de 27,6 millions de dollars principalement attribuable à une augmentation des honoraires de gestion partiellement compensée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, de 19,3 millions de dollars en raison de la hausse de la charge de rémunération.





La hausse de 0,8 million de dollars comprend une diminution de 7,5 millions de dollars du BAIIA ajusté en raison de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de WGAM et de Bel Air, ainsi que la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2021 se chiffre à 50,8 millions de dollars comparativement à 42,6 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, en hausse de 8,3 millions de dollars ou 19,4 %. Cette hausse est principalement attribuable à celle des produits de 27,6 millions de dollars principalement attribuable à une augmentation des honoraires de gestion partiellement compensée par une hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, de 19,3 millions de dollars en raison de la hausse de la charge de rémunération. 47,5 millions de dollars, soit 0,45 $ par action (de base) et 0,40 $ par action (dilué) pour le premier trimestre de 2021, pour une hausse de 5,2 millions de dollars ou 10,9 % du BAIIA ajusté.

Cette hausse de 5,2 millions de dollars comprend une diminution de 4,1 millions de dollars du BAIIA ajusté en raison de l'incidence de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le BAIIA ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2021 s'est établi à 50,8 millions de dollars, contre 41,5 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021, pour une hausse de 9,3 millions de dollars ou 22,5 %. La hausse est principalement attribuable à celle des produits de 14,5 millions de dollars, essentiellement en raison de la hausse des honoraires de gestion partiellement contrebalancée par une hausse de frais de vente et charges générales et administratives, exclusion faite de la rémunération fondée sur des actions, de 5,2 millions de dollars principalement attribuable à la hausse des coûts liés à la rémunération des employés.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté pour le deuxième trimestre de 2021 s'est établi à 41,3 millions de dollars, soit 0,39 $ par action (de base) et 0,36 $ par action (dilué), comparativement à :

38,7 millions de dollars, ou 0,38 $ par action (de base et dilué) au deuxième trimestre de 2020, pour une hausse de 2,6 millions de dollars, ou 6,7 % du résultat net ajusté.

La hausse de 2,6 millions de dollars comprend une diminution de 8,5 millions de dollars du résultat net ajusté en raison de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de la vente de WGAM et de Bel Air, ainsi que de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2021 s'est établi à 40,5 millions de dollars, contre 29,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, pour une hausse de 11,0 millions de dollars ou 37,4 %. La hausse est principalement attribuable à la hausse des produits de 27,6 millions de dollars, essentiellement en raison de l'augmentation des honoraires de gestion et des autres revenus, ainsi qu'à une diminution de 3,0 millions de dollars des intérêts sur la dette à long terme, obligations locatives et autres charges financières. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des frais de vente et charges générales et administratives, exclusion faite de la rémunération fondée sur des actions, de 19,3 millions de dollars principalement attribuable à la hausse des coûts liés à la rémunération des employés.





La hausse de 2,6 millions de dollars comprend une diminution de 8,5 millions de dollars du résultat net ajusté en raison de la vente des droits de gestion des fonds communs de placement destinés aux investisseurs individuels de Fiera Investissements, de la vente de WGAM et de Bel Air, ainsi que de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets. Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2021 s'est établi à 40,5 millions de dollars, contre 29,5 millions de dollars pour la période correspondante de l'exercice précédent, pour une hausse de 11,0 millions de dollars ou 37,4 %. La hausse est principalement attribuable à la hausse des produits de 27,6 millions de dollars, essentiellement en raison de l'augmentation des honoraires de gestion et des autres revenus, ainsi qu'à une diminution de 3,0 millions de dollars des intérêts sur la dette à long terme, obligations locatives et autres charges financières. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des frais de vente et charges générales et administratives, exclusion faite de la rémunération fondée sur des actions, de 19,3 millions de dollars principalement attribuable à la hausse des coûts liés à la rémunération des employés. 37,5 millions de dollars, ou 0,36 $ par action (de base) et 0,32 $ par action (dilué) pour le premier trimestre de 2021, pour une hausse de 3,8 millions de dollars ou 10,1 % du résultat net ajusté.

La hausse de 3,8 millions de dollars comprend une diminution de 4,9 millions de dollars du résultat net ajusté découlant de la vente de Bel Air et de la résiliation de la convention de partage des revenus avec CNR liée au fonds Fiera Capital Emerging Markets.



Compte non tenu de l'incidence de ces événements, le résultat net ajusté pour le trimestre clos le 30 juin 2021 s'est établi à 40,5 millions de dollars, contre 31,9 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 mars 2021, pour une hausse de 8,6 millions de dollars ou 27,0 %. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse des produits de 14,5 millions de dollars, essentiellement en raison de l'augmentation des honoraires de gestion, des honoraires de performance et des autres revenus. En outre, les intérêts sur la dette à long terme, obligations locatives et autres charges financières ont reculé de 2,1 millions de dollars par rapport au trimestre précédent. Ces facteurs ont été contrebalancés en partie par la hausse des frais de vente et charges générales et administratives, exclusion faite de la rémunération fondée sur des actions, de 5,2 millions de dollars principalement attribuable à la hausse des coûts liés à la rémunération des employés et à celle de 3,8 millions de dollars de l'impôt sur le résultat.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter à la rubrique Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion de la section Relations avec les investisseurs de notre site web.

Faits saillants des deuxième et troisième trimestres

Faits saillants du deuxième trimestre

Nomination de Bill Cashel au poste de vice-président principal et chef mondial des intermédiaires financiers

Le 1er juin 2021, la Société a annoncé la nomination de Bill Cashel au nouveau poste de chef mondial des intermédiaires financiers. À titre de membre clé de l'équipe de direction de la distribution mondiale mettant l'accent sur les marchés publics et privés, M. Cashel sera le fer de lance de l'établissement et de la consolidation de relations au sein des canaux de distribution intermédiaires en générant des occasions d'affaires, optimisant les plateformes de distribution et développant les talents. Il collaborera également avec d'autres dirigeants de la distribution, du marketing et développement de produits afin de mettre en œuvre des stratégies répondant aux besoins de ces secteurs.



Consolidation des ASG de la nouvelle équipe Fiera Atlas

Au cours du deuxième trimestre de 2021, la société a commencé à consolider les ASG de sa deuxième équipe d'actions mondiales, Fiera Atlas, acquise en mars 2021 d'AMP Capital. L'équipe comptant quatre personnes présente d'impressionnants rendements depuis sa constitution et représente un apport de 0,9 milliard de dollars aux ASG pour le trimestre. Compte tenu de la demande mondiale soutenue pour cette stratégie, du modèle de distribution international éprouvé de la Société et de son importante capacité d'investissement, la Société s'attend à ce que cette stratégie soit un moteur de croissance future.

Faits saillants du troisième trimestre

Élargissement de l'entente avec l'Institut canadien des actuaires (« ICA »)

Le 19 juillet 2021, la Société a annoncé l'élargissement de son entente avec l'ICA afin de fournir aux membres de l'ICA des courbes de taux d'actualisation selon la norme IFRS 17. Ces courbes de marché et courbes de référence ICA IFRS 17 permettront aux actuaires des secteurs de l'assurance-vie, de l'assurance maladie et des assurances IARD d'utiliser des approches à la juste valeur marchande et conformes au marché pour l'évaluation du passif des contrats d'assurance. Cette entente table sur le partenariat existant entre l'ICA et la Société depuis 10 ans pour la production d'une courbe mensuelle de taux d'actualisation comptable ICA au bénéfice des promoteurs de régimes.



Conclusion d'une entente de distribution avec la société australienne Ironbark Asset Management

Le 28 juillet 2021, la Société a annoncé la conclusion d'une entente de distribution à long terme avec Ironbark Asset Management (« Ironbark »), un fournisseur de solutions de placement de confiance, pour la distribution de la stratégie Fiera Atlas de sociétés mondiales aux grossistes et aux investisseurs institutionnels en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Conclusion d'une entente de distribution avec la société japonaise Mitsui & Co. Alternative Investments (« MAI »)

Le 10 août 2021, la Société a annoncé la conclusion d'une entente de distribution avec MAI par l'entremise de sa filiale Fiera Infrastructure Inc., un investisseur direct de premier plan sur le marché intermédiaire mondial de l'infrastructure. Cette entente à long terme fait de MAI, une société de placement reconnue et spécialisée dans les placements alternatifs, le partenaire de distribution de Fiera Infrastructure Inc. au Japon pour sa stratégie phare, EagleCrest Infrastructure, investissant principalement dans des occasions de taille moyenne en infrastructure au sein des pays de l'OCDE.



Fiera Capital se joint à l'initiative Net Zero Asset Managers

Le 3 août 2021, conformément à son engagement à renforcer son approche d'investissement responsable, Fiera Capital a annoncé qu'elle s'est jointe à l'initiative Net Zero Asset Managers, s'engageant à travailler de manière proactive vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050, afin de soutenir les efforts plus vastes pour limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius. Fiera Capital fixera un objectif initial pour qu'une partie de ses actifs soit gérée en fonction de l'atteinte de la carboneutralité. Cet objectif sera ensuite revu au moins tous les cinq ans, dans le but d'ajouter d'autres stratégies d'investissement, jusqu'à ce que tous les actifs soient inclus d'ici 2050.



Investir dans un avenir durable - Rapport d'investissement responsable 2020 de Fiera Capital

Depuis la fondation de Fiera Capital en 2003, agir et investir de manière responsable a toujours été l'un de ses principes directeurs. Année après année, la Société continue à relever la barre en matière de facteurs ESG et d'investissement responsable, que ce soit en mettant en place des politiques sur le vote par procuration, en développant des solutions d'investissement responsable aidant les clients à atteindre leurs objectifs en matière de développement durable, en développant et investissant dans des stratégies d'impact ou d'autres initiatives. Dans cet esprit, le 4 août 2021, la Société a publié son Rapport d'investissement responsable 2020, soit la deuxième édition de ce rapport.



Déclaration de dividende

Le 11 août 2021, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,21 $ par action de catégorie A et action de catégorie B avec droit de vote spécial à payer le 21 septembre 2021 aux actionnaires inscrits au registre à la fermeture des bureaux le 24 août 2021. Le dividende constitue un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.



Offre publique de rachat dans le cours normal des activités

Le 12 août 2021, la Société a annoncé que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités afin d'acheter à des fins d'annulation un maximum de 4 000 000 d'actions de catégorie A sur la période de douze mois débutant le 16 août 2021 et prenant fin au plus tard le 15 août 2022, et représentant environ 4,7 % de ses 84 312 840 actions de catégorie A émises et en circulation au 2 août 2021.



Aux termes de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités échue le 14 juillet 2021, en vertu de laquelle la Société a été autorisée à faire l'acquisition d'un maximum de 4 000 000 d'actions de catégorie A, Fiera Capital a fait l'acquisition de 895 063 actions ordinaires de catégorie A à un prix moyen pondéré de 11,23 $ pour une contrepartie totale de 10,1 millions de dollars. Les achats ont été faits par l'entremise de la TSX et du système de négociation parallèle selon le nombre et l'échéancier établi par la Société conformément aux politiques et règlements de la TSX.



Le conseil d'administration de la Société est d'avis que le rachat d'actions de catégorie A que la Société peut exécuter à l'occasion représente un investissement responsable, et l'offre publique de rachat permettra à Fiera Capital d'avoir la flexibilité nécessaire pour racheter à l'occasion, quand elle le jugera opportun, des actions de catégorie A.



Les rachats réalisés dans le cadre de l'offre publique de rachat seront faits sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et par l'intermédiaire de systèmes de négociation parallèles, conformément à leurs exigences. Des rachats peuvent également être réalisés hors de la TSX en vertu de dispenses prévues à la réglementation en valeurs mobilières ou de dispenses émises par les autorités de réglementation en valeurs mobilières. Le prix que la Société paiera pour racheter les actions de catégorie A correspondra au cours du marché au moment de l'acquisition, à l'exception des rachats réalisés hors de la TSX en vertu de dispenses prévues à la réglementation en valeurs mobilières ou de dispenses émises par les autorités de réglementation en valeurs mobilières et les rachats en vertu de dispenses émises par les autorités de réglementation en valeurs mobilières seront à escompte par rapport au cours du marché.



Le volume moyen des opérations quotidiennes (le « VMOQ ») sur les actions de catégorie A au cours des six derniers mois civils complets a été de 220 185 actions de catégorie A. Par conséquent, aux termes des règles et politiques de la TSX, Fiera Capital a le droit de racheter lors des jours de bourse de la TSX jusqu'à 55 046 actions de catégorie A. Fiera Capital peut également racheter, une fois par semaine et en sus de la limite quotidienne susmentionnée de 25 % du VMOQ, des blocs d'actions de catégorie A qui ne sont pas détenus par des initiés, conformément aux règles et politiques de la TSX.

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le jeudi 12 août 2021, à compter de 10 h (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1-888-390-0620 (sans frais) et pour y accéder à partir d'ailleurs dans le monde, composez le 1-416-764-8651, code 55050643.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion sous la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 19 août 2021. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1-888-390-0541 (sans frais), code 050643, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Internet de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué) ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (« IFRS ») et, par conséquent, sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.



Il y a lieu de se reporter à la page 43 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2021 pour obtenir un rapprochement avec les mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société et une description de ces dernières.



Attribuable aux actionnaires de la Société

Déclarations prospectives

Le présent document peut contenir des déclarations prospectives portant sur des événements ou résultats futurs et fondées sur les attentes et convictions de la direction relativement à des faits à venir, dont l'état de la conjoncture commerciale et économique, ainsi que la croissance, les résultats d'exploitation, la performance et les occasions et perspectives commerciales de Fiera Capital. Les déclarations prospectives peuvent contenir des commentaires quant aux objectifs de Fiera Capital, aux stratégies pour l'atteinte de ces objectifs, aux résultats financiers attendus et aux perspectives pour les activités de Fiera Capital et pour les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et mondiale. Ces déclarations prospectives sont l'expression des attentes actuelles de la direction établies à partir de l'information dont celle-ci dispose. Elles se reconnaissent notamment à l'emploi de termes comme « croit », « s'attend à », « planifie », « prévoit », « estime », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédit », « a le potentiel », « poursuit », « vise », ou « a l'intention de », ou la forme négative ou d'autres variantes de ces expressions, ainsi que des expressions similaires conjuguées au conditionnel ou au futur, comme « fera », « devrait » et « pourrait ».

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses, risques inhérents et incertitudes, tant généraux que particuliers, ainsi que le risque que les prévisions, projections, attentes ou conclusions s'avèrent inexactes. L'incertitude engendrée par la pandémie de COVID-19 a accentué ce risque en raison des défis additionnels qu'elle pose pour la formulation de prévisions, projections, attentes ou conclusions.

La Société ne garantit donc pas que ses déclarations prospectives se réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas s'y fier indûment, puisque les résultats et faits réels pourraient différer sensiblement des estimations et prévisions, projections, attentes ou conclusions qui y sont exprimées qui comprennent, notamment, le risque lié au rendement et au placement des ASG, la concentration des actifs sous gestion au sein d'un nombre limité de stratégies, le risque de réputation, le risque lié aux questions réglementaires, les politiques, procédures et capacité de sécurité de l'information, le risque lié aux litiges, la couverture d'assurances, les relations avec des tiers, la croissance et l'intégration des entreprises acquises, la croissance des ASG, le personnel clé et d'autres facteurs décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2020, les états financiers consolidés et le rapport de gestion pour le trimestre et l'exercice clos le 31 décembre 2020 et dans les autres documents déposés périodiquement sur www.sedar.com.

La liste des facteurs susmentionnés n'est pas exhaustive. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives figurant au présent document ou dans toute autre information présentée par Fiera Capital, les investisseurs et autres devraient considérer avec prudence les facteurs précédents et d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser toute déclaration prospective, écrite ou verbale énoncée à l'occasion par la Société ou en son nom à la lumière de nouveaux événements ou circonstances, sauf dans la mesure prévue par les lois applicables.



À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement mondiale indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale dont les actifs sous gestion se chiffraient à environ 179,5 milliards de dollars canadiens au 30 juin 2021. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ». www.fieracapital.com

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de la Société sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'enregistrement d'une entité de Fiera Capital en particulier, ou sur l'exemption d'une entité donnée de Fiera Capital d'un tel enregistrement, veuillez consulter cette page Web.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Corporation Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR à www.sedar.com.

