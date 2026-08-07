Fiera Capital présente ses résultats du deuxième trimestre de 2026

MONTRÉAL, le 7 août 2026 /CNW/ -- Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2026. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indications contraires.

(en millions de dollars, à moins d'indications contraires) T2 T1 T2

D'un trimestre à l'autre D'un exercice à l'autre 2026 2026 2025

$ % $ % ASG à la clôture de la période1 (en milliards de dollars) 163,5 160,2 160,5

3,3 2,1 % 3,0 1,9 % ASG moyens (en milliards de dollars) 162,3 163,3 159,0

(1,0) (0,6) % 3,3 2,1 %

















Mesures financières conformes aux IFRS















Total des produits 155,1 153,3 163,0

1,8 1,2 % (7,9) (4,8) % Frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions 113,1 110,6 117,3

2,5 2,2 % (4,2) (3,6) % Résultat net2 3,5 2,8 3,8

0,7 25,0 % (0,3) (7,9) % Résultat par action, dilué2 0,03 $ 0,03 $ 0,03 $

-- -- -- --

















Mesures financières non conformes aux IFRS















BAIIA ajusté3 42,0 42,7 45,7

(0,7) (1,6) % (3,7) (8,1) % Marge du BAIIA ajusté3 27,1 % 27,9 % 28,0 %

(0,8) %

(0,9) %

Résultat net ajusté2, 3 23,9 23,5 27,2

0,4 1,7 % (3,3) (12,1) % Résultat ajusté par action, dilué2, 3 0,21 $ 0,21 $ 0,24 $

-- -- (0,03) $ (12,5) % Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois3 92,9 95,6 75,3

(2,7) (2,8) % 17,6 23,4 % Dette nette3 723,3 700,0 712,1

23,3 3,3 % 11,2 1,6 % Ratio de la dette nette3 3,8x 3,6x 3,7x

0,2x

0,1x



-- -- --

--

--



Remarque : Se reporter à la rubrique « Notes » du présent communiqué de presse. Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis.

« Nous avons continué de mettre en œuvre nos priorités stratégiques au cours du trimestre », a déclaré Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction. « L'appréciation du marché a soutenu la croissance des actifs sous gestion, mais les flux nets sont demeurés négatifs, principalement en raison d'un rachat d'actifs sous-conseillés précédemment annoncé ainsi que du rééquilibrage des portefeuilles des clients entre les mandats fondés sur les actions et ceux fondés sur les titres à revenu fixe. En parallèle, nous avons entretenu le dynamisme des flux grâce à nos relations avec les intermédiaires et nous avons généré de la croissance au sein de nos stratégies sur les marchés privés grâce à la demande soutenue pour les mandats axés sur l'immobilier et le crédit privé. Nous visons à transformer ces succès en une croissance interne plus solide et diversifiée. »

« Au deuxième trimestre, nous avons continué de nous concentrer sur l'optimisation de notre structure de coûts. Les frais de vente et charges générales et administratives ont diminué de 4 % d'un exercice à l'autre, et la marge du BAIIA ajusté depuis le début de l'exercice est demeurée comparable à celle de la période correspondante de l'exercice précédent », a déclaré Lucas Pontillo, directeur exécutif, chef de la direction financière mondiale et chef de la stratégie corporative. « Le conseil d'administration a approuvé un dividende de 10,8 cents par action, payable le 17 septembre 2026. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indications contraires)

Par plateforme 31 mars

2026 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette4 Marché et autres5 30 juin

2026 Marchés publics, excluant les ASG sous-conseillés 105 816 566 (638) (2 148) (2 220) 6 765 110 361 Marchés publics, sous-conseillés 32 107 4 (3 696) (1 638) (5 330) 4 013 30 790 Marchés publics, Total 137 923 570 (4 334) (3 786) (7 550) 10 778 141 151 Marchés privés 22 242 90 (133) 68 25 74 22 341 Total 160 165 660 (4 467) (3 718) (7 525) 10 852 163 492

Par réseau de distribution 31 mars 2026 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette4 Marché et autres5 30 juin

2026 Marchés institutionnels 92 651 624 (1 615) (2 131) (3 122) 5 676 95 205 Intermédiaires financiers 54 497 -- (2 708) (1 108) (3 816) 4 384 55 065 Gestion privée 13 017 36 (144) (479) (587) 792 13 222 Total 160 165 660 (4 467) (3 718) (7 525) 10 852 163 492

Par plateforme 31 décembre

2025 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette4 Marché et autres5 Transactions

stratégiques6 30 juin

2026 Marchés publics, excluant les ASG sous-conseillés 108 172 868 (1 582) (2 327) (3 041) 5 880 (650) 110 361 Marchés publics, sous-conseillés 33 937 4 (3 705) (2 140) (5 841) 2 694 -- 30 790 Marchés publics, Total 142 109 872 (5 287) (4 467) (8 882) 8 574 (650) 141 151 Marchés privés 21 971 230 (156) (48) 26 344 -- 22 341 Total 164 080 1 102 (5 443) (4 515) (8 856) 8 918 (650) 163 492

Par réseau de distribution 31 décembre

2025 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette4 Marché et autres5 Transactions

stratégiques6 30 juin

2026 Marchés institutionnels 93 641 975 (2 225) (2 127) (3 377) 4 946 (5) 95 205 Intermédiaires financiers 56 728 -- (2 794) (1 675) (4 469) 3 450 (644) 55 065 Gestion privée 13 711 127 (424) (713) (1 010) 522 (1) 13 222 Total 164 080 1 102 (5 443) (4 515) (8 856) 8 918 (650) 163 492

Le total des actifs sous gestion a augmenté de 3,3 milliards de dollars, ou 2,1 %, par rapport au 31 mars 2026 pour s'établir à 163,5 milliards de dollars, en raison principalement de l'incidence favorable du marché de 10,9 milliards de dollars sur les mandats fondés sur des actions et les mandats fondés sur des titres à revenu fixe, contrebalancée en partie par les sorties nettes de 7,6 milliards de dollars liées aux stratégies sur les marchés publics. Les actifs sous gestion liés aux stratégies sur les marchés publics, excluant les actifs sous gestion sous-conseillés, ont augmenté de 4,6 milliards de dollars, ou 4,3 %, pour s'établir à 110,4 milliards de dollars, en raison de l'incidence favorable du marché, partiellement contrebalancée par des sorties nettes de 2,2 milliards de dollars attribuables aux contributions nettes négatives des mandats fondés sur des actions et des mandats fondés sur des titres à revenu fixe. Les nouveaux mandats de 0,6 milliard de dollars proviennent principalement des stratégies fondées sur les actions. Les actifs sous gestion liés aux stratégies sur les marchés privés se sont chiffrés à 22,3 milliards de dollars, en hausse de 0,1 milliard de dollars, ou 0,5 %, ce qui reflète l'incidence du marché de 0,2 milliard de dollars et la croissance interne nette de 0,1 milliard de dollars, contrebalancées en grande partie par les distributions de revenus de 0,1 milliard de dollars et les remboursements de capital de 0,1 milliard de dollars. Malgré une hausse des actifs sous gestion de clôture, par rapport au trimestre précédent, les actifs sous gestion moyens, qui se sont chiffrés à 162,3 milliards de dollars, ont diminué de 1,0 milliard de dollars, ou 0,6 %, en raison du moment où les incidences du marché ont été ressenties au cours des deux trimestres.

Compte non tenu de la clôture de la stratégie Actions canadiennes - Petite capitalisation « Core » au premier trimestre, laquelle a réduit les actifs sous gestion de 0,7 milliard de dollars, le total des actifs sous gestion est demeuré inchangé par rapport au 31 décembre 2025, puisque les sorties nettes de 8,9 milliards de dollars liées aux stratégies sur les marchés publics ont été contrebalancées par l'incidence favorable du marché et de la conversion des monnaies étrangères. Les actifs sous gestion liés aux stratégies sur les marchés publics, excluant les actifs sous gestion sous-conseillés, ont augmenté de 2,2 milliards de dollars, ou 2,0 %, ce qui reflète l'incidence favorable du marché et de la conversion des devises, partiellement contrebalancée par les sorties nettes de 3,0 milliards de dollars et la clôture de la stratégie Actions canadiennes - Petite capitalisation « Core ». Les actifs sous gestion liés aux stratégies sur les marchés privés ont augmenté de 0,3 milliard de dollars, ou 1,4 %, ce qui reflète l'incidence favorable du marché et de la conversion des monnaies étrangères ainsi que les entrées nettes négligeables.



Faits saillants financiers du deuxième trimestre

Les produits se sont chiffrés à 155,1 millions de dollars, en hausse de 1,8 million de dollars, ou 1,2 %, par rapport au premier trimestre de 2026, en raison principalement de la hausse des commissions d'engagement et frais de transaction ainsi que des honoraires de performance comptabilisés sur les marchés privés au cours du trimestre considéré, partiellement contrebalancée par la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics, principalement liée à des actifs sous gestion sous-conseillés. Les produits ont diminué de 7,9 millions de dollars, ou 4,8 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison principalement de la diminution des honoraires de gestion sur les marchés publics, liée essentiellement à des actifs sous gestion sous-conseillés, de la diminution de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées ainsi que de la diminution des commissions d'engagement et frais de transaction.

Les frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, se sont établis à 113,1 millions de dollars, en hausse de 2,5 millions de dollars, ou 2,2 %, par rapport au premier trimestre de 2026. L'augmentation est principalement attribuable à la hausse de la charge de rémunération du personnel liée principalement au calendrier des charges de rémunération variable. Ce facteur a été partiellement contrebalancé par la baisse des honoraires de sous-conseiller et des honoraires professionnels. Les frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, ont diminué de 4,2 millions de dollars, ou 3,6 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse de la charge de rémunération du personnel découlant des initiatives continues en matière d'optimisation des coûts et à la baisse des honoraires de sous-conseiller.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 42,0 millions de dollars, soit une diminution de 0,7 million de dollars, ou 1,6 %, par rapport au premier trimestre de 2026, en raison de la hausse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, en grande partie contrebalancée par la hausse des produits. Le BAIIA ajusté a diminué de 3,7 millions de dollars, ou 8,1 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison de la baisse des produits, en partie contrebalancée par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions.

Le résultat net ajusté s'est chiffré à 23,9 millions de dollars, en hausse de 0,4 million de dollars, ou 1,7 %, par rapport au premier trimestre de 2026, principalement en raison de la hausse des produits et de la baisse de la charge d'impôt sur le résultat, en grande partie contrebalancées par l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions. Le résultat net ajusté a diminué de 3,3 millions de dollars, ou 12,1 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, en raison principalement de la baisse des produits, partiellement contrebalancée par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la rémunération fondée sur des actions, et par la baisse des intérêts sur la dette à long terme et les débentures, compte non tenu de l'intérêt effectif sur les débentures.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est chiffré à 3,5 millions de dollars, en hausse de 0,7 million de dollars ou 25,0 %, par rapport au premier trimestre de 2026, principalement en raison de la hausse des produits et de la diminution des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts, facteurs partiellement contrebalancés par l'augmentation des frais de vente et charges générales et administratives ainsi que des autres charges. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 0,3 million de dollars, ou 7,9 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025, puisque la baisse des produits a été contrebalancée par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, la baisse des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts et la baisse des intérêts sur la dette à long terme et les débentures.

Les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois se sont chiffrés à 92,9 millions de dollars, soit une diminution de 2,7 millions de dollars, ou 2,8 %, par rapport au premier trimestre de 2026. La diminution est principalement attribuable à la baisse des distributions reçues des coentreprises et entreprises associées ainsi qu'à la hausse des dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des intérêts payés sur la dette à long terme et les débentures. Les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois ont augmenté de 17,6 millions de dollars, ou 23,4 %, par rapport au deuxième trimestre de 2025. Cette augmentation est principalement attribuable à la hausse des entrées de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation, combinée à la baisse des intérêts payés sur la dette à long terme et les débentures ainsi qu'à la baisse des paiements de loyers.

La dette nette a augmenté de 23 millions de dollars au cours du trimestre pour se chiffrer à 723 millions de dollars à la fin du deuxième trimestre de 2026, et le ratio de la dette nette a augmenté pour atteindre 3,8x, comparativement à 3,6x pour la période correspondante. La dette nette a augmenté de 11 millions de dollars par rapport à la fin du deuxième trimestre de 2025, et le ratio de la dette nette a augmenté pour atteindre 3,8x, comparativement à 3,7x pour la période correspondante.

La Société a racheté et annulé 134 100 actions de catégorie A avec droit de vote subalterne (les « actions de catégorie A ») pour une contrepartie totale de 0,7 million de dollars.

Faits saillants financiers depuis le début de l'exercice

Les produits se sont chiffrés à 308,5 millions de dollars, en baisse de 17,3 millions de dollars, ou 5,3 %, par rapport à la période correspondante de 2025, en raison principalement de la diminution des honoraires de gestion sur les marchés publics, de la diminution de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées ainsi que de la diminution des commissions d'engagement et frais de transaction.

Les frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions, se sont chiffrés à 223,7 millions de dollars, en baisse de 13,1 millions de dollars, ou 5,5 %, par rapport à la période correspondante de 2025. Cette diminution est principalement attribuable à la baisse de la charge de rémunération du personnel découlant des initiatives continues en matière d'optimisation des coûts ainsi qu'à la baisse des honoraires de sous-conseiller.

Le BAIIA ajusté s'est chiffré à 84,7 millions de dollars, en baisse de 4,4 millions de dollars, ou 4,9 %, par rapport à la période correspondante de 2025, principalement en raison de la baisse des produits, partiellement contrebalancée par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions.

Le résultat net ajusté s'est chiffré à 47,4 millions de dollars, en baisse de 5,2 millions de dollars, ou 9,9 %, par rapport à la période correspondante de 2025, principalement en raison de la baisse des produits et de l'augmentation de la charge d'impôt sur le résultat, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives et des intérêts sur la dette à long terme et les débentures.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société s'est établi à 6,4 millions de dollars, en baisse de 19,1 millions de dollars, ou 74,9 %, par rapport à la période correspondante de 2025. Les résultats de l'exercice précédent comprennent un profit de 12,7 millions de dollars à la réévaluation d'un placement lié à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier. De plus, la baisse des produits, l'augmentation des coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts, ainsi que les pertes liées à la réévaluation défavorable d'éléments monétaires libellés en monnaies étrangères au sein du bilan ont été contrebalancées en partie par la baisse des frais de vente et charges générales et administratives ainsi que par la baisse des intérêts sur la dette à long terme et les débentures.

La Société a racheté et annulé 691 605 actions de catégorie A pour une contrepartie totale de 3,9 millions de dollars.

Événements postérieurs à la date de clôture

Déclaration de dividendes

Le 6 août 2026, le conseil d'administration de la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,108 $ par action de catégorie A et par action de catégorie B avec droit de vote spécial, payable le 17 septembre 2026 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 20 août 2026. Le dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat »)

La Société annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat de la Société visant le rachat à des fins d'annulation, sur une période de 12 mois débutant le 16 août 2026 et prenant fin au plus tard le 15 août 2027, d'un nombre maximal de 4 000 000 d'actions de catégorie A, ce qui représente environ 4,6 % de ses 86 518 831 actions de catégorie A émises et en circulation au 3 août 2026 (l'« offre publique de rachat renouvelée »).

En vertu de l'offre publique de rachat qui expirera le 15 août 2026, aux termes de laquelle la Société est autorisée à racheter un nombre maximal de 4 000 000 d'actions de catégorie A, Fiera Capital a racheté et annulé 691 605 actions à un prix d'achat moyen pondéré par titre de 5,63 $, pour une contrepartie totale de 3,9 millions de dollars. Les rachats ont été effectués par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens.

Les rachats réalisés dans le cadre de l'offre publique de rachat renouvelée seront faits sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et par l'intermédiaire de systèmes de négociation parallèles canadiens, de même que hors de la TSX, conformément aux dispenses prévues en vertu des lois en matière de valeurs mobilières applicables et aux dispenses accordées par des autorités de réglementation en valeurs mobilières. Le prix que paiera la Société pour les actions de catégorie A rachetées dans le cadre de l'offre publique de rachat renouvelée correspondra au cours du marché de ces actions au moment de l'acquisition, conformément aux exigences du marché sur lequel l'opération est effectuée et aux lois sur les valeurs mobilières applicables, à l'exception des rachats effectués hors de la TSX conformément à des dispenses prévues par des lois sur les valeurs mobilières applicables ou des dispenses accordées par des autorités de réglementation en valeurs mobilières, rachats qui pourront alors se faire à escompte par rapport au cours du marché en vigueur.

Le conseil d'administration est d'avis que le rachat d'actions de catégorie A, que la Société peut exécuter à l'occasion dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités renouvelée, représente un investissement responsable et que l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités renouvelée permettra à la Société d'avoir la souplesse nécessaire pour racheter, quand elle le jugera opportun, des actions de catégorie A. Pour obtenir gratuitement un exemplaire de l'avis d'intention relatif à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités déposé auprès de la TSX, les porteurs de titres peuvent adresser une demande par écrit au secrétaire général, Corporation Fiera Capital, 1981 avenue McGill College, bureau 1500, Montréal (Québec) H3A 0H5.

Le volume moyen des opérations quotidiennes sur les actions de catégorie A au cours des six derniers mois civils complets a été de 291 053 actions de catégorie A. Par conséquent, aux termes des règles et politiques de la TSX, Fiera Capital a le droit de racheter lors des jours de bourse de la TSX jusqu'à 72 763 actions de catégorie A. Fiera Capital peut également racheter, une fois par semaine et en sus de la limite quotidienne susmentionnée de 25 % du volume moyen des opérations quotidiennes, des blocs d'actions de catégorie A qui ne sont pas détenus par des initiés, conformément aux règles et politiques de la TSX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter au rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026 se trouvant sous la section Relations avec les investisseurs de notre site Web, à la rubrique « Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion ».

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 7 août 2026, à compter de 10 h 00 (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1 800 990-4777 (sans frais); pour y accéder à partir de l'extérieur de l'Amérique du Nord, composez le 1 289 819-1299.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 14 août 2026. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 888 660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code 90116, suivi du dièse (#).

La webdiffusion audio sera accessible dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Notes

Les actifs sous gestion, ou ASG, représentent la valeur de marché totale de l'ensemble des actifs gérés ou sous-conseillés par la Société, y compris les stratégies proposées aux clients de Fiera Capital, mais gérées par des tiers. Pour en savoir plus sur la composition des actifs sous gestion, se reporter à la rubrique intitulée « Résultats d'exploitation et performance globale - Actifs sous gestion et produits » dans le rapport de gestion pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026. Attribuable aux actionnaires de la Société. Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté, le résultat ajusté par action (de base et dilué), les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois, la dette nette et le ratio de la dette nette sont des mesures non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse. La croissance interne nette correspond à la somme des nouveaux mandats, des mandats perdus et des contributions nettes. Le poste Marché et autres comprend l'incidence des fluctuations des marchés, des distributions de revenus et de la conversion des monnaies étrangères. Se rapporte à la clôture de la stratégie Actions canadiennes - Petite capitalisation « Core » au cours du premier trimestre de 2026.

Mesures non conformes aux IFRS

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et le résultat ajusté par action (de base et dilué), les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois, la dette nette, ainsi que le ratio de la dette nette ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, ils sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.

Il y a lieu de se reporter à la page 57 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2026, qui est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, pour obtenir une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société. Pour obtenir un rapprochement avec ces dernières, il y a lieu de se reporter aux tableaux qui suivent.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES SEMESTRES CLOS LES

30 juin 2026 31 mars 2026 30 juin 2025 30 juin 2026 30 juin 2025 Résultat net 5 999 4 736 5 960 10 735 29 862 Charge d'impôt sur le résultat 2 504 3 573 1 799 6 077 5 478 Amortissements 11 258 11 178 12 215 22 436 24 485 Intérêts sur la dette à long terme et les débentures 10 630 10 103 12 057 20 733 23 446 Intérêts sur les obligations locatives, la conversion des monnaies étrangères et les autres charges financières 434 882 (740) 1 316 (307) BAIIA 30 825 30 472 31 291 61 297 82 964 Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 5 676 9 087 10 112 14 763 12 930 Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres 53 (290) (7) (237) (939) Rémunération fondée sur des actions 4 483 3 531 5 022 8 014 7 621 Profit sur les placements, montant net (179) (222) (190) (401) (732) Réévaluation d'un placement lié à une acquisition -- -- -- -- (12 730) Autres charges (produits) 1 184 129 (536) 1 313 (19) BAIIA ajusté 42 042 42 707 45 692 84 749 89 095 Marge du BAIIA ajusté 27,1 % 27,9 % 28,0 % 27,5 % 27,3 % Par action (de base) 0,40 0,40 0,42 0,80 0,82 Par action (dilué) 0,38 0,38 0,41 0,76 0,68 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 106 011 106 650 108 068 106 243 108 032 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 111 235 111 581 111 709 111 467 130 091

Rapprochement du résultat net ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES SEMESTRES CLOS LES

30 juin 2026 31 mars 2026 30 juin 2025 30 juin 2026 30 juin 2025 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 3 521 2 833 3 757 6 354 25 546 Amortissements 11 258 11 178 12 215 22 436 24 485 Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 5 676 9 087 10 112 14 763 12 930 Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres, et intérêt effectif sur les débentures 273 (129) 320 144 (383) Rémunération fondée sur des actions 4 483 3 531 5 022 8 014 7 621 Réévaluation d'un placement lié à une acquisition -- -- -- -- (12 730) Autres charges (produits) 1 184 129 (536) 1 313 (19) Incidence fiscale des éléments ci-dessus (2 519) (3 097) (3 692) (5 616) (4 826) Résultat net ajusté 23 876 23 532 27 198 47 408 52 624 Par action (de base)









Résultat net1 0,03 0,03 0,03 0,06 0,24 Résultat net ajusté1 0,23 0,22 0,25 0,45 0,49 Par action (dilué)









Résultat net1 0,03 0,03 0,03 0,06 0,22 Résultat net ajusté1 0,21 0,21 0,24 0,43 0,42 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 106 011 106 650 108 068 106 243 108 032 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 111 235 111 581 111 709 111 467 130 091

1. Attribuable aux actionnaires de la Société.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (en milliers de dollars)



POUR LES TRIMESTRES CLOS

T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3

2026 2026 2025 2025 2025 2025 2024 2024 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation avant l'incidence du fonds de roulement 36 086 34 323 49 126 45 533 33 647 37 658 47 487 48 589 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation 5 752 (48 136) (2 487) 17 462 8 287 (55 639) 4 464 6 187 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation 41 838 (13 813) 46 639 62 995 41 934 (17 981) 51 951 54 776 Règlement d'obligations au titre du prix d'achat -- -- -- -- -- -- (937) -- Produit tiré du billet à ordre 1 285 1 281 1 348 1 395 1 406 1 509 1 538 1 502 Distributions reçues des coentreprises et entreprises associées, déduction faite des investissements (1 140) 705 2 682 321 4 061 531 (321) 925 Dividendes versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle et autres (3 649) (1 933) (6 284) -- (1 191) (9 110) -- -- Paiements de loyers (2 965) (2 567) (2 607) (3 900) (3 851) (3 913) (3 862) (4 727) Intérêts payés sur la dette à long terme et les débentures (9 189) (10 302) (13 313) (7 769) (14 213) (11 814) (10 519) (11 244) Autres coûts de restructuration 2 631 2 448 4 787 928 2 329 1 873 3 333 1 015 Frais liés aux acquisitions et autres coûts1 (1 051) 2 066 -- -- 27 129 180 -- Flux de trésorerie disponibles 27 760 (22 115) 33 252 53 970 30 502 (38 776) 41 363 42 247 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois 92 867 95 609 78 948 87 059 75 336 86 674 87 417 95 215

1. Exclut les charges liées aux acquisitions sans effet sur la trésorerie résultant d'un regroupement d'entreprises (se reporter à la note 5 des états financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2026 et 2025).

Rapprochement de la dette nette et du ratio de la dette nette (en milliers de dollars)



T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3

2026 2026 2025 2025 2025 2025 2024 2024 Dette à long terme 589 605 578 183 522 423 469 204 488 667 577 158 534 447 520 607 Débentures 176 078 176 605 176 443 243 172 242 763 165 168 164 939 164 660 Juste valeur des swaps de devises croisées1 (11 690) (5 532) 6 633 (788) 3 622 (2 859) (12 732) (462) Trésorerie et équivalents de trésorerie (30 648) (49 225) (41 679) (31 844) (22 924) (36 526) (35 356) (29 904) Dette nette 723 345 700 031 663 820 679 744 712 128 702 941 651 298 654 901 BAIIA ajusté des 12 derniers mois 189 746 193 396 194 092 192 820 194 180 193 772 195 764 219 985 Ratio de la dette nette 3,81 3,62 3,42 3,53 3,67 3,63 3,33 2,98

1. Se reporter à la rubrique « Instruments financiers » des notes complémentaires aux états financiers consolidés résumés intermédiaires pour les trimestres et les semestres clos les 30 juin 2026 et 2025.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur, lesquelles rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris, sans s'y limiter, les conditions, tendances et perspectives économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, ses résultats financiers prévisionnels, ses dividendes attendus et les perspectives quant à ses activités, ainsi que concernant les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties intéressées à comprendre certains éléments clés des objectifs, des stratégies, des attentes, des plans et des perspectives commerciales de la Société, ainsi que le contexte d'exploitation prévu. Les lecteurs sont toutefois avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

Les événements, les résultats ou le rendement réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes, des conclusions ou des énoncés formulés dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques liés à ce qui suit : le rendement des placements et aux placements des actifs sous gestion, la concentration des actifs sous gestion en lien avec les stratégies à l'égard desquelles Gestion d'actifs PineStone inc. agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, l'atteinte à la réputation, les litiges, la conformité réglementaire, la fidélité et les rachats des clients, le recours à des technologies de l'information et à des systèmes de télécommunications et les pannes ou perturbations potentielles de ces systèmes, les fautes ou erreurs de la part d'employés, la couverture d'assurance, les relations avec les tiers, les conflits d'intérêt, les questions de confidentialité, les modèles d'investissement et l'évaluation des placements, les limites de la gestion des risques d'entreprise, les facteurs environnementaux et sociaux, les acquisitions et les cessions, le rythme de croissance des actifs sous gestion de Fiera Capital, l'endettement, les taux et les prix du marché, l'inflation, les fluctuations des taux d'intérêt, les récessions, le crédit, la liquidité, les impôts, la structure de propriété et la possibilité de dilution; ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2025 à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

L'information contenue dans les déclarations prospectives est fondée sur certains facteurs ou hypothèses significatifs ayant permis de tirer une conclusion ou d'effectuer une prévision ou une projection, y compris, sans s'y limiter, les perceptions de la direction en ce qui concerne les tendances historiques, les conditions actuelles et l'évolution future prévue, la réalisation de transactions stratégiques, d'acquisitions, de désinvestissements ou d'autres stratégies de croissance et d'optimisation, la précision des estimations, hypothèses et jugements en vertu des méthodes comptables applicables, l'absence de modification significative des normes et méthodes comptables applicables à la Société, l'absence de variation significative des taux d'intérêt, l'absence de modification importante du taux d'imposition effectif de la Société, la cohérence des rendements des placements avec les attentes de la Société et les tendances historiques, l'absence de changements inattendus au sein de l'environnement économique, concurrentiel ou réglementaire, du secteur de la gestion d'actifs ou des mesures prises par les organismes de réglementation qui pourraient avoir une incidence significative sur les activités ou l'exploitation de la Société et de ses partenaires d'affaires, l'absence de fluctuations importantes des taux de change entre le dollar canadien et les autres monnaies (y compris le dollar américain et la livre sterling) et l'absence de concrétisation des facteurs de risques et autres facteurs mentionnés ci-dessus, ou dont il est question ailleurs dans le présent communiqué de presse ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca, et qui pourraient avoir une incidence sur le rendement ou les résultats de la Société.

Les lecteurs sont avertis que la liste précédente de facteurs de risque et d'incertitudes n'est pas exhaustive et que d'autres risques et incertitudes pourraient avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes, y compris ceux dont Fiera Capital n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'elle juge actuellement négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales, la situation financière, les liquidités, les activités d'exploitation ou les résultats financiers de la Société. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ou dans toute autre communication faite par Fiera Capital, les investisseurs et les autres parties intéressées devraient examiner attentivement les risques et les incertitudes énumérés ci-dessus, ainsi que d'autres événements potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière, les activités d'exploitation, le rendement ou les résultats de la Société.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent document décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions, et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Avertissement important

L'information présentée n'est donnée qu'à titre informatif et ne se veut pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat d'un produit de placement et ne doit pas être interprétée comme telle. L'information présentée dans le présent document, en totalité ou en partie, ne constitue pas un avis en matière de placement, de fiscalité, de droit ou autre, ni ne tient compte des objectifs de placement ou de la situation financière d'un investisseur.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : Analystes et investisseurs, Amin Mousavian, Vice-président principal, chef de la trésorerie et des relations investisseurs, Corporation Fiera Capital, 416 955-4927, [email protected]; Médias : Yasmine Sardouk, Vice-présidente principale, Marketing stratégies de placement et communications corporatives, Corporation Fiera Capital, 416 954-4704, [email protected]