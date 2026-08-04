FIERA CAPITAL NOMME NICHOLAS SMART COMME GESTIONNAIRE DE PORTEFEUILLE PRINCIPAL DE SES STRATÉGIES D'ACTIONS CANADIENNES

De nouvelles nominations de haut niveau viennent enrichir l'expertise en investissement tout en assurant la continuité des stratégies d'actions canadiennes de Fiera

MONTRÉAL, le 4 août 2026 /CNW/ -- Corporation Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Firme ») (TSX : FSZ) a annoncé aujourd'hui la nomination de Nicholas Smart, CFA, au poste de gestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes à grande capitalisation. À travers ses fonctions, il assumera la responsabilité principale de la gestion des stratégies de la Firme pour les actions canadiennes, les actions canadiennes « Core », les actions canadiennes éthiques, les actions canadiennes sans combustibles fossiles et les actions canadiennes dividendes. La Firme a également renforcé son équipe d'investissement par l'ajout de nouveaux talents afin d'approfondir son expertise en gestion de placements et de renforcer ses capacités de recherche.

M. Smart est au service de Fiera Capital depuis 2016. Il agissait auparavant comme co-responsable des stratégies canadiennes à grande capitalisation de la Firme. Ayant participé à la stratégie phare depuis sa création, il assure une continuité directe sur le plan des connaissances en investissement, de la recherche fondamentale et de la surveillance des portefeuilles.

Les nouveaux membres de l'équipe se joignent à Fiera après avoir évolué au sein de l'un des principaux gestionnaires institutionnels au Canada et de l'un des plus importants gestionnaires d'actions canadiennes au pays. Ils cumulent chacun près de 20 ans d'expérience dans l'industrie et possèdent une solide expertise dans la gestion de stratégies étroitement alignées sur la philosophie et le processus d'investissement de Fiera en actions canadiennes.

La nomination de M. Smart fait suite au congédiement pour cause de Nessim Mansoor relativement à des manquements présumés à son devoir de loyauté et au Code de conduite de Fiera Capital.

« Nick connaît intimement les portefeuilles, le processus de placement et les clients de ces stratégies. Sa nomination assure une continuité claire, tandis que l'arrivée de deux professionnels chevronnés accroît la profondeur de l'équipe et renforce ses capacités de recherche et de gestion de portefeuille », a déclaré Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction de Fiera Capital.

La philosophie d'investissement, le cadre de recherche, les modèles exclusifs, les objectifs, les indices de référence et les lignes directrices de portefeuille des stratégies d'actions canadiennes demeurent inchangés. M. Smart conserve la responsabilité de l'ensemble des décisions de placement. Il peut compter sur l'appui de l'équipe élargie des actions canadiennes, de la plateforme de placement institutionnelle de Fiera Capital et du cadre de gouvernance du Bureau mondial des placements de la Firme, qui continue de superviser le rendement, le risque d'investissement et l'affectation des ressources.

« Les clients investissent dans ces stratégies en raison de l'approche rigoureuse, fondamentale et à long terme qui guide nos placements en actions canadiennes », a déclaré M. Smart. « Cette philosophie et ce processus se poursuivent sans interruption. L'expérience supplémentaire dont bénéficiera l'équipe renforcera notre capacité à évaluer les sociétés, à remettre en question les hypothèses d'investissement et à prendre, pour le compte de nos clients, des décisions de portefeuille mûrement réfléchies. »

À propos de Nicholas Smart

Gestionnaire de portefeuille principal, actions canadiennes à grande capitalisation

Nicholas Smart est gestionnaire principal de portefeuille, Actions canadiennes de grande capitalisation. Il assure la gestion des stratégies d'actions canadiennes, actions canadiennes core, actions canadiennes éthiques, actions canadiennes sans combustible fossile et actions canadiennes dividendes.

Nicholas compte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du placement et s'est joint à Fiera Capital en 2016. Au cours de la dernière décennie, il a occupé des postes aux responsabilités croissantes au sein de l'équipe des actions canadiennes de la Firme. Avant de se joindre à Fiera Capital, il a travaillé à des mandats d'actions canadiennes et d'actions mondiales à petite capitalisation au sein d'une société canadienne d'assurance vie et de services financiers.

Nicholas est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université Carleton. Il détient également le titre d'analyste financier agréé (CFA).

À propos des stratégies d'actions canadiennes de Fiera Capital

Les stratégies d'actions canadiennes de Fiera Capital offrent une exposition active aux sociétés canadiennes selon une approche de placement rigoureuse, fondée sur la recherche. Au 30 juin 2026, elles totalisaient plus de 17,2 milliards de dollars canadiens d'actifs sous gestion.

Cette gamme de stratégies vise à générer des rendements concurrentiels ajustés au risque au fil des cycles de marché, en privilégiant des entreprises de grande qualité dont la valorisation est jugée attrayante, ainsi qu'une perspective de rendement absolu à long terme.

En plus de sa stratégie phare d'actions canadiennes, Fiera Capital propose aux acquéreurs canadiens admissibles plusieurs stratégies connexes répondant à des mandats particuliers, notamment en matière d'actions de base, de dividendes, d'investissement éthique, d'exclusion des combustibles fossiles et de gestion quantitative.

À propos de Fiera Capital

Fiera Capital (TSX : FSZ) est une société de gestion d'actifs indépendante de premier plan avec une présence mondiale. Fiera Capital offre des solutions d'investissement rigoureuses et à forte conviction sur les marchés publics et privés. Fiera Capital se distingue par ses équipes primées de gestion d'actifs et un modèle opérationnel innovant pour viser à créer de la valeur durable et de la stabilité dans des marchés mondiaux en constante évolution. La vision de Fiera Capital est d'être le partenaire privilégié des clients recherchant la performance et la référence pour les talents qui la génèrent.

Ayant son siège social à Montréal, au Canada, Fiera Capital compte des sociétés affiliées dans différentes juridictions et des bureaux dans plus d'une douzaine de villes à travers le monde, notamment à New York (États-Unis), à Londres (R.-U.), à Hong Kong (RAS), à Tokyo (Japon) et à Abou Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « société affiliée ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseil en placement ou de gestion de placements ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette société affiliée est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes ou d'une dispense de ces inscriptions et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital n'offre pas de conseils en placement à des clients américains ni n'offre de services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses sociétés affiliées qui sont des conseillers en placement inscrits auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'inscrire au niveau de la SEC. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'inscription de Fiera Capital ou d'une société affiliée de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription dont elle se prévaut, veuillez consulter: https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites/.

Pour en savoir plus sur Fiera Capital, visitez FieraCapital.com. Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital, y compris sa plus récente notice annuelle, sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

SOURCE Corporation Fiera Capital

Relations avec les medias : Yasmine Sardouk, 514-299-1669